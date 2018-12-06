圖片版權 Victoire Frencia Image caption 維多利亞·弗倫西亞承認，愛犬「奇偉」吃得比自己好。

你願意給寵物怎樣的生活？你是否願意視它如孩子或親人，盡己所能無怨無悔地付出？

應該有很多人對這樣的問題給出肯定的答案。這就是全球寵物市場不斷擴大的原因。

有統計數字顯示，2017-2023年間，這種視寵物為親人的心態，助推全球寵物市場以4.1%的增幅上升。在2017年，寵物市場規模已經達到數千億美元。

雖然歐美仍然在這一市場中佔很大的份額，但是，中國新生代對寵物的興趣，使中國寵物市場的增幅大大領先世界其他地方。

英國人以愛狗著稱，現在市面上滿足狗主人施寵心願的機會越來越多。英國的愛犬們，是不是真的被寵上了天？

「能過上富裕、中產階級狗一樣的生活肯定很精彩。如果有來世，我希望自己能到有錢人家做條狗。」

說這番話的是住在倫敦的維多利亞·弗倫西亞（Victoire Frencia）。她今年25歲，做的是市場推廣的工作。她其實說的是自己養的狗「奇偉」。它今年一歲半。

BBC商務記者卡倫·霍根（Karen Hoggan）報道引述她的話說：「狗主裏有一類人，讓狗吃有機食品，吃得比自己好。我肯定是這一類狗主。狗狗每個月都有新玩具新獎賞。它的開銷很大，光是白天的託管，每年就將近花費我們5千鎊。」

算一下總賬，她和愛人一起花在狗糧、狗玩具和其他方面的費用相當於他們房貸還款的一半，或者說，相當於兩人總收入的5%。

維多利亞承認，這的確有些過份，但是，「給狗狗最好的生活，感覺真好。」

圖片版權 Victoire Frencia Image caption 狗狗「奇偉」的眼神，魅力沒法擋。

家庭成員

像維多利亞這樣喜歡讓狗享受生活的人並不是少數。

全球頂尖市場策略分析公司歐洲觀察（Euromonitor） 估計，今年英國的狗糧市場價值幾乎達20億美元，比2017年下降了1.7%。但是，高端狗糧的銷量卻增加了2.2%，達5億美元。

歐洲觀察的高級市場分析員特利斯那·沙爾說，讓狗糧市場擴張的因素之一，是所謂寵物「人性化」。「這個理念就是我們不要把寵物看成動物，他們實際上就是家庭成員。他們就是我們的孩子。」

人們覺得對寵物的愛有多深，與願意花多少錢可以劃等號。結果，人們花在寵物身上的錢比自己更多，買的產品質量也更好。

更難估算的是如今市面上狗主人們能夠得到的各種服務的價值。寵物行業協會說，英國寵物犬共有900萬，狗寶貝日間託管中心、遛狗專業戶，特別是狗兒美容院激增，為那些上班工作的人們提供貼心服務。

那麼，像維多利亞這樣的狗主們為什麼要在狗身上花那麼多錢呢？

她說，關心別人而不是我們自己，感覺就是好。

大千世界

圖片版權 The Little Lord Barkley Image caption 「小主子汪汪叫」 狗旅館（The Little Lord Barkley）的歡樂時光？

如果是幾個月前，維多利亞的故事應該會讓人們感到驚訝。

但是現在，BBC商務記者卡倫·霍根自己也剛養了一隻葡萄牙水狗——貝爾迪，她發現，一個全新的狗世界向她敞開了大門。

網上隨便搜索就能看到流淌依雲水的噴泉、為英女王提供南北貨的福南梅森（Fortnum & Mason）公司出產的精裝食物，和專門設計用來放鬆疲憊四肢的日式泡澡盆。

但是，這些都不是給人提供奢侈溫泉度假服務的內容，而是在英格蘭的薩利郡，「小主子汪汪叫」狗旅店（The Little Lord Barkley）為狗狗們提供的部分服務項目。

這裏每晚收費從55英鎊到75英鎊不等，提供的服務包括「狗保姆」，以及專職司機開路虎攬勝車（Range Rover）負責接送來此住宿的各家愛犬。

圖片版權 Crispin Luxton Image caption 狗狗「佩西」（Percy）是狗酒店裏的貴賓狗VIP

這是丹尼斯·索樂絲開的一門生意。有一天，她想給自己的愛犬找一個「可靠、安全和快樂的環境」，結果卻沒找到後，她萌生了開辦這樣一個狗旅店的念頭。

她承認，他們走的高端路線。「我們不想佔領市場的八成份額，我們只想主打兩成的高端市場。」

「我們有客戶要求給他們的狗喝雞湯；那麼這種情況下，雞必須是英國名店哈羅茲百貨公司（Harrods）提供的有機養殖雞，煮完之後把雞拿出來，把水晾涼，然後再給寵物狗，也就是我們的貴賓們喝。」

關愛無價

不過，英國養犬俱樂部（Kennel Club）的秘書長，卡羅琳·基斯科女士警告說，對狗可以寵愛，但不要太過份。

她說：「狗狗們不需要奢侈享受，時尚服飾或者過份的寵愛。」

「人們可能以為給愛犬吃美味營養的食物是件好事，但是這可能不符合狗的飲食需求，結果可能引起胃痛，或者超重，這會帶來一系列的健康問題。」

「帶愛犬去散步，給它們提供社交和活動大腦的機會，給它們關愛，就是狗狗最享受最需要的。」

那麼，到底是什麼讓顧客們把愛犬送到像「小主子汪汪叫」這樣的狗旅館呢？

圖片版權 Crispin Luxton Image caption 克利斯品·拉科斯頓（Crispin Luxton）希望自己帶外地出差時，愛犬佩西能得到很好的照顧。

後顧之憂

43歲的克利斯品·拉科斯頓（Crispin Luxton） 是倫敦一個科技諮詢公司的老闆，每個月，他必須去美國洛杉磯10天。每次他出遠門，都會讓兩歲的愛犬佩西住到小主子汪汪叫狗旅館。

佩西住10天的費用平均每個月450英鎊。克利斯品說，這讓他出國在外沒有「後顧之憂」，而且他覺得狗旅館提供的接送服務很周到。「他們把所有問題都包辦了。我買的就是這樣的便利服務。」

一般來說，每年他為佩西花費大約7000英鎊，其中包括酒店、食物、保險、玩具、服裝、獎賞和狗繩。

當然，有人會覺得這太過份了，但克利斯品說，「我覺得事情都是相對的。有人花在度假、園藝和衣服方面的錢也高得離譜。這其實就看你能從中得到什麼滿足。」

他也承認，小主子汪汪叫狗旅館提供的某些服務「是過於奢侈」。「不管怎麼樣，它只是一隻愛犬。」

圖片版權 The Little Lord Barkley Image caption 噴水池裏流出的依雲礦泉水會比小泥坑的水更好喝吧？

那麼狗旅館的東主丹尼斯，是不是也覺得這樣的服務概念有點滑稽呢？

她說：「我們的出發點是好的，而且是本著輕鬆、善意的心在做。」

「很多狗主人希望能給狗狗一點特殊的照顧，因為他們不能在狗狗身邊感到內疚。」

忘我境界

當然，特殊照顧也不一定非要到這樣的程度，絶大多數的狗也沒有這樣奢侈享受的生活。

據動物慈善機構估計，照顧一隻狗每個月的最低費用，根據體型大小介於70到105英鎊之間，但是近七成的狗主人會低估養狗的費用。

另外還有愛犬慈善機構也表示，不鼓勵像對待人一樣對待狗，因為這會讓狗忘記了做狗的本分，導致非天性的舉動，甚至造成行為問題，有嬌慣出問題狗的風險。

「偶爾讓寵物享受一下非常好，給它們梳理毛髮，給它們愛吃的零食，或者允許他們跟你睡在一起，但是一定要有節制，動物的舒適和福祉應該永遠是最優先考慮的問題。」

圖片版權 Victoire Frencia Image caption 對著這盒為狗特製的聖誕倒計時巧克力，愛犬奇偉看上去好像有點疑心。

「狗就是狗，不能沒有分寸。」 對這樣的說法，維多利亞又是怎麼看呢？

「每個人都有自己的分寸。我不會讓別人的想法影響我管教自己的愛犬。」

聖誕節就要來臨，維多利亞是否會給愛犬奇偉凖備聖誕禮物呢？

「凖備了，不好意思哈。它的禮物是一盒聖誕倒計時巧克力。」