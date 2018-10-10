谷歌內部資料洩露更多「中國計劃」細節

圖片版權 Getty Images Image caption 據稱谷歌正在開發一款配合北京審查制度的搜索引擎。

在上個月舉行的谷歌成立20週年活動上，我就谷歌進入中國的事情進行提問，但問題很快便被其搜索業務負責人本·戈梅斯（Ben Gomes）打斷了。

在一系列可信度高的洩密事件後，我們得知，這家公司正在為中國開發一個搜索引擎，而且可能會為此接受北京的審查制度。

「我們目前所做的只是一些探索，但鑒於我們沒有任何發佈新產品的計劃，我沒有什麼可以說的，」戈梅斯表示。

他在重覆谷歌對這個代號「蜻蜓」（Dragonfly）項目的一貫表態。而這個項目之所以被外界所知還要歸功於各種洩密事件、一些高層人員辭職及數百名反對此事的谷歌員工們簽署聯名信。

而現在有跡象表明，戈梅斯在採訪中可能並沒有對我們完全坦白。美國新聞網站「攔截」（The Intercept）周二公布了一份戈梅斯向員工就「蜻蜓」項目的談話記錄，從他的發言透露出的熱情與完成度可以感覺到，用「探索」來形容目前進展可能遠遠不夠。

「我們凖備好了」

「總而言之，我只想感謝你們所有人付出的努力，」這份談話記錄提到。據悉，這番發言是戈梅斯7月18日在一次會議上面向參與「蜻蜓」項目員工時做出的。

「我們必須集中於我們想要實現的目標，」戈梅斯繼續說道。「要在項目啟動時就凖備好。」

他的講話表明，該公司正在籌備一個某種意義上的產品或服務，也承認（再次）進入中國市場具有不可預測性，尤其在中國和美國開展貿易戰的當下。

「雖然我們對外表示（發佈）需要六到九個月時間，但這個世界是變化多端的，」戈梅斯稱。

谷歌拒絶向BBC證實或否認這份記錄的真實性。然而該公司一名發言人就戈梅斯是否不誠實的問題發表了一份聲明。

「他沒有不誠實。他接受採訪時所說的內容與該項目的真實狀態一致，」這位發言人表示。「正如我們之前所說，我們所做的都屬探索性，尚未達到發佈程度。如果你認為本的發言不夠凖確，那就錯了。」

「接近我們的目的地」

就說疑罪從無吧。公平來說，這份記錄確實顯示出目前仍存在一種不可預測性，還沒有任何事情塵埃落定。

圖片版權 Getty Images Image caption 九月，谷歌首席執行官無視了美國參議院發出的出席聽證會的要求。

「做一個沒有明顯成果的項目並不容易，」戈梅斯在記錄中表示。

他似乎同時還透露出，他已經了解到內部一些人的不滿，說道：「我們正在與你們一道努力，確保你們的職業生涯不受此影響。」

但他講話的其他內容表明，比起探索，谷歌的中國戰略更多是大步向前。誠如他所言，這個地區有著巨大的盈利潛力。

「對於互聯網領域的人，我們錯過的很大一部分在中國……顯然這是我們擁有的技術能服務更多人的最好機會。如果你認可我們的使命，那你就知道，這便是我們關注的焦點。」

而谷歌感到棘手的是，包括美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）在內的很多人並不認同這個焦點。彭斯曾表示，谷歌應該「立即停止開發」「蜻蜓」項目。

躲避公眾監督

我推測不出谷歌對結局的設想。最近的事件已經披露這家公司的管理層是如何躲避公共監督，直到事後才表示強烈後悔的。

在「蜻蜓」一事上，谷歌直接拒絶分享細節，甚至連美國國會議員也一併回絶。今年九月，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）缺席了參議院情報委員會的聽證會。

一周之後，谷歌派其首席隱私官基思·恩賴特（Keith Enright）出席了另外一場聽證會。會上被問及中國問題時，恩賴特稱他「並不清楚這個項目包括什麼，不包括什麼」。

戈梅斯肯定知道包括什麼。在聽證會上，他形容這個項目「重要且有價值」，還稱：「我希望我們能盡快達到我們的目的地。」

我想知道的是：谷歌什麼時候會告訴我們，他們要往何處去？