IMF推演：貿易戰持續下去究竟會有多糟

圖片版權 Getty Images Image caption 中國安徽一家工廠正在縫製美國國旗

「整個世界將變得更貧窮，更危險。」10月8日，國際貨幣基金組織（IMF）不僅下調了全球經濟增速預測，還進一步警告貿易戰對中美兩國乃至世界經濟的長期負面影響。

美國和中國不斷互相加徵關稅，推高貿易壁壘，影響的不止於貿易。IMF總裁拉加德稱，這不僅損害了貿易本身，而且隨著不確定性持續上升，還損害了投資與製造業。

正因如此，IMF將2018年全球經濟增速調整為3.7％，比7月的預計指標下調0.2個百分點。這是自2016年7月以來，時隔兩年的再度下調。

風波中心的中國和美國

中美作為貿易風波的中心，經濟前景不容樂觀。

美國失業率剛剛創下49年以來的最低水平。美聯儲主席對該國經濟前景"相當樂觀"，他感覺經濟即將進入超低失業率和通脹溫和的"歷史罕見"時代。

然而，IMF首席經濟學家奧伯斯法爾德（Maurice Obstfeld）稱，「儘管目前需求狀況仍良好，我們仍調降2019年美國增長預估，歸因於美國近期針對大規模中國商品加徵關稅的措施以及中國的反制舉措。」

「一旦美國部分財政刺激政策出現逆轉，該國經濟增長將會下滑。」

美中貿易戰的影響逐漸展現，明年感受可能會更加明顯。

IMF因此對2018年美中增長預估則分別維持在2.9%和6.6%不變。但對美國2019年經濟增長率預估從此前的2.7%調降至2.5%，對中國2019年的增長預估則從6.4%下調至6.2%。

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究竟會有多糟

IMF對貿易戰全面爆發的後果進行推演，得出了令人擔憂的結果。

這項推演假設幾項前提：

美國進一步對剩餘的2600多億美元的中國商品加徵關稅，且中國也進行差不多同等程度的報復；

美國對全球其他地方的汽車及零部件加徵25%關稅；

此外，受貿易爭端影響，企業信心下降所產生的投資減少等後果也被納入考慮。

推演的結果是，2020年全球GDP將會降低超過0.8%，長期來看，仍將降低0.4%。這將給全球經濟造成嚴重損失，尤其透過投資者信心下降和金融系統造成衝擊。

美國則將在2019年損失GDP達0.9個百分點，中國則更為嚴重，損失1.6個百分點。

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模型顯示，當國內生產取代了較高價的進口品時，將會進行調整，但長期而言，美國GDP仍較沒有這些關稅情況下的基本假設情況少了1.0%；中國GDP將比基本假設低了0.5%。

香港中文大學助理教授胡榮解釋，貿易壁壘不會使交易行為消失，因為市場需求最終會得到滿足。中國和美國可以選擇承擔因關稅而增加的成本，或尋找其他貿易伙伴以滿足其市場需求。因此，中國將更積極地尋求與歐洲、亞洲或非洲等美國以外地區的貿易關係，以應對其出口問題，並在未來進一步強化這種關係。對美國而言，它必須尋找其他賣家，比如東南亞國家或墨西哥等。

即便如此，經過長期調整之後，美國GDP仍較沒有新增關稅情況下少1.0%；中國GDP則少了0.5%。

奧伯斯法爾德表示，世界將會變成一個「更貧窮更危險的地方」，除非世界各地的領導者們攜手提高生活水平，提升教育，減少不平等。