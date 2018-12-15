圖片版權 Getty Images Image caption 貿易戰開始後，美國大豆出口量大幅下跌，價格也跌至10年來的最低點，這給中西部的農戶造成巨大損失。

大豆與汽車，兩個有關中美貿易的好消息接踵而至。美國農業部周四宣佈，自7月貿易戰開打以來，中國首次購買美國大豆；中國財政部網站隨後發佈消息，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅。

此前，習近平與特朗普在阿根廷的G20 峰會上會談，同意嘗試在未來90日內就多項貿易問題達成協議，並在談判期間停止加徵新的關稅。

但同一天，華為CFO孟晚舟在加拿大被捕，面臨被美國引渡。中國則先後對兩名加拿大公民依法採取強制措施。針鋒相對下，令中美貿易談判再次蒙上陰霾。

多種信號交匯使過去幾周全球股市持續震蕩。但近期兩國官方都表態談判進展順利。

貿易戰後首次購買美國大豆

本周中國購買了113噸美國大豆——雖然對比正常年份的3000至3500噸要少得多，但美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)還是表示，「我們認為這是個很好的開端，是很有希望的進展。」

然而美國大豆協會則認為這次採購遠未解決問題。該協會發表聲明稱，自從貿易戰開始以來，美國豆農長期困於豆價低迷，周四的訂單並沒有解決這個問題。

今年前10個月，美國對中國出口的大豆數量銳減到820萬噸，其中大部分都是在7月份中國對美大豆加徵25%的關稅生效之前裝船。關稅生效後，美國大豆出口量大幅下跌，價格也跌至10年來的最低點，這給中西部的農戶造成巨大損失。

剛剛達成交易的這批大豆僅相當於去年中國對美國大豆採購量的3.5%。路透社報道，因為市場本來期待中國採購的量更大，所以芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨在周四跌至一周低位。不過，特朗普稱，這只是一個開始。

路透社援引貿易商確認，這批大豆由中國國有企業購買，這是迄今為止最具體的證據，說明中國正在兌現習近平在特習會上作出的承諾。

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暫停加徵三個月汽車關稅

汽車與大豆一樣，是在中美貿易爭端中的另一個焦點。周五，中國國務院關稅稅則委員會表示，從2019年1月1日起至2019年3月31日，決定對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，涉及211個稅目。

財政部網站刊登的公告稱，對28個稅目商品暫停加徵25%的關稅；對116個稅目商品暫停加徵25%的關稅；對67個稅目商品暫停加徵5%的關稅。

今年早些時候，中國將美國汽車關稅提高到40%，此前美國將中國汽車的關稅提高到27.5%。

「對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅，是我反制美國貿易保護主義的被迫之舉。」國務院關稅稅則委員會辦公室表示，暫停加徵關稅，則是落實兩國元首共識的具體舉措。

但近期兩國官方都表態談判進展順利。

此前，白宮國家經濟委員會主任庫德洛對CNBC表示，對華為是否違反美國對伊朗制裁的調查與貿易談判是「分開進行」的，前者關係到國家安全和美國法律的問題，不會影響美中貿易談判。

12月11日，中國副總理劉鶴與美國財政部長姆努欽、貿易代表萊特希澤通電話。商務部新聞發言人高峰透露，這次通話中，中美雙方就下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。中美雙方團隊就磋商細節保持著密切的溝通，進展順利。「中方歡迎美方來華開展磋商，也對赴美溝通持開放態度。」