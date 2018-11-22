蘋果公司股價大跌的四大原因

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蘋果（Apple）曾經是華爾街的掌上明珠。

作為第一家實現萬億美元市值的美國公司，這家巨型科技公司主打引領潮流的產品，他們的現金儲備甚至比一些國家的經濟情況還好。

但最近幾周，這家總部位於加利福尼亞州的公司股價出現了急劇下滑。從10月至今，蘋果的股價已經累計下跌超過20%，這一現象也影響到了其他市場。

蘋果當前的股價已經跌破180美元。2018年初至今，蘋果的股價只上漲了2.3%。

到底發生了什麼？

1. 投資者擔心iPhone銷量

今年9月，蘋果公司推出了一系列令人興奮的新產品，但目前尚不清楚這些是否轉化成了銷量。

蘋果最近一個季度的產品數量變化相對平緩，加上在這個人們習慣性升級手頭產品的假期季，公司的年利潤增長目標預計只同比增長0-5%，令投資者失望，引發了拋售行為。

加上蘋果決定不公開iPhone、iPad以及其他產品的季度銷量，投資者懷疑，蘋果向他們隱藏了一些公司的消息。

近期，蘋果的一些供應商，例如蘋果最大3D感測供應商Lumentum，宣佈減產的現象加劇了投資者焦慮，儘管這些舉措背後的原因一向很難解釋。

韋德布什證券公司 （Wedbush Securities）股票研究部總經理丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）表示，「蘋果公司股票的iPhone銷量指標會是壓垮蘋果的最後一根稻草。」

2. 如果經濟不景氣，蘋果的高價可能會令它捉衿見肘

圖片版權 Getty Images Image caption 從10月至今，蘋果的股價已經累計下跌超20%，這一現象也影響到了其他市場。

近年來，蘋果已經通過提價對智能手機銷售放緩的局面作出了反應。儘管整個智能手機產業銷量減緩，提價還是給蘋果創造了創紀錄的收入。

但全球和美國經濟增長都將放緩，近期消費者支出數據也參差不齊。

由於蘋果公司要求新款iPhone最低售價750美元，在全球經濟放緩的背景下，這一舉動會面臨風險。蘋果自己的銷售預測則加劇了這些擔憂。

「很明顯，這一均價趨勢不會永遠持續下去，」美國財務研究與分析中心（CFRA）股票分析師齊諾（Angelo Zino）表示。「我認為投資者真正應該擔心的是蘋果能堅持多久。」

3. 投資者對蘋果的商業服務沒有信心

蘋果已將其服務——ApplePay，Apple Music和App Store——確定為下一個增長動力。目標是到2020年通過其龐大的訂閲用戶取得500億美元的服務利潤。

對此，投資者還是有很多疑問。 例如，蘋果尚未正式分享其關於電視及電影的計劃，此外，其進入健康領域的目標也一直相對模糊。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘋果已將其服務 - ApplePay，Apple Music和App Store - 確定為下一個增長動力。

市場研究公司Creative Strategies的分析師米蘭西（Carolina Milanesi）表示，這會導致分析師必須適應由較小的定期付款驅動的業務，而不是大硬件。

目前來看，米蘭希的擔憂還為時過早。

「如果我們到明年都沒有看到蘋果的服務業務以我們預期的方式增長，那麼這種擔憂可能就能站得住腳。」米蘭希說。

4. 蘋果體現了更廣泛的市場擔憂——比如美中貿易的緊張局勢

過去幾周，科技行業經歷了重創，儘管今年早些時候增長較快，但此後投資者們開始逃離這個行業。

然而，11月1日蘋果公司向投資者更新信息之前，相對於其他手機股的動蕩，蘋果的股價波動不算大。

圖片版權 STR/AFP Image caption 蘋果的全球利潤有近20%來自大中華地區。

現在，蘋果手機的生廠商也受到了市場恐慌的影響。這些因素包括美中貿易緊張局勢下的估值過於樂觀、利率上升、匯率波動等。

蘋果的全球利潤有近20%來自大中華地區，因此，中國市場的變化是觀察蘋果風險的一個重要因素。

蘋果也依賴中國的製造商，儘管目前特朗普未對這些產品加徵關稅。

「目前絶對是關鍵時刻，」艾夫斯說。但是他也說，從長遠角度看，他對蘋果的未來是樂觀的。

「這個產品週期似乎沒有達到牛市所希望的水平，」他說。 「但如果我們看未來兩年，三年，四年，我不相信蘋果會發生大變化。」