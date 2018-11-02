特朗普習近平通話提振股市 市場關注這些信號

圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普表示與北京的貿易談判「進行得不錯」之後，中國內地和香港股市在周五（11月2日）迎來近期罕見的較大幅度反彈。

香港恆生指數上升3.9%，是自2011年12月以來最大升幅，中國上證指數也上升2.4%。人民幣兌美元匯率則達到10月中旬以來的最高。

亞洲股票市場也在中美貿易糾紛可能迎來曙光的利好消息之後出現了反應，首爾股市上升超過3%，東京股市的升幅也僅比首爾稍低。

此前有媒體報道，中美貿易糾紛的調解有所進展。

本月，特朗普將會和中國國家主席習近平在二十國集團峰會（G20）期間進行重要會面。屆時，世界最大的兩個經濟體之間的貿易戰是否能走向調解將是外界密切關注的焦點。

特習通話

周四，特朗普在社交媒體表達了對中美貿易戰前景的樂觀態度，似乎是有意緩和貿易戰的緊張情勢。

美國總統在推特（Twitter）上發帖說：「剛剛與中國的習近平主席進行長時間的良好對話。我們談了很多話題，其中重點是貿易問題。」

這是兩國領導人最近數月來的首次直接討論，相關消息並未透露中美貿易戰可能取得進展的細節，但中美領導人在事後都發表了較為正面的言論。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月1日

中國官方新華社報道，習近平「很高興」再次與特朗普能電話，並表示「我也重視同總統先生的良好關係」，願意與特朗普在阿根廷的G20峰會期間再次會晤。

新華社引述，習近平在通話中向特朗普表示：「我們兩人對中美關係健康穩定發展、擴大中美經貿合作都有良好的願望，我們要努力把這種願望變為現實。」

習近平指，中美貿易「本質是互利共贏」，而雙方在經貿領域的分歧是「中方不願意看到的」。

報道還引述習近平表示：「中美雙方也有通過協調合作解決經貿難題的成功先例。兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。」

中美近期陷入了貿易戰，兩國均已經對從對方進口的一些商品加徵數以十億美元計的關稅。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普和習近平在中美貿易戰正式打響後實現了首次直接通話。

華盛頓指中國長期實施不公平的貿易行為，而關稅政策就是對此的回應，北京則對此採取了相應的回擊。

不過，雙方的貿易形勢在周五顯現出了一些進展。

彭博社報道引述不具名的消息源指，美國總統已經要求內閣高層官員就貿易戰停火列出談判清單。

另一方面，香港《南華早報》報道同樣引述不具名消息源，指特朗普已經提出，要在G20峰會上宴請習近平。

XTB交易集團首席市場分析師齊塔姆（David Cheetham）認為，中美領導人通話透露出兩個全球最大經濟體之間貿易戰降級的希望，這一信息提振了低迷的全球股市。

摩根資產管理公司的市場策略師許長泰說，特朗普對緩解貿易衝突發出的正面信息在短期內提振了市場。

「匯率企穩、中美貿易關係走向穩定以及北京的刺激政策，都在讓市場恢復信心。」他說。

但分析人士也對前景表示謹慎。許長泰說，「我們對完全解決貿易衝突仍然感到謹慎，但至少目前雙方恢復對話對投資人是一個好消息。」

齊塔姆也認為，「雖然目前的辭令讓人愉悅，但必須看到在貿易戰的前線並沒有什麼實質性變化。」

「雖然從華盛頓和北京傳出了積極的聲音，但在達成協議之前還有許多事情要做。」