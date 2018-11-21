Image caption 哈塞特："我們是否應該將中國趕出WTO？"

美國總統特朗普的經濟顧問之一凱文·哈塞特（Kevin Hassett）暗示，可能可以研究將中國驅逐出世界貿易組織（WTO）。

哈塞特是特朗普的經濟顧問委員會的主席，他向BBC表示，中國作為WTO的一員「行為不端」。而且，WTO令美國失望。

他還表示，特朗普總統在國際貿易方面的強硬戰略正在發揮作用，哈塞特稱之為「硬球」（Hardball）。

特朗普對WTO採取的策略，在很多人看來具有破壞性，對於WTO成員爭端解決機制構成重大挑戰。

WTO爭端解決機制的一個關鍵要素是審議小組審議成員國對初步裁決的上訴。當審議小組現任成員任期屆滿時，美國阻礙了新任命，使得這一組織越來越難以運作。

使美國失望

哈塞特稱，WTO在幫助全球現代化方面發揮了非常重要的歷史作用，但它在許多方面使美國失望。

他說，美國通常能夠贏得提交給WTO的案件，但「需要五到六年」，那時損失早已造成。

他說，由於處罰過低，有些國家寧願承擔懲罰而違反規則，WTO需要更好地處理這些國家。

有一個國家在特朗普的貿易議程中佔據突出地位，哈塞特表示，「我們從未真正料到一個國家在加入世貿組織後，會像中國那樣行事。對世貿組織來說，一個成員國能夠如此行為不端，這種情形還比較新。」

圖片版權 AFP Image caption 美國對世貿愈來愈不滿，特朗普否指責世貿被其他成員國利用，對美國不公平。

趕走中國

哈塞特討論的問題是——能否通過雙邊談判，或者通過改革WTO，甚至將中國從WTO中剔除來解決問題？

剔除中國的選項並非美國的官方政策，反而是哈塞特列出的三個選項中最後實施且最不受歡迎的選項。而且哈塞特是通過疑問的形式來表達提出這個選項——「我們是否應該將中國趕出WTO？」

這個選項甚至本身就不可能做到。但是，從美國政府的一位高級別人士那裏聽到這一想法，還是令人震驚。

這種表態肯定與特朗普前任們相比要更自信和獨斷，也有人說更具對抗性。

保護主義

在特朗普任期的頭兩年，他對鋼鐵和鋁以及來自中國的大量商品徵收關稅。

他將美國從一項貿易協議——跨太平洋伙伴關係中拉出來，並開始針對另一個貿易協議「北美自由貿易協定」（NAFTA）重新談判，該協議於今年早些時候結束。

特朗普的批評者認為這些行為屬於保護主義。

但哈塞特稱，特朗普希望看到世界上每個國家無壁壘的貿易。

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強硬

特朗普稱，他上任時發現美國「啥也沒有問」就向其他國家開放，因此美國自己的貿易壁壘低於其貿易伙伴。

他說，克林頓、奧巴馬和兩位布什總統都希望改善這種狀況，但是失敗了。

特朗普帶著強硬的貿易戰略入主白宮，他認為這一戰略「顯然有效」。

他指出，替換北美自由貿易協定，同時美國目前正在與幾乎所有貿易伙伴進行談判， 「這是一個巨大的進步」。

他不接受新施加的關稅對美國人不利的觀點。特朗普總統的另一位前經濟顧問加裏·科恩（Gary Cohn）將其描述為對消費者徵稅。

哈塞特說，對中國施加關稅的目的是，在國內造成最小傷害的情況下，給中國帶來最大的壓力。

哈塞特稱這非常有效，中國人現在要上談判桌了。他表示，非常希望特朗普總統和習近平主席在即將召開的G20峰會上能夠進行富有成效的會談。