圖片版權 Getty Images Image caption 去年，蘋果公司近五分之一的收入來自中國。

蘋果公司在中國似乎又遭遇了挫折。美國芯片製造商高通（Qualcomm）周一（12月10日）宣佈，該公司已在中國贏得針對蘋果公司（Apple）四家中國子公司的臨時禁令。這意味著，蘋果旗下多款iPhone手機產品可能被臨時停售。

這是兩家美國科技巨頭知識產權之爭的最新進展，但禁售令發佈正處於華為風波持續發酵之時，引發外界諸多關注。

學者向BBC中文表示，此項由福州中級人民法院發出的禁令，並非最終判決，而是訴訟進行中的臨時禁令，很可能是高通為了給蘋果施壓實施的策略。

不過，蘋果回應稱，該公司所有型號的iPhone，仍在中國正常銷售。

臨時禁令

根據高通所發佈的公告，其與蘋果的知識產權糾紛所涉及的產品包括從iPhone 6S到iPhone X以來的歷代蘋果手機產品。

高通總法律顧問唐·羅森博格（Don Rosenberg）在聲明中表示：「蘋果公司一直從我們的知識產權中獲益，但卻拒絶為此向我們支付費用。」

蘋果對此回應稱，這一禁令是「高通公司的又一絶望舉措，該公司的違法行為正受到世界各地監管者的調查。中國消費者仍可購買所有型號的iPhone產品。」

圖片版權 Getty Images Image caption 高通是iPhone的合作伙伴，但在蘋果和高通陷入曠日持久的知識產權糾紛後，蘋果在新一代iPhone上採用英特爾的晶片。

蘋果還表示，「會通過法院尋求所有的法律途徑。」

高通稱，蘋果涉嫌侵犯高通的兩項專利——一項涉及調整照片的大小和外觀，另一項涉及應用程序在觸摸屏上操作時的管理方式。

高通曾長期是蘋果公司的合作伙伴，但在蘋果和高通陷入曠日持久的知識產權糾紛後，蘋果在新一代iPhone上採用英特爾的晶片。

為何在中國起訴？

既然兩家公司的總部都在美國，那麼高通又為何選擇在千里之外的中國福州法院起訴蘋果呢？

中國政法大學知識產權研究中心研究員徐新明對BBC中文表示，高通的選擇很可能是基於商業考量。

徐新明說，「中國市場龐大，iPhone在中國一天的銷售額都無疑是很大的。選擇在中國申請禁令，可以給對方帶來直接的壓力。」

中國是蘋果的重要市場。去年，蘋果公司近五分之一的收入來自中國。

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徐新明認為，中國的知識產權司法體系構建得很快，因此也得到了一些西方公司的認可。

「選擇福州中級人民法院，可能因為考慮到這個法院曾經處理過美光的侵權糾紛，擁有一定的經驗，」徐新明說。

今年7月初，福州中院曾對美國芯片巨頭美光（Micron）發佈禁令，要求其部分閃存SSD和內存條DRAM暫時禁止在中國銷售。

影響有多大？

在禁令公布後，高通公司股價周一（12月10日）早盤上漲約3%，而蘋果下跌2%。

徐新明對BBC中文表示，目前法院頒布的「禁令」並非最終宣判結果，而是一種訴訟進行當中的行為保全，也就是臨時性的禁售。

「這是法官在了解基本案情後做出的初步判斷。高通作為原告，也需要提供擔保。如果由於保全申請錯誤，給被告帶來銷售損失，高通公司也需要承擔賠償責任，」徐新明說。

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根據中國法律，中國任何一處法院作出的生效判決，司法效力都遍及全國。

不過，由於高通與蘋果的糾紛主要在於軟件，因此禁令很可能將影響運行蘋果iOS操作系統老版本的設備，而對搭載最新iOS 12系統的手機沒有影響。

此外，徐新明表示，此禁令長期來看對蘋果公司的影響有限。

「英美法系禁令很多時候是永久的，一個訴訟管一輩子，但中國停止侵權針對的是以往行為的賠償判決，並不會對以後造成影響。」

高通和蘋果可謂「恩怨已久」。2017年1月，蘋果對高通提起兩起訴訟，稱高通濫用其作為芯片製造商的主導地位。

同年7月，高通稱，使用英特爾等競爭對手芯片的iPhone手機侵犯了其6項專利。

分析：蘋果會成為中美爭端的犧牲品嗎？

戴夫·李（Dave Lee）

BBC北美科技記者

中國一家法院禁止銷售老款iPhone手機，這是蘋果和高通漫長的專利侵權訴訟的一部分。很多法律觀察人士此前期待中國拒絶高通的禁令申請。

這一行動與華為的爭端沒有直接聯繫，但在孟晚舟被捕、關稅爭端仍然持續的背景下，這被視為中國展示實力的一種方式。

但華為真正成功的故事並不來自智能手機，而是那些讓它們值得擁有的設備。華為正將自己定義為下一代移動網絡5G技術的首選供應商。

簡而言之，如果中國認為美國用不公正的方式阻礙華為成為5G領域的主要玩家，它可能會採取報復行動，而蘋果可能首當其衝。

投資公司維德布什（Wedbush）分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）說，蘋果一定覺得自己背上有一個被瞄凖的「靶心」。

維德布什估計，全球有3.5億部iPhone的用戶正凖備升級手機，其中約有7000萬部在中國。

「這意味著，未來3到4年間，有近四分之一的增量來自中國。」

圖片版權 S3studio/Getty Images Image caption 全球有3.5億部iPhone的用戶正凖備升級手機，其中約有7000萬部在中國。

即便沒有官方干預，蘋果可能遭受的公眾影響也可能影響其在華收入。溫哥華法院外，當地華人社區人士明確表達了他們的感受，他們舉著"釋放孟"的牌子告訴記者說，他們覺得美國在欺負華為，進而在欺負中國。

雅虎新聞獲得的內部文件顯示，多家中國企業已採取措施，鼓勵員工使用華為產品，而不是蘋果產品。

但蘋果在中國的一個成功要素可能幫助它不會激怒北京——即便孟晚舟被引渡甚至入獄。

蘋果不只向中國銷售產品，它還在中國製造產品。據蘋果估計，2017年，在製造、零售、分銷和軟件開發方面，蘋果在中國創造了480萬個就業崗位。

此外，蘋果還建立了多個研究中心，幫中國最聰明的畢業生找到歸宿。

艾夫斯說：「他們與中國政府關係密切，因為他們是一個大僱主。」

「傷害蘋果，在某種程度上就像是燒了自己的房子。」