美加墨敲定自貿協議 中美貿易越趨「孤立」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普和杜魯多的關係時好時壞，特朗普早前更說如果不能與加拿大就貿易協議達成共識，將會把加拿大排除在外。

美國和加拿大宣佈，兩國已就北美自由貿易協定（NAFTA）的替代版本達成共識。這意味著美加墨三國將簽署「美國－墨西哥－加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement，簡稱USMCA ） ，令北美維持了20多年的自由貿易協定得以維持。

美國和加拿大在周日（9月30日）首次發表聲明，宣佈雙方達成共識，並於周一（10月1日）公布協議的內容。一如外界預期，加拿大在開放農產品市場的問題上向美國作出讓步，而美國向加拿大和墨西哥的汽車進口提供免關稅保護。

美國總統特朗普上任之初先後推翻與許多國家簽訂的貿易協議，但後來慢慢逐一與它們重新建立協議，唯獨與中國的談判仍然停滯不前。專家接受BBC中文訪問時認為，這並不是特朗普與中國貿易談判的策略，而是中美貿易糾紛比美國和其他國家的貿易糾紛更複雜，而且中國有反制措施，因此中美至今仍然未能達成共識。

「美好的一天」

美國、加拿大和墨西哥政府發佈的聯合聲明稱，USMCA將為三國的工人、農民和公司帶來一份高質素的貿易協議，將為區域打造「更開放的市場、更公平的貿易和強勁的經濟增長」。

根據協議內容，加拿大將向美國農民局部開放價值160億美元的加拿大農產品市場，而如果美國將來向進口汽車徵收關稅，這些關稅將不會適用於加拿大和墨西哥製造的汽車，限額260萬輛，但新規定要求每部在美國、加拿大和墨西哥製造的汽車中，最少要有40%的零件來自這三個國家，工人的薪金定為每小時16美元。

BBC經濟記者安德魯·沃克（Andrew Walker）留意到，這個條款將增加汽車製造商使用中國制零件的成本。

美國和墨西哥早在8月就已經為北美自由貿易協定的替代版本達成協議，但美加一直未能就新版的協定達成共識。美國早前更宣佈，將把談判的限期定在9月30日。

圖片版權 Getty Images Image caption 協定要求汽車廠商在北美地區製造汽車時，必須最少40%使用來自北美地區的零件。

美加墨官員都對兩國達成協議感到滿意。加拿大總統杜魯多向記者形容，這在加拿大來說「是美好的一天」。墨西哥外長比德加賴（Luis Videgaray ）指，協議對墨西哥和北美各國都是好事。而美國總統特朗普則在社交網站推特（Twitter）發帖指，美加墨協議改善了許多北美自由貿易協定的不足，對三國都是好的協議。

曾參與加拿大與歐盟自由貿易協議談判的前加拿大政府高級顧問邦迪（Christphone Bondy）形容，這項協議有助促進美加墨三國的貿易聯繫。他接受BBC訪問時指出，加拿大從來不希望達成一個「有贏家有輸家」的協議。「重點是，餅做大以後對各方都有好處。」

受消息刺激，加拿大元和墨西哥披索的匯率都升至近月新高。但加拿大農民協會主席蘭普倫（Pierre Lampron）批評，加拿大政府曾承諾不會簽署任何對加拿大人不利的協議，但他「看不見這個協議會對約22萬以農產品維生的加拿大家庭帶來甚麼好處」。

圖片版權 Reuters Image caption 根據協定，美國農夫將可以進入加拿大的農產品市場，但這引來加拿大農民的不滿。

與中國的糾紛「沒完沒了」

特朗普上任之初先後推翻包括與加拿大和歐盟等美國傳統盟友的貿易協議，與中國的貿易糾紛更演變成貿易戰。隨著時間過去，美國先後與韓國、歐盟和加拿大及墨西哥等經濟體都達成了貿易協議，但與中國的貿易談判膠著。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，特朗普上場後希望把過去許多的多邊貿易協議慢慢變成雙邊協議，這個過程一向都在進行，只是美國在與中國的貿易談判中遇到麻煩，令美國與其他國家的貿易談判更早達成。

他接受BBC中文訪問時解釋，中美貿易涉及的貨物種類和金額較其他國家大，而且中國在與美國的糾紛中採取了反制措施，令糾紛「沒完沒了」。

他認為，要緩解中美貿易糾紛，首先要中美其中一方在這場貿易戰中停戰。中國外交部上月指收到美國邀請，就兩國的貿易糾紛進行高級別談判，但美國後來擴大對中國進口貨物徵收關稅，中國也隨即反擊，談判的計劃也隨之告吹。

莊太量認為，即使中方願意停戰，特朗普政府也可能不太願意停手，因為目前看到的數據「對美國有利」，最主要是看兩國股市的表現。「美國說自己在貿易戰中勝出，因為貿易戰開打後，中國股市下跌，美國股市上升。」

他指出，美國擴大開徵關稅針對的是消費品，會令美國消費品漲價，但這些數據通常要數個月後才會浮現。「中國最好的策略就是拖，因為時間站在中國這邊，令美國的數據慢慢反映出來，特朗普就會慢慢讓步。」