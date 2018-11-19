迪士尼亮劍Netflix 百年老店逐鹿流媒體

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11月18日，有著圓滾滾大耳朵、靈巧身體、總是穿著紅色短褲與黃色鞋子的知名卡通人物「米奇」（又稱米老鼠）迎來了他「演藝生涯」的第90年。世界各地的迪士尼樂園都舉辦活動為他慶生。絢麗的煙火背後，百年老店迪士尼一點也不敢放鬆，而是正積極謀劃進軍流媒體領域。

去年，迪士尼與在線視頻巨頭Netflix分手。迪士尼終止了分銷協議，並宣佈將推出自己的流媒體服務。Netflix一直是流媒體電視領域的領頭羊。

隨著流媒體電視行業競爭愈發激烈，迪士尼的此舉是對該行業的又一次警告。

迪士尼亮劍Netflix，流媒體行業究竟會鹿死誰手？

競爭對手是誰?

幾乎是每一個人。

除了迪士尼之外，還有多個科技巨頭來勢洶洶。谷歌母公司Alphabet正與YouTube合作，亞馬遜旗下的Prime視頻和實時流媒體Twitch也表現良好。

圖片版權 Marvel/Disney Image caption 去年，迪士尼宣佈收購21世紀福克斯公司旗下娛樂業務。從《星球大戰》到《辛普森一家》，多部廣受歡迎的經典之作都將成為迪士尼的專屬。

Facebook正為其在線視頻服務「Watch」研發程序，蘋果預計將在2019年推出新的流媒體服務。

很多傳統媒體公司也想從中分一杯羹。

美國衛星公司Dish Network正大力發展 SlingTV。

今年早些時候以逾800億美元收購時代華納（Time Warner）後，付費電視與互聯網分銷商AT&T計劃於2019年推出一項新的基於HBO的流媒體服務。

就連早在2010年便試水在線視頻的零售巨頭沃爾瑪（Walmart），最近也宣佈與一家電影公司建立新的合作伙伴關係。

迪士尼的優勢在哪？

圖片版權 Disney Image caption 迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》

迪士尼有兩個其他公司難以匹及的優勢：幾十年來的資源和雄厚財力。

迪士尼的兒童電影被全世界很多家庭視為必備產品。

去年，迪士尼宣佈收購21世紀福克斯公司（21st Century Fox）旗下娛樂業務，這將於2019年完成。屆時，從《星球大戰》到《辛普森一家》，多部廣受歡迎的經典之作都將成為迪士尼的專屬。

迪斯尼最賣座的電影

1.《星球大戰：原力覺醒》（2015）票房：9.367億美元；

2.《黑豹》（2018） 票房：7.001億美元；

3.《復仇者聯盟3：無限戰爭》（2018） 票房：6.78億美元；

4.《復仇者聯盟》（2012）票房：6.234億美元；

5.《星球大戰：最後的絶地武士》（2017）票房：6.202億美元

數字來源：Box Office Mojo，數字未考慮通貨膨脹因素

迪士尼擁有多元化的業務，包括主題公園、郵輪公司和規模可觀的傳統電視部門。因此，在踏足流媒體領域時，迪士尼較好的財務狀況使其有能力消化虧損。

市場研究公司eMarketer首席分析師保羅·維爾納（Paul Verna）表示：「在所有公司中，Netflix 絶對是最單一化的，訂閲收入決定了他們的生死。」

「其它公司擁有非常雄厚的財力和更多的資金來源，」維爾納說。「所以，在某種程度上，Netflix處於劣勢。」

戰場在何處?

圖片版權 Carlos Somonte/Netflix Image caption Netflix、迪士尼和其他公司都在投資新節目，比如 Netflix 原創的《毒梟》（Narcos）。

在各大公司競相爭取頂尖編劇、導演和演員的同時，好萊塢也遭遇了一波投資熱潮。好萊塢的很多企業正尋求合併，它們認為規模化將有助於競爭。

迪士尼體現了這兩種新的趨勢。

在收購皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）和盧卡斯影業（Lucasfilm）後，迪士尼斥資710億美元，收購了福克斯的娛樂業務，這是其迄今為止最大的一筆收購。

最初，這筆交易引發了人們對福克斯公司可能裁員的擔憂，但迪士尼董事長艾格最近對金融分析師表示，公司會進一步投資旗下三大流媒體服務的內容研發。

這三大流媒體平台包括擁有大眾化電視節目的 Hulu、在美國新推出的體育應用ESPN+，和以家庭為中心的「迪士尼+」服務。「迪士尼+」計劃於2019年在美國推出。

不過，Netflix 並未坐以待斃。它與跨國傳媒集團維亞康姆（Viacom）展開合作，包括與維亞康姆的旗下子公司派拉蒙影業（Paramount Pictures）簽訂多重協議。

這些數字說明了什麼?

顯然，Netflix仍是市場的領導者，它擁有全世界超過1.37億訂閲用戶。

eMarketer估計，到今年年底，該公司僅在美國的觀眾人數便可能突破1.47億。根據eMarketer定義，觀眾比訂閲人數更加寬泛，包括共享賬號等行為也被計入其中。

亞馬遜排名第二，它擁有8870萬觀眾。緊接著是擁有5500萬觀眾的Hulu。

由於很多家庭可能訂閲多項服務，在線視頻觀看人數也節節攀升，新的用戶仍能帶來收益。

賣方研究公司MoffettNathanson的分析師估計，「迪士尼+」在美國第一年可能就能吸引大約240萬會員。

世界其他地方呢?

雖然迪士尼的服務先將在美國推出，但迪士尼的最終計劃是將「迪士尼+」和Hulu從歐洲開始，擴展到國際市場。

分析師說，該公司目前在全球處於強勢地位。

依靠品牌打造和對福克斯的收購，迪士尼有望在印度等關鍵市場迅速佔據一席之地。福克斯旗下的印度星空傳媒（Star India）目前在印度的流媒體業務中的表現可圈可點。

圖片版權 Getty Images Image caption 依靠品牌打造和對福克斯的收購，迪士尼有望在印度等關鍵市場迅速佔據一席之地。

數據提供商IHS Markit科技和電信部門執行總監丹·克賴恩（Dan Cryan）表示，目前還不清楚迪士尼打算將其在線視頻產品作為面向體育愛好者和家庭等小眾群體的獨立產品推出，還是致力於爭取大眾市場。

克賴恩認為，這是迪士尼的「入行」是否會危及Netflix領先地位的決定因素。

「他們已經擁有了一個非常穩固的位置，可以在任何他們需要的方向上取得成功，」克賴恩說。

「但如果它們的目標只是小眾市場，那玩的就不是同一個遊戲了。」