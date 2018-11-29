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新西蘭拒絶在該國境內使用中國通訊巨頭企業華為（Huawei）製造的設備，這是最新一個基於國家安全理由拒絶華為進駐的國家。

一家新西蘭公司想要在它的5G移動網絡項目中使用華為的設備，不過新西蘭政府的安全部門表示，這一合作協議將會帶來重大風險。

越來越多的國家以安全理由阻止中國科技企業的進入，這些政府到底在害怕什麼？

擔心什麼？

這些國家對於中國技術有所忌憚，因為它們害怕北京會要求華為這樣的公司幫助獲取商業機密以及其他保密信息。

專家稱，各國政府越來越擔心中國可能帶來的間諜行為風險。

澳大利亞戰略政策研究所（Australia's Strategic Policy Institute）的國際網絡政策中心席座學者湯姆·尤倫（Tom Uren）表示，中國政府「多年來已經清晰顯示出一種盜取信息的意圖」。

「中國政府參與了很多網絡和其他知識產權盜取和間諜行為，」他說。

尤倫還表示，中國企業與政府之間的緊密聯繫也讓外界更加擔憂，中國可能會試圖「利用有政府關係的公司來令自己有能力進行間諜活動」。

去年，中國一項新法律要求中國企業協助國家情報工作，令這種擔憂進一步加劇。

這些法律和過去與間諜有關的往績加起來，令外界更加認為與華為、中興（ZTE）等公司在至關重要的國家基礎建設方面進行合作，會帶來危險。

「很難說它們不會帶來進一步的風險，」尤倫說。

有轉彎餘地嗎？

目前，好幾個國家都正在建設5G網絡，這將成為下一輪移動通訊基礎設備的大潮。

華為是世界上最大的通訊設備製造商，而新西蘭電訊公司「Spark New Zealand」原本計劃在它的5G網絡當中使用華為生產的設備。

不過，華為現在面臨來自多國政府的阻力，因為它被認為可能會為間諜活動「開後門」。

新西蘭政府通訊安全局（Government Communications Security Bureau）局長向「Spark New Zealand」表示，該計劃「如果實行，將會大大增加國家安全風險」。

新西蘭情報部長安德魯·利特爾（Andrew Little）則表示，Spark可以和情報部門合作，降低這一風險。

華為表示：「正如新西蘭政府通訊安全局所說的，這是一個正在進行當中的過程。我們會積極應對各種關注，共同合作找到前路。」

其他國家有同樣擔憂

在此之前，澳大利亞已經決定不允許華為及中興在該國提供5G無線網絡技術，同樣是出於國家安全理由。

關於澳大利亞政府對華為的政策和產品的批評，華為提出了尖銳批評，指澳洲政府的評論「受到誤導和沒有事實根據」。

華為聲稱自己擁有獨立性，稱自己是一個由「員工而不是其他合伙人」擁有的公司。華為曾提出，可以建立一個「評測中心」，讓澳大利亞政府部門能夠檢查華為的5G設備。

而美國和英國也都就華為的問題表示擔憂，與此同時，德國、日本和韓國也同樣在觀察這家公司。

上周，《華爾街日報》報道，美國政府一直試圖說服各家無線網絡供應商，避免使用華為的設備。

在英國，一個秘密委員會在7月發表的一份報告，當中警告，它只能「有限度」地相信，華為的通訊設備不會對國家安全帶來威脅。

不過，有一個國家對華為表示支持。巴布亞新幾內亞本周表示，它會繼續履行與華為的協議，讓該公司建設本國網絡基礎設施。

中國對這個太平洋國家的投資在過去十年有大幅增長。