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中國國家主席習近平與美國總統特朗普在29日（周六）通電話，雙方均表示貿易談判有所進展，不過並沒有透露具體細節。

這通電話是在美國聯邦政府停運之時，美國股市就經歷了一周的大起大落。美國媒體亦引述知情人士說，特朗普誇大了雙方談判進展，其背後目標是要安撫市場。

通話內容

兩人12月1日在阿根廷會晤時，決定訂下90日談判期，為市場帶來希望，雙方將就強制性技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵及盜竊等議題，進行談判，美方強調，一旦無法達成協議，仍然會在3月2日對中國進口產品的關稅從10%提升到25%。

兩人在會面後不足一個月內便通電話。

特朗普在推特上表示，與習近平通了「很長但相當不錯」的電話，「協議發展良好，將會十分全面，涵蓋所有議題及爭論的地方」，「已有很大的進展」。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平應約與特朗普通電話。

據中國官方媒體新華社報道，習近平是「應約」與特朗普通電話，習近平表示，兩國關係處於一個重要階段，在阿根廷會昭後，兩國工作團隊「正在積極推進落實工作」，希望雙方「相向而行，抓緊工作，爭取盡早達成互利雙贏，又對世界有利的協議」。

兩者均沒有透露任何談判具體內容。

美國《華爾街日報》引述知情人士表示，總統可能誇大了雙方達成協議的可能性，他們提到，近日市場因為擔心中美貿易戰可能失控，而有很大的波動，特朗普或想安撫市場而發出貿易談判有進展的訊號。白宮拒絶作出評論。

中國外交部發言人陸慷30日表示，中美建交迎來40週年，「關係歷經風雨，砥礪前行」，兩國關係取得進展來之不易，其中的歷史經驗值得汲取，陸慷說，中美關係已站在新的歷史起點上，面對新機遇新挑戰，希望未來妥善處理和管控分歧，防止兩國關係大局受到干擾。

談判的危與機

中國商務部早前確認，中美兩國貿易談判代表，計劃在1月進行面對面協商，預料屆時美國貿易代表團會赴北京談判。彭博通訊社之前引述消息，稱會談可能在1月7日舉行。

據美國媒體報道，美國將在1月7日，派副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）和財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）訪問北京幾天，然後，中國亦會派副總理劉鶴率領代表團到華盛頓，屆時或會與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）會晤。

美國目前以貿易代表署主導中美貿易談判，但財政部亦在談判中有重要角色，例如司法部早前指控兩名中國公民試圖在美國企業偷取敏感訊息，姆努欽在聖誕節前成功確保中國企業不會因網絡盜竊而受到制裁。財政部力求把此事與貿易談判分開，但政府內部有很大聲音，要求財政部對北京制裁施壓。

《華爾街日報》引述消息人士指，美國或會要求中國增加美國進口產品，放寬一些在華美國企業的相關規定，以及尋求中國停止強迫美國企業轉移技術。中方人員事實上曾暗示會作出相應改善措施，不過一直拒絶提供具體資訊，美國談判員其中一個目標，亦是確保北京在作出改善的同時，不會以其他方式限制外國企業。

例如，中國可能會放寬外國企業進入其金融市場，美國要確保北京不會動用政府權力，在發牌、環境、土地利用等方面施加限制。

美國會密切留意協議是否真的被執行，很可能等北京真的落實有關措施，美國才會考慮取消目前的關稅。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國徵稅涉及大豆等美國農產品

中國的讓步？

中國似乎已作出一些讓步，包括1月起暫停對美國汽車及零組件徵收關稅3個月，並開始採購黃豆。

而近期的突破還包括，中國將首度批准美國大米進口。之前，礙於中美兩國沒有植物檢疫協定，所以即使中國開放大米市場，也無法從美國入口大米。

中國海關總署日前宣佈，美國糙米、精米和碎米自27日起，只要符合中國檢驗標凖，並在美國農業部註冊，便可以從美國進口中國，不過暫時未知進口量等詳情。美國去年向中國只銷售約2百萬美元的大米。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國將首度批准美國大米進口。

不過市場對中美談判仍然保持審慎的態度，特別是中美元首在阿根廷達成協議後，發生了華為高管孟晚舟在加拿大被捕的事件。

而路透社早前亦報道，特朗普計劃在2019年初發佈行政命令，禁止美國公司使用華為與中興的產品。

美國政府8月已經通過防務政策法案，禁止政府部門向華為和中興採購兩間公司的設備，今次將會擴展至商業活動。

據消息人士透露，雖然這個行政命令不可能對華為和中興點名，但是商務部會理解為得到限制中興和華為公司出售設備的授權。這個行政命令會啟動"國際緊急經濟權力法"，讓總統有權監管商業行為，已應對威脅到美國的國家緊急狀態。

觀察人士認為，這是美國向中國施壓的舉措，中美貿易戰目前僅休戰狀態，過去也多次有曙光但換來失望，雙方現在發出的正面訊號，短期內也未必能完全說服市場，中美貿易戰會如此簡單地便完結。