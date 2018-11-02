機器人能頂半邊天：未來城市靠人工智能建造

曾有分析說，男性職業比女性職業更容易被自動化技術取代，因為女性較少從事那些低收入的體力勞動以及較少用人際溝通和創造技能的工作。人工智能時代，機器人能替人類承擔繁重的體力勞動，可能會消除某些職業的性別差異。

世界許多國家都面臨人口老齡化的問題，日本尤甚。BBC商務記者貝爾頓（Padraig Belton）觀察了日本建築行業勞動力減少和老齡化問題，說那裏的建築工人正在被越來越多的機器人取代。他還由此預言說，人類未來的城市將由機器人建造。

57歲的板本（Shinichi Sakamoto）在日本最大的建築公司清水建設株式會社工作。他屬於頭髮變白，人數減少的工人大軍。

圖片版權 Getty Images Image caption 隨著勞動力人口老齡化，越來越多的公司會用機器人代替勞工。

板本是清水建設株式會社生產技術部門的副主任，他說，「數據顯示三分之一（日本建築）的工人年齡超過54歲，而且他們正在考慮不久就退休。

而且今後也不會有年輕的建築工人接替他們。」他說「30歲以下的勞動力數量剛超過10%。」

9月板本的公司為他們招來一個潛力巨大的新同事——一個機器人。

目前他們在大阪高層建築上使用機器搬運工，它的工作主要在夜間從地上把沉重的石膏板搬運到需要的地方。

板本說，「你能想像嗎，建築工人來到工地的時候，所有材料都已經凖備就緒。機器人搬運工甚至在夜間工作。」

圖片版權 清水建設株式會社 Image caption 板本說， "勞工短缺是個全國性問題"，肯定在工地上的機器人會越來越多。

機器人在一個領域會受益於速度超快的5G移動網絡。良好數據連接讓多個機器人能更容易彼此合作。

許多小機器人能夠組成「集群」分頭做同一件工作的不同部分。一個例子就是新加坡南洋技術大學正研發的合作3D打印機器人，它們各自都能按照電腦圖示打印澆注水泥。

一個機器人學會做法，「集群」裏的所有機器人能夠跟進模仿。

圖片版權 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Image caption 多個機器人分工協作的效率比一個機器人更高。

清水建設株式會社還在開始使用其他種類的機器人。

焊接機器人焊接鋼樑，而「機器伙伴」（Robo-Buddy）負責安裝螺栓和天花板。

機器人獨立工作，完成監工在一個平板電腦上給他們指派的各種任務。

機器人搬運工能夠看到並且繞開障礙，而機器人焊工用激光測量形狀，精確把握被焊接物體的形狀。

板本說， 「勞工短缺是個全國性問題」，在工地上的機器人肯定會越來越多。

清水建設株式會社表示，日本的建築工人數量到2025年會從2014年的340萬減少到220萬。

圖片版權 Getty Images Image caption 諮詢公司QY Research表示，到2025年，全球的建築機器人市場會增長一倍多，從2017年的2億美元增加到4.2億美元。

而這不僅僅是日本面臨的問題，而是是全世界面臨的問題。建築行業面臨勞動力減少和老齡化問題，會使用越來越多的機器人。

諮詢公司QY Research表示，到2025年，全球的建築機器人市場會增長一倍多，從2017年的2億美元增加到4.2億美元。

在美國，建築工人也有老齡化問題。希洛克（Jeremy Searock）是匹茲堡的公司「高級建築機器人」的聯合創始人。他說，美國建築工人的平均年齡為43歲。

而10多年前，美國建築工人的平均年齡為30多歲。

BBC商務記者貝爾頓報道說，根據8月份的一個調查，美國80%的承包商表示他們很難找到熟練工人。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國建築工人的平均年齡為43歲。而10多年前，美國建築工人的平均年齡為30多歲。

希洛克說，趨勢很明顯，「年輕一代人不願意進入建築行業」。

清水建設株式會社的發言人今村英夫說， 這也就是為什麼自2015年以後清水建設株式會社投資200億日元（1.79億美元）研發建築機器人。他們的機器人把對人力的依賴減少了70-80%。

伊利諾斯州大學和中西部經濟政策研究所的研究人員說，到2057年，在美國將近一半的建築工作可能全部由機器人完成。

板本說，機器人不知疲勞，而且能勝任工地上艱苦，危險的工作，能防止工傷和死亡事故。他說，適合機器人的工作由機器人來做，適合人的工作由人來做。

圖片版權 JEREMY SEAROCK Image caption "捆綁機器人"（TyBot）能夠快速捆綁澆灌水泥用的鋼筋。

5G網絡通訊能夠更快速傳遞數據，機器人就能在高空做很多工作。最後機器人會越來越便宜，越來越聰明。

清水建設株式會社目前使用4G收集和無線網絡控制機器人，這意味著當他們在200米高的建築上工作時，他們必須要用中轉接力站延伸無線網絡信號。

但是清水建設株式會社公司表示， 5G網絡就不會有這個問題。

只要5G網絡覆蓋足夠遠，機器人就能在很遠的工地做危險或重覆性的工作，不需要為此專門安裝無限網絡基站。

圖片版權 ADVANCED CONSTRUCTION ROBOTICS Image caption 機器人能夠日以繼夜地不停工作。

修建橋樑最艱巨的工作就是把鋼筋綁在一起，即加強鋼筋強度，增加水泥的抗拉強度。

希洛克說，那是很艱苦的工作，工人需要在橋上頂著烈日彎腰工作，用手一個個地捆綁鋼筋。

需要捆綁的鋼筋交錯點有成千上萬，甚至幾百萬個。

他說，在美國東北部做這種工作「存在明顯的勞力短缺」，這種勞力短缺會有很強的季節性因素。

因此在去年先進建築機器人公司研發了一種機器人，這種名為「捆綁機器人」（TyBot）的機器人就是做這種捆綁工作，在賓夕法尼亞比弗（Beaver）縣的「自由」路橋的工程中，這種機器人大顯身手。

這種機器人每捆綁一個交叉鋼筋點需要5.5秒鐘，機器人共捆綁了24000個鋼筋交叉點。希洛克說，現在第5個這樣的機器人剛走下組裝線。

圖片版權 CONSTRUCTION ROBOTICS Image caption 製造商說，壘磚機器人每小時砌380塊磚，比一般人力泥瓦匠快6倍。

與此同時，東京國家先進工業科技研究所已經完成了一種原型機器人的製造，這種機器人名為HRP-5P，可以用來安裝石膏隔板。

在紐約的公司「建築機器人」目前正在建造半自動的壘磚機器人，或泥瓦匠機器人。這種名字縮寫成SAM的機器人在弗吉尼亞州的羅阿諾克的聯邦大樓工地砌了25萬塊磚。

製造商說，每小時砌380塊磚，比一般人力泥瓦匠快6倍。

圖片版權 CONSTRUCTION ROBOTICS Image caption 美國建築工人使用的一種機器人能在工地為他們搬運沉重的建築材料。

英國雷丁大學的建築管理和經濟學教授休斯（Will Hughes）說，在技術投資方面，全球建築行業已經落後於其他許多行業，主要的原因是建築都是零散的工作。

這種零散的工作性質意味著很多小公司都在按照現狀運作，他們的工作方法都源自維多利亞時期。

休斯教授說，建築行業勞動力特別短缺意味著，哪個公司能捷足先登，在建築工程中最先使用機器人，就能取得顯著的行業優勢。

所以過幾年你開門看到一個「達雷克」來敲門（英國科幻電視劇《神秘博士》有機器人外表的反派外星人），千萬不要大驚小怪，它可能就是來為你該在屋頂閣樓的工人。