芯片製造商福建晉華遭遇美國技術出口禁令

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美國下令限制本土企業向一家中國公司出售零件，理由是涉及美國的國家安全利益。

美國商務部表示，這家名為福建晉華的中國公司有可能涉及一些危害美國國家安全的活動，因此存在「巨大的風險」。

特朗普政府一直致力於阻止美國所聲稱的知識產權盜竊行為，商務部的這一舉措是這一方面的最新行動。

其他一些國家同樣基於安全理由對中國公司實施限制。

美國商務部的聲明表示，將會限制美國企業向中國芯片製造商福建晉華出口軟件及技術產品。

「當一家外國公司參與了違背我們國家安全利益的活動時，我們會採取強有力的行動來保護我們的國家安全，」商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）在聲明中這樣說道。

他表示，福建晉華是製造記憶芯片和設備的公司，對它實施管制，將會「限制其威脅我們軍事體系重要部分供應鏈的能力」。

從現在開始，美國公司如果要向福建晉華出口技術或產品，將必須申請牌照許可。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國商務部長羅斯表示，將採取有力措施保護美國國家安全。

有報道指，有指控稱中國這家由政府支持的企業竊取了美國芯片製造商美光科技（Micron Technology）的知識產權，而美國商務部正是在這樣的背景下作出這一決定。

這一舉動很可能令已經處在貿易戰當中的中美兩國關係進一步緊張。

北京正在尋求建立自身在全球高科技產業當中的統治地位，而美國則採取一系列行動限制中國科技公司的貿易活動。

今年較早前，在發現中國中興通訊公司（ZTE）違反了美國對伊朗和朝鮮的制裁令之後，美國下達了禁令，一度禁止美國公司與中興合作。

這一禁令迫使中興停止了主要的運營項目，不過後來禁令在7月份解除。

其他國家也同樣基於國家安全考慮，對中國企業實施限制。

8月，澳大利亞政府下令禁止中興以及另一家中國通訊科技巨頭華為（Huawei）在澳洲提供5G無線網絡服務。

英國的網絡安全部門也發出警告，使用中興的設備和服務，可能會給國家安全帶來風險。