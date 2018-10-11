金融城精英生活光鮮亮麗 背後甜酸苦辣誰人知

一提到那些西裝革履，拿著高薪的金融圈靚男俊女無不讓人艷羨。對大多數人來說，他們屬於那種春風得意的人生贏家。

這些馳騁在金融界的精英寵兒（包括銀行專業人士、律師、會計、諮詢師等），大多數畢業於世界名牌大學，受過良好的教育。他們拿著六位數的工資，更別提讓人嫉妒的年終獎金等福利。

但是，在他們光鮮亮麗的背後卻有著鮮為人知的辛酸，特別是近年來金融城中自殺率的上升，令人扼腕嘆息。

金融城年輕人自殺事件時有耳聞。幾年前英國一名美林銀行實習生莫裏茨·厄爾哈在連續工作了3天之後猝死，死時只有23歲。更不要說2014年摩根大通的"三連跳"自殺事件。

與此同時，中國金融圈人士自殺事件也在攀升。例如，2015年，國信證券總裁陳鴻橋自殺。同年，中國期貨界傳奇人物，瑞林嘉馳對沖基金經理劉強在北京華貿酒店頂樓平台跳樓自殺。

普華永道女白領潘潔在高強度工作壓力下因急性腦膜炎去世，她去世前半年的微博裏經常出現"我想睡覺"這樣的帖子。

2011年英國倫敦金融城前首席代表，原中國區負責人劉瑩自殺身亡。

高工資的代價

世界處於互聯網時代，各地的工作節奏不斷加快，金融、法律行業競爭激烈。加班、超時工作是家常便飯。

米歇爾（Alex Michel）曾就職於高盛投資銀行。她的一位同事為了應付長時間工作而不打瞌睡，聽從同事建議在辦公桌下放上迴形針，一犯困就被扎醒。用這種方法來硬扛睡眠不足。

莫利（David Morley）原來就職於英國著名的安理國際律師事務所（Allen & Overy），他舉例說，一個周五晚上剛剛凖備回家，突然接到客戶一個電話說想談一比生意，並希望能在周日成交。

這就意味著要加班加點，凖備材料，整個周末就泡湯了。市場競爭如此激烈，如果你不加緊爭奪客戶，客戶可能會被競爭對手搶走。

但一想到這筆生意能談成，或許明天將見諸於報端，立刻感到熱血沸騰，就像吃了藥一樣亢奮。

有的時候，金融城裏的這些白領精英為開一個公司會議，24小時之內在中英兩國之間穿梭飛行，用"瘋狂"來形容一點也不過分。

Image caption 金融、法律行業競爭激烈。加班、超時工作是家常便飯。

公司之間的較量，同事之間的競爭讓每個人都不敢怠慢，業績用金錢來衡量。賺不來錢得不到上司器重，可能隨時被炒魷魚。

工作壓力巨大，總是提心吊膽，生怕工作出差錯。這些不僅僅是剛入行的人能感受到的壓力，就連資深人士也不例外。

紐曼（Jeremy Newman）是全球最大會計事務所之一德豪的全球首席執行官，而且是合伙人。

在外人面前，紐曼顯得十分自信，但他自己知道每天都擔憂，生怕出事或是在大庭廣眾面前出醜。

他說，一次自己在主持召開的同行大會上侃侃而談， 給人印象自信滿滿。但是他私下承認那天他一共換了5次襯衫，並不是因為會議室熱，而是由於緊張不斷出汗。

健康隱患

由於金融圈人士常年都處在精神高度緊張狀態，健康長期透支、身體被掏空，於是酗酒、藥品（包括毒品）、賭博、性等都可能成為解壓的方式。

英籍銀行業人士朱廷（Rurik Jutting）被控謀殺兩名印尼女性的碎屍案也許是極端個例，這個案子發生在兩年前的香港，當時曾轟動一時。據說案發時朱廷曾服用可卡因。

朱廷是劍橋大學畢業生，畢業後先任職巴克萊銀行，後任職美林銀行，年薪高達26-27萬英鎊（約200多萬人民幣），後因銷售金融產品違規，受到上司責備，並調派至香港。據說朱廷便開始沉溺於毒品，酒精，召妓等。

圖片版權 Reuters Image caption 朱廷可能是在藥物作用下作案

紐曼說，不知道自己吃了多少粒止痛藥，有時一天下來已經後背殭直，無法動彈。

米歇爾表示，這種高強度的工作性質，一般來說大多數金融行業人士可以撐4年左右，4年後健康問題就會逐漸顯現。

米歇爾記得單位的一位女同事才30歲出頭，但醫生告訴她，根據驗血結果顯示，她的健康已經像一位70歲的老年女性。

慢性疼痛、身心交瘁非常普遍。內分泌系失調，甚至可能導致不孕。

倫敦是世界金融中心之一，僅在倫敦就有至少幾十萬專業人士在金融圈工作，其中不乏華裔。這種玩命工作，瘋狂生活的文化無疑對身心健康無益。

但既然如此，為什麼不轉身而退呢？也許是金錢的誘惑力太大。因為一旦賺錢，豐厚的回報和滿滿的成就感，就會讓你欲罷不能。

當然，也有人激流勇退，像前面提到的米歇爾。她辭去在高盛銀行的工作，加入賓夕法尼亞大學成為一名學者。

過勞死

圖片版權 OTHER Image caption 中國的加班文化也非常嚴重

這種加班文化在亞洲許多地方也盛行，過勞死的例子也屢見不鮮。日本一名女記者連續2個月加班100多個小時，導致過勞死。 死時年僅31歲。

中國正處於經濟上升階段，許多公司和企業都有加班文化，特別是一些私企。

據北京師範大學一位研究員2年前估計，中國在職員工平均每年工作2000-2200個小時。根據經合組織的統計，這一數字遠高於美國(每年1790小時)、荷蘭(1419小時)、德國(1371小時)，甚至日本(1719小時)。

但並非人人都願意加班。2016年夏天，一首由上海業餘唱詩班演唱的加班歌曲《感覺身體被掏空》在網上一夜暴紅。這首歌調侃「上班狗」的生存狀態。

描述加班的歌曲有不同版本，道盡了打工族和加班人的辛酸。

那麼誰應該為這種金融圈的文化負責呢，是個人還是公司？

米歇爾認為並沒有人特意設計這種文化，這正是悲劇所在。員工之間的競爭、不透明的公司文化、沒有工作安全感，都為用人單位「剝削」 其僱員創造了「最佳環境」。

因為年終獎金直接與你平時的業績和表現掛鉤。同時你知道老闆會把你和你同事的業績直接對比。

你無法得知別人做得怎樣，只好給自己加碼，力求勝出。這些還只是內部的競爭，別忘了還有同行業的爭奪，因為最終選擇權在客戶手裏。

努力改變

卡莫迪（Jessica Carmody）在畢馬威(KPMG)擔任高級管理人員。她同時還是畢馬威精神健康網絡的諮詢師。

她說，畢馬威精神健康網絡鼓勵員工敞開心扉，如果感覺到吃力、焦慮以及抑鬱要尋求幫助。如果憋在心裏會使情況越來越糟。

這些措施無疑是向好的一方面在轉變。

此外，倫敦還有一個專門為金融圈人士提供精神健康的組織叫「倫敦金融城心理健康聯盟」（the City Mental Health Alliance），其負責人瓊斯（Nigel Jones）也是前金融圈人士。

他說，現在一些商界客戶也非常重視與他們所合作公司員工的心理健康。他們甚至約談合作公司的新員工，看看他們在公司是否受到了良好對待，並參照面試結果來決定是否繼續與這些公司合作。

這一跡象表明事情開始轉變，人們更加重視員工的精神健康和福祉。

瓊斯表示，改變是必須的。商界客戶認識到只有以人為本的公司。員工才能處於最佳狀態，繼而發揮出最好的成績。