貿易戰、脫歐：2018年全球股市十年來最差

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中美貿易摩擦、全球增長放緩、美國政治不穩以及加息，均是令到歐美及亞太股市在2018年受壓的原因，2019年，投資者以審慎態度去面對市場。

BBC商業事務記者羅伯特‧普拉默（Robert Plummer）回顧各地2018年的股票市場，形容這是2008年金融危機後，全球股市表現最差的一年。

美國道瓊斯指數跌了5.6%、標普500跌了6.2%，而反映科技股的納斯達克指數則跌3.9%。英國富時100指數年底收市，與年初開市比較跌了12%。上海綜合指數跌了21% 、香港恆生指數下跌14%、台股跌了 8.6%、日經平均指數跌了15%。

雖然面對同樣的來自全球的不明朗因素，美國股市相對全年跌幅沒有那麼大，華爾街2018年8 月見證了「最長的牛市」，其中最大原因是2017年底特朗普政府推出了減稅及增加就業的措施， 但在2018年底，美國股市受挫。

美國總統特朗普多項決定均影響到投資者的信心，除了中美貿易戰，特朗普亦與央行、聯儲局就是否應該加息存在分歧，在2018年底，他尋求國會通過在墨西哥邊境建造圍牆的資金失敗，導致政府停運。

2018年12月，美國三大股指全數下跌9%，標普500經歷了自大蕭條以來最差的12月、納指亦踏入熊市。

以下為道瓊斯指數2018年的表現：

安達（Oanda）分析師克雷格‧埃爾拉姆（Craig Erlam）說，股票市場在2018年大起大落，主要是因為美國，稅務改革大幅度增加收入，帶動經濟增長，但貿易戰及與其他國家的小摩擦，卻影響投資者信心。

特朗普與中國國家主席習近平在2018年12月1日會晤後同意美中雙方的貿易戰停火，展開90日談判期，貿易戰迎來曙光，而兩人亦再通電話，對外發出利好消息，說談判有成果，讓年底市場氣氛稍為好轉。

「但以全年市場整體表現來說，這些都太微不足道，而且來得太遲，」BBC商業事務記者羅伯特‧普拉默（Robert Plummer）說。

歐洲方面，英國能否順利脫歐、意大利與歐盟之間就預算方面的角力、德國總理默克爾即將離任、法國的「黃背心」示威，均令前景不太樂觀。英國一年內兩度加息，以控制通脹。

上證綜合指數：

日經平均指數：

英國富時100指數：

總部在美國阿特蘭大的Globalt投資公司的高級組合經理托馬斯‧馬丁（Thomas Martin）說，投資者在2017年底有點「自滿」，當時市況欠缺波動性，但2018年關注貿易及加息問題，立場開始轉變，觸發小瀑布效應，投資者未來一年，將留意企業盈利、貿易談判結果，以及美聯儲的訊號。

資產管理公司VTB Capital的經濟師尼爾‧麥金農（Neil MacKinnon）認為，2018年市況是從「低波動、高流動」轉變成「高波動、低流動」，2019年全球經濟放緩甚至陷入衰退的機會變得愈來愈大。

「我們踏入充滿變數的2019年，所有人都在觀察，」總部位於芝加哥的德美利證券（TD Ameritrade）首席市場策略師基納漢（JJ Kinachan）說，「人們要看到證據，才決定是否再次跳進市場。」