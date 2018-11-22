黑色星期五：促銷季搶購的八個小貼士
誰不喜歡促銷活動呢？年底將至，全球各地繁華的商業街開始進行促銷活動，商店紛紛大幅降價。但它們可能會讓人望而生畏，或者，更糟糕的是，你很容易被誘惑，把自己辛苦賺來的錢花在你根本不想要或不需要的商品上。
數百萬人預計將在接下來的幾個小時裏去商店購物，怎樣才能確保買到需要的一切，並在混亂中走出商店？零售和購物專家薩曼莎·芬維克（Samantha Fenwick）分享了以下建議。
1. 做好功課
去商店買東西之前，先上網查好價格。瞄凖價格最低的商店，這樣就不會浪費時間在城裏漫無目的地閒逛以及在人群中穿梭了。你也不太可能分心。
2. 查好退貨政策
商店經常對托兒或有一些限制政策，所以在購買前要仔細檢查。大多數零售商對沒有質量問題的商品設定了退貨時限，比如28天。如果一些在店裏買的東西你突然不想買了，你可能無權退貨。商店不一定制定了退貨政策，但如果他們有，就一定會堅持執行。
3. 不要衝動消費
有很多人在促銷購物時直接拿走視野內的任何東西，只因為它在打折。但是更重要的是，要仔細、冷靜地想清楚你是否省了錢，以及是否真的喜歡它。
誠實地問問自己，你會馬上使用它嗎？還是會把它扔進櫃子再也見不到陽光？如果是衣服，那就穿上試試，然後去喝杯茶。如果休息之後你還想著它，回去買吧。
4. 穿那些方便穿脫的衣服
沒有什麼比進出更衣室還要系鞋帶更糟糕的了。如果計劃要試穿衣服，就試一些穿脫方便的衣服吧。
5. 降價幅度最大的是平時價格較高的設計師產品
這種產品不經常打折。如果你想要買一隻新手袋或一雙名牌鞋，現在可以一個不錯的價格搶購它們了。
6. 帶上一瓶水
如果室外很冷，商店裏的暖氣會調高，所有的燈光都會讓你感到熱，你需要補充水分。吃點零食也是個好主意。
7. 提前到達商店
定好鬧鐘。不要忘記檢查商店開門的時間，以防平日營業時間突然改變。
8. 玩得開心
如果你做好了功課，定下預算並且沒有超支，購物並不一定是一場噩夢。