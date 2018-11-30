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星巴克宣佈，將從2019年起在全美國所有分店的免費無線網絡（wi-fi）上屏蔽色情內容。

雖然在星巴克店裏看色情內容一向都是禁止的，但是這家咖啡店巨頭品牌現在將要進一步主動屏蔽此類網站。

這家公司此前收到一個非政府組織的壓力——總部在美國弗吉尼亞州的「Enough is Enough」組織要求星巴克在門店內屏蔽色情網站。

該組織過去也曾對麥當勞（McDonald's）提出過類似的要求，而麥當勞已在2016年調整了門店的無線網絡政策。

「雖然很少發生，不過使用星巴克的公共Wi-Fi瀏覽違法或者出格的內容在過去和現在都是不允許的。」

星巴克公司表示，他們已經找到了解決辦法，能夠從2019年開始在全美國所有門店阻截色情內容，不過並沒有詳細說明是通過什麼方法。

與此同時，這一消息在社交媒體上引起了討論。星巴克公布消息後，有些人對此事感到困惑不解，有些人則作了一番調侃。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @tressiemcphd Why would someone watch porn in Starbucks? — The Dr. Tressie McMillan Cottom (@tressiemcphd) 2018年11月29日

（為什麼會有人在星巴克里看黃片？）

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @DukeOfDrinkswel Ok which one of y'all was watching so much porn in Starbucks they had to block no it on their wifi? 🤣🤣🤣 — Habitual Wine Sipper 🥃 (@DukeOfDrinkswel) 2018年11月29日

（你們誰在星巴克看那麼多黃片，搞得人家要在wi-fi上屏蔽？）

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @kabumped Handcuffing yourself to a Starbucks until they give us back our porn 😔 — kabumped (@kabumped) 2018年11月29日

（用手銬把你自己鎖在星巴克店裏，直到他們把色情黃片還給我們。）

「Enough is Enough」組織在本周較早前發表一份聲明，遣責星巴克在2016年違背了屏蔽色情內容的承諾。

聲明說：「星巴克在繼續給客人提供免費、不受限制的WiFi，打開門讓人看那些露骨、淫穢的色情內容，讓人觀看或者發佈兒童色情內容（這是一項刑事罪），又或者進行性捕獵的行動。」

該組織呼籲人們聯署，要求星巴克設立屏蔽程序。

至周四，將近27000人參與了聯署。

娛樂新聞網站TMZ報導，著名的色情網站YouPorn已經對此作出回應，該網站已經禁止在辦公室裏喝星巴克的咖啡。

在TMZ網站上發表的一封據稱來自YouPorn副總裁查爾斯·休斯（Charles Hughes）的信中說，禁星巴克咖啡的政策將會從2019年1月1日起生效。

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