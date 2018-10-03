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9月30日，中國財政部網站發佈公告宣佈自11月1日起，降低1585個稅目工業品等商品最惠國進口關稅稅率，令關稅總水平由上年的9.8%降至7.5%。這是今年中國第四次主動降低關稅，規模和力度逐步擴大。

中國主動降稅的背景是貿易戰的快速升級。有分析認為，中國降低關稅為增加與美國之外國家的貿易聯繫，盡量衝抵貿易戰帶來的負面影響。

另有專家稱，中國發佈《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書中對特朗普政府使用罕見強烈的措辭，以及剛剛推出的降關稅等手段，意在繞過特朗普，不再將其作為談判對象，而寄希望於美國政壇變動。

半年內四次主動降關稅

貿易戰中，中國和美國不斷互相施加關稅，力度和規模屢次突破紀錄。然而，另一邊，中國卻在半年內四次宣佈降低進口關稅。

首次降低關稅是今年5月1日宣佈全面降低藥品關稅。包括抗癌藥品在內的28個稅目的進口關稅調整為零。

7月1日，降稅措施大幅加碼，同時宣佈對218個稅目的汽車及零部件降稅，以及對1449個稅目的日用消費品降稅。後者不僅降稅數目多，而且平均降稅幅度達56%。

本次宣佈的降稅稅目再次增加，共涉及1585個稅目的工業品，包括機電設備、零部件及原材料等。

中國國務院關稅稅則委員會官員稱，中國的貨物貿易規模全球第一，但貿易發展質量和效益與發達經濟體相比尚有差距，因此，應適當降低關稅總水平。

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清華大學教授魏傑在公開講話中稱，經過打擊和反制，中國對絶大部分美國商品都已加徵關稅，「我們反擊它，實際上子彈已經不多了」。他分析，下一步中國打貿易戰的戰略為「你打你的，我打我的」，具體而言就是通過降低關稅、海南自貿島、上海進口展等手段刺激國內消費，提高供給水平，用全方位開放來抵抗美國貿易戰的影響。

香港中文大學助理教授胡榮向BBC中文表示，下一步中國的策略不應是繼續加徵關稅，或限制美國剛需商品的出口，而應該是提高本國產業的競爭力以及開發國內和其他非美國市場。以中國經濟規模而言，柔韌度不容小覷，加強與其他國家的經貿活動，以及進行一些有利於自身經濟發展的改革，都將影響這場貿易戰的最終結果。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）則不看好中國的這一措施。他向BBC中文表示，北京的最新動作是積極的，但可能最終無法達到預期效果。美國關稅打擊影響開始顯現，尤其對中國的製造業，中國則缺少報復反擊的彈藥。因此，北京採取了這些措施來刺激國內經濟。然而，即使中國降低了關稅，依然高於歐盟的平均關稅水平。諸如此類的措施可能起到一定作用，但衝抵貿易戰的影響還遠遠不夠，中國依然存在經濟衰退的可能。中國明智的做法是，快速解決貿易爭端，以便專注於實施更有力的改革舉措。

「中國可能已經不把特朗普作為談判對象」

「你打你的，我打我的」應對戰略背後，折射中方在多次談判無果後，或許放棄再與特朗普政府進行談判。

本月，中國發佈《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，專門一節闡述「現任美國政府背信棄義」，指出美國政府在雙邊經貿談判中出爾反爾，不守承諾。

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中國自媒體觀察到，白皮書中使用的提法是「現任美國政府」而非以往的「美國政府」或「某些反華勢力」。

香港中文大學助理教授胡榮稱，美國在重要談判中，經常出現反覆無常和單方面毀約的現象，中方擔心即使現在答應了 所有苛刻的條件，後面還是會有變數，這樣會讓中方覺得美方缺乏達成協議的誠意。

經歷過前幾輪談判失利，分析人士認為，中國的策略似乎已經從與美方談判協商解決，轉換為「加強國內改革」和「加強與其他貿易伙伴關係」。

美國官方也作出類似判斷。美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛在接受美國媒體採訪時稱，「習近平似乎認為等過了11月的中期選舉，特朗普會變弱，進而減輕（貿易打擊）。這是個很糟糕的賭博。無論選舉結果如何，他都不會放過這個問題。特朗普在2021年1月前都將是總統。」

然而，如庫德洛所稱，這可能是中國的一廂情願。分析人士認為，美國兩黨即便對打貿易戰是否明智這個問題上存在分歧，但對中國貿易「不公平」的指控存在長期共識。因此，在中期選舉後，特朗普的貿易政策會受到多大挑戰，依然有待觀察。