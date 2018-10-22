事實核查：美國經濟是否真像特朗普說的那麼好

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核查對象：特朗普聲稱美國經濟處在歷史上的最佳時期——面對即將來臨的中期選舉，特朗普在不同場合不斷重覆這一點。

核查結果：經過我們的事實核查，確實，美國經濟狀況良好，但曾有一段時間甚至更強。

有一些指標其實沒有看起來那麼好，比如實際工資增長。

根據《華盛頓郵報》9月初的統計，特朗普在過去三個月中已經將這個觀點（或其變體）反覆提了40次。

美國GDP增長很強勁，今年第二季度增幅達4.2％。這是近幾年來最高水平，但低於2014年第三季度的4.9％。

在上世紀50年代和60年代，GDP增長甚至更強勁。

倫敦政經學院歷史學助理教授梅根·布萊克（Megan Black）表示，如果選擇以GDP為標凖來評價經濟的健康狀況，那麼與戰後那幾年的經濟繁榮相比，特朗普的說法就站不住腳了。

「戰後出現強勁的經濟增長，尤其是製造業，也包括農業、運輸、貿易、金融、房地產和採礦業。」

作為另一個經常用於評價經濟的數據，失業率也表現出類似的情形。今年9月的失業率低至3.7％。但1950年代裏有幾年失業率甚至低於現在。

所以，目前的經濟指標都很好，但不是歷史上最好的。

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飆升的股市

特朗普強調美國股市長勢喜人， 特別是道瓊斯工業平均指數，該指數涵蓋包括美國最大、最知名的三十家上市公司。

確實，在特朗普上台後，道指已經達到歷史最高水平，基本上未受地緣政治風險的影響，例如美中緊張的貿易局勢，以及特朗普去年決定退出跨太平洋伙伴關係（TPP）貿易協議。

特朗普的支持者認為，他推行的減稅，以美國為重的政策，對官僚主義的壓制，以及對基礎設施投資的承諾都提振了股市。

圖片版權 Spencer Platt Image caption 今年九月，美國失業率創49年來新低

就業和工資

那麼，就業和工資的情況如何？

正如我們所見，失業率目前為3.7％，這是自1969年以來的最低點。

而失業率的降低已經持續了幾年，這是延續奧巴馬執政期間就開始的下降趨勢。

穆迪分析的瑞恩·斯威特（Ryan Sweet）指出，美國人口發生變化是一個關鍵因素。他表示，現在工人中年長和受過良好教育的人群比例提高，這兩個人群往往失業率較低。

「2000年的勞動力市場失業率低於4％，此後的人口變化情況意味著目前的失業率甚至應該低於9月份公布的3.7％。」斯威特說。

特朗普還強調非洲裔美國人失業率創歷史新低。

這點他沒錯，在今年5月，美國黑人的失業率降至5.9％，這是1970年代以來的最低值。

不過美國媒體也提醒：

這些數據往往波動很大，每個月都有所不同；

但是該數據在統計上仍高於其他種族。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊萬卡

特朗普的女兒伊萬卡最近發佈推文稱，美國女性失業率處於65年來的最低點。

同樣的，這一數據的下降趨勢在特朗普上任前就已經開始。

至於工資，整個2017年，平均時薪增長率在2.5％至2.9％之間，延續奧巴馬執政期間開始的普遍上升趨勢。

今年9月，平均時薪增幅為2.8％。但今年8月的通脹率為2.7％，這意味著實際收入增長要少得多。

值得關注的另一項統計數據是家庭收入。

官方數據顯示，過去三年實際家庭收入中位數一直在增長，但增長率已經放緩。

9月份，美國人口普查局則質疑2017年自己公布的數據（每年61372美元的歷史新高）是否因前幾年調查方式的差異而如此之高。

確實，特朗普領導下的財政刺激、減稅等政策有助於推動經濟增長，即使這些增長是通過某些指標體現，並非每個人都能感受到這種好處。

一些分析師質疑目前的增長趨勢可以持續多久。穆迪分析公司的馬克·讚迪（Mark Zandi）表示，「我們現在正處於經濟繁榮，但在下一個十年中，當財政刺激措施消退，經濟難以應對更高的利率時，它越來越有可能破產。」