圖片版權 Getty Images Image caption 外界預計沙特阿拉伯將會帶頭要求OPEC成員國減產石油。

一開始，你很難看出，美國總統特朗普（Donald Trump）和巴基斯坦首都伊斯蘭堡一個叫厄斯曼·阿桑（Usman Ahsan）的出租車司機之間有什麼共同點。

一個是美國國家領導人，個人財產估計達31億美元（24億英鎊），另一個則在為妻子和八個月大的女兒拼命工作。

只不過在這個星期，這兩個人都在盼望石油輸出國組織（OPEC）不要決定降低石油產量以提升全球原油價格。

OPEC的15個成員國政府代表周四（12月6日）在奧地利維也納的石油輸出國組織總部召開會議，這是他們最新的一次雙年度會議，將會定下未來六個月的石油產量級別。

圖片版權 Usman Ahsan Image caption 出租車司機阿桑表示，汽油價格的高漲令他生活養家變得很艱難。

外界預期，在OPEC實際上的領導者沙特阿拉伯的敦促下，石油輸出將會切實地下降，以此幫助抬升在11月底已經跌至一年多來最低位的油價。

沙特阿拉伯指，需要減少石油出產，因為它害怕，在明年預計需求減少的情況下，油價可能會繼續下降。

OPEC代表著世界超過三分之一的石油供應源，而如果他們減產，司機阿桑和總統特朗普都不會高興。

「石油的價格已經太高了，」28歲的阿桑在接受BBC電話訪問時這樣表示，「我有時候需要連續30天，每天工作16小時以便養家糊口。」

與此同時，特朗普總統在上月發佈推文說：「希望沙特阿拉伯和OPEC不會減產石油。」11月，在一條回應油價下降的推文中，特朗普寫道：「向沙特阿拉伯說謝謝，但讓我們再降一點吧！」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普希望美國國內的油價維持在低位。

阿桑一樣的普通人對OPEC沒有任何影響力，但是特朗普卻有。而他希望油價保持在低位，好幫助美國司機和國內的經濟。

在OPEC的會議結束之後，我們應該預期會有什麼樣的消息公布？

沙特和OPEC必須考慮的其它問題還有哪些？

從油價上看以及與過去十年的比較，現在無可否認它確實很低。布倫特原油（Brent Crude）是目前廣泛用於評測全球油價高低的體系，而它在11月28日已跌至每桶58.76美元，是自2017年10月以來的最低。

即使在分析人士越來越相信OPEC會宣佈減產而讓油價最終升至63美元以上的情況下，它仍然不到2012年3月時油價（128美元）的一半。當時的油價是因為伊朗局勢持續不穩定，令外界對該國的石油供應產生擔憂。

OPEC想要減產，因為它預測，由於全球經濟稍為趨冷，2019年世界對石油的需求增長會放慢。

該組織在上月曾表示，預期全世界在2019年對原油的需求會以平均每天增加129萬桶的速度上漲，而2018年這個數字是每天1億桶。更早之前的7月，OPEC曾預測這個增長速度是每天145萬桶。

國際資源研究機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的石油研究副總裁安－路易絲·希特爾（Ann-Louise Hittle）對明年需求趨冷的預測表示同意。她和很多人一樣，預計OPEC將會宣佈減產，但是在特朗普施壓下，減產的幅度會比較溫和。

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特與俄羅斯在近年的關係變得緊密。

「我們預計會議上會出現一個產量限制協議，這已經在我們2019年度的基本預測當中。我們在好幾個月前就已經開始有這樣的期待，認為將會有大幅度的供應過剩。」

但是，OPEC減少供應的幅度有多大？希特爾估計是大約每天少80萬桶，這會「穩定價格和避免進一步下跌」。她還表示，一天100萬桶的減產幅度將意味著價格上升「好幾美元一桶」。

新美國安全中心（Centre for a New American Security）的石油產業專家蕾切爾·齊姆巴（Rachel Ziemba）則預測，減產幅度將會「達到每天50萬桶」。

不過，她也表示，「這個會議將會很難召開」。她說，由於中國和美國現在似乎試圖修復彼此的貿易分歧，全球經濟形勢在明年或許會比此前所預測的要稍好一些。

圖片版權 Getty Images Image caption 有人指出，美國石油產量的大幅增長已經將OPEC甩在後面。

另一些評論人士則估計，在沙特記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在駐伊斯坦布爾領事館被殺事件造成的聲譽損失之後，沙特有可能會比平常更關注特朗普的呼籲。

事實上，沙特已經在過去這個夏天開始輕微提升了石油產量，以回應特朗普的呼籲。

這是為了部分補償全球石油的供應下跌。此前，美國對伊朗實施制裁，導致近年石油供應量低。

萊斯大學在休斯敦的貝克研究所能源研究學者吉姆·克萊恩（Jim Krane）表示，雖然特朗普總統施壓，OPEC減產「看起來很可能」。

「很多生產商需要（單價）60－80美元的石油來平衡他們的國家預算，」克萊恩說，「當油價跌至60美元以下很多的時候，他們就緊張了。」

他還補充說，令OPEC手上的牌更加強勁的是它與俄羅斯的緊密關係，而如果OPEC減產，俄羅斯也將會步其後塵。

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特被認為將會積極敦促OPEC其他成員國減產。

近年讓OPEC與俄羅斯走得很近的是，它們對美國頁岩油產業高速崛起有著共同的擔憂。一些人的估算認為，由此而來的石油增產意味著，美國現在是世界上最大的石油生產國，將沙特阿拉伯與俄羅斯擠到了第三位。

所以，不管特朗普在推特上說什麼，外界都普遍預計OPEC將會宣佈石油減產，哪怕只是很小的幅度，以此來抬高全球油價。

對於伊斯蘭堡的司機阿桑來說，這不會是一個好消息。「生活艱難，如果我以正常工時開車，比如說八小時，我會因為汽油的成本而賺不到錢。」