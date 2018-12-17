台灣王老吉財務狀況亮紅燈 突顯陸牌進軍台灣的難處

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台灣「1828王老吉涼水鋪」，在台灣開幕屆滿一年，傳出拖欠薪資，影響員工的生計，財務周轉出問題。業者坦承，因為展店速度太快，目前資金運作有困難，會調解經營策略。

深耕中國大陸190年的知名涼茶品牌「王老吉」，2017年9月授權台灣業者，經營「1828王老吉涼水鋪」。不同於消費者熟悉的罐裝形式，該飲料店是將「王老吉」涼茶裝進手搖杯內販售，在台灣開了7間分店，聘有90名員工。

「1828王老吉涼水鋪」的員工向台灣媒體爆料，今年10月公司就開始欠薪，拖了很久才分兩次入賬，各店也出現原物料供應不足，沒茶葉可以煮的情形。

BBC中文向台北市勞動局查證，得知「1828王老吉涼水鋪」從今年9月開始，就陸續欠薪。而且該公司因為積欠員工保險費用，已被主管機關列入大量解僱法預警名單中。台北市勞動局科長陳昆鴻說， 「呼籲僱主趕快給付薪資，違法的部分則會依法開罰。」

一名「1828王老吉涼水鋪」店員向BBC中文透露，才剛進公司兩周，就遇到欠薪問題。她說，「沒想到那麼大的公司，財務也會出狀況，」讓她非常驚訝。

針對欠薪問題，「1828王老吉涼水鋪」企劃部副總經理姜淑惠周一（17日）向BBC中文坦承， 11月的薪水是12月10日發放，但因資金運作出了一點問題。她承諾，「今天（周一）會將積欠的薪水補齊。」

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大陸品牌能否「本地化」成生存關鍵

台灣財經專家孫慶龍分析，中國大陸的餐飲業者想進軍台灣，必須克服消費者飲食習慣的不同。在中國大陸受歡迎的餐點，在台灣不見得能成功。他舉例，像是中國大陸有名的「俏江南」川菜餐廳，2012年進駐台北開設分店，卻經營兩年多就黯然收場。

另外，品牌的認同度也是擴張分店能否成功的關鍵。孫慶龍向BBC中文表示，台灣人比較喜歡日本及歐美的品牌，對於來自中國大陸的品牌會打上問號。他說，「除非在品質和價錢上突出，否則台灣消費者通常會先觀望。」

「1828王老吉涼水鋪」在台灣展店短短不到一年，就在北中南開了七間直營分店，業者向BBC中文坦承，因為展店速度太快，資金運作出現困難，目前會先暫緩擴張分店並調整經營策略。事實上，在台灣「手搖飲品」市場要取得位置並不容易，根據台灣財政部統計，台灣的飲料店業店超過兩萬家，競爭激烈。2016年營業額達到491億新台幣，創了歷年新高，每年增加3.9%，預計今年營業額將突破500億元新台幣。

孫慶龍說，中國大陸實施資本管制，因此母公司的財力如何進入台灣公司或加盟公司，以支持企業營運周轉非常重要，資金調度會是中國企業到台灣必須面對的問題。他強調，「如果台灣融資取得不易，金流上就容易出現斷裂危機。」

對此，「1828王老吉涼水鋪」向BBC解釋，該公司是是買下「王老吉」在台灣的經營權，負責台灣市場的所有營銷，盈虧自負。

王老吉始於清朝的傳奇故事

「王老吉」是中國大陸的涼茶巨頭，據官網資料顯示，該品牌的涼茶約清道光年間（1828年）由王澤邦所創，1885年開設首家涼茶鋪，半個世紀後已擴展超過百餘家。

今年11月19日，「王老吉」在美國紐約開設首間海外門市，並結合博物館，介紹涼茶文化及史料，供消費者品茶。

去年「1828王老吉涼水鋪」由大陸廣藥集團授權台灣代理，以「王老吉」這涼茶老牌之名，進軍台灣手搖飲品市場。今年10月時還宣佈，為體諒員工辛勞，11月起所有員工加薪5%，現在卻遭積欠員工薪資，也讓「王老吉」的傳奇故事蒙上一層灰。