特朗普望11月與習近平會談 貿易戰或將觸兩國底線

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貿易戰經過幾輪的快速升級，進入中美兩方對峙的局面。雖然近期沒有新的徵稅行動，但貿易戰的陰霾依然籠罩全球經濟，下一步是繼續擴大戰火，還是談判和解成為外界關注的焦點。

目前來看，後者的可能性似乎略大。本周四，《華爾街日報》援引中美兩國官員稱，特朗普和中國國家主席習近平計劃11月底在阿根廷舉行的G20峰會上會面。

《華爾街日報》報道，特朗普政府近日對北京表示，將繼續舉行會談，中國一直希望此次會談能有助於緩解不斷升級的貿易緊張局勢。白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)表示，會面的細節正在討論中。

分析人士指出，兩國之所以願意在此時討論重啟談判的可能性，可能是貿易戰的後果已經開始接近各自的底線。

這次潛在談判的另一個背景是中國與美國的敵意從貿易領域擴展到其他領域。美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）上周在一個智庫發表講話，對中國目前在貿易、知識產權、地區安全以及人權等多方面的政策提出了廣泛批評，其中更特別指中國對美國的干預遠甚於俄羅斯。

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中國的底線：系統性金融風險

「這影響很大，」特朗普在接受福克斯新聞採訪時說，「他們（中國）的經濟已經大幅下滑，如果我想這麼做，我還有很多事情可以做。我不想這麼做，但他們必須坐到談判桌前。」

特朗普接受採訪的同一時間，中國的股市出現大幅度下跌，上海證券交易所綜合股價指數周四收盤報2583點，下跌約5%；深圳成份股收盤報7524點，下跌約6%，如此劇烈下跌，被中國股民稱為「股災」。

香港科技大學經濟系教授朴之水（Albert Park）表示，美國從中國進口要遠多於中國從美國進口，這也解釋了為何貿易戰對中國和香港股市的打擊要遠大於對美國股市的打擊。此外，不確定性還將導致投資急劇減少，最終反映在經濟增長的放緩上。

正因如此，國際貨幣基金組織（IMF）對中國2019年的增長預估則從6.4%下調至6.2%。而如果貿易戰進一步惡化，IMF推測，中國2019年的損失將遠大於0.2%個百分點，達到1.6個百分點，長期則損失0.5%。

分析人士認為，中國在貿易領域能夠承受貿易數據的下降，但是中國極力避免信心受到影響，進而引發國內的資產泡沫破裂，發生系統性金融風險。

這讓人想到了日本在80年代與美國的貿易戰。為了應對與美國的貿易戰，以及廣場協議，日本日本採取了寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，造成瘋狂的地產泡沫，最後導致了崩潰，進入「失落的二十年」。

然而中國已經開始不得不扭轉一直堅持的去槓桿政策，轉而採取各種寬鬆措施來增加金融流動性，應對已明顯放緩的經濟。

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美國的底線：政局是否變天

不同於中國，美國最大的風險在於政治。

本周中國股市大跌被認為是緊跟美國股市下跌的步伐。因弗內斯顧問公司（Inverness Counsel）首席投資顧問格里斯基（Tim Ghriskey）指出，股市的這一反應受影響於即將到來的中期選舉，如果民主黨取得參眾兩院的控制權，可能會影響目前美國政府的振興經濟措施。

中國也看到了美國的弱點，有針對性地打擊。

芝加哥大學教授肯尼思·波梅蘭茲（Kenneth Pomeranz）告訴BBC，中國領導人進行戰略上的報復措施，瞄凖共和黨票倉區域。美國農業部的數據顯示，2016年美國大選期間，在排名前十位的大豆和豬肉出口州中，絶大多數支持了特朗普所在的共和黨。

特朗普曾在密歇根州的一場集會上呼籲，共和黨必須在國會眾議院保持多數，否則他可能面臨民主黨人的彈劾。即便未到彈劾的地步，受國會掣肘的特朗普在與中國的貿易戰中也不會無休止地擴大戰火。