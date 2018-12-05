Image caption 傳呼機曾經風靡一時，現在卻被淘汰

日本最後一個傳呼台宣佈，於2019年9月終結其全國服務，為該國傳呼機50年歷史劃上句號。

提供傳呼機服務的東京電氣通訊目前約有1,500位登記用戶，過去20年已經停止生產傳呼機。

這個曾經風靡一時的傳訊裝置，能無線接收並顯示訊息。用戶接收訊息後，便可以電話回覆。

而由於傳呼機並不會發出電磁波，所以被醫護人員廣泛使用。

圖片版權 Getty Images Image caption 傳呼機並不會發出電磁波，所以被醫護人員廣泛使用

傳呼機在50至60年代開發，並於80年代普及。1996年，東京電氣通訊曾有近120萬名登記用戶。但隨著手提電話興起，傳呼機也開始沒落。

儘管日本在科技上一直領先，除傳呼機外，日本亦有繼續使用傳真機。

日本網絡安全戰略本部國務大臣櫻田義孝上月更表示從未使用過電腦，令一眾市民及政客嘩然。