2019全球經濟前瞻：山雨欲來風滿樓

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2019年，全球經濟前景如何？

現在已經可以看出，有一些方面值得擔心，不過2018年整體上還是一個經濟較強勁的年份。國際貨幣基金組織（IMF）預計，2018-2019年度的全球經濟增長率將為3.7%左右。

而全球最大的兩個經濟體可能將錄得較為可觀的增長率。

作為全球最大經濟體，美國在去年年中兩個季度的表現非常強勁。去年年末3個月的數據將在1月公布，雖然數字上看可能會有放緩，但從全年來看，美國的增長率依然不錯，可能會接近3%。

至於中國，在30年的驚人增長過後，中國的增長速度會繼續放緩。但2018年可能仍將錄得6.6%的增長，這足以為中國人平均生活水平的顯著提高提供動力。

大部分主流預測數據顯示，經濟大衰退後的恢復時間仍需要一年或者更長。

那隱患又有哪些呢？

特朗普經濟學（Trumponomics）

圖片版權 SAUL LOEB/AFP/Getty Images Image caption 去年年底美國股市暴跌後，特朗普將此歸咎於美聯儲。

美國經濟增長預計將更加放緩。2018年的大幅增長是總統特朗普減稅措施的反應，但這種效果能夠持續多久，外界一直存在爭議。這種效應究竟是一次性的，還是會對促進就業和投資產生持久影響？

需要考慮這種影響的還有美國的中央銀行——聯邦儲備局（the Federal Reserve）。在2018年的4次加息後，2019年美聯儲是否還會繼續加息以保障通脹率解決2%的目標？

特朗普肯定認為美聯儲可能帶來很大危害。他曾表示，美聯儲是「我們經濟上的唯一問題」。

他反覆提出類似觀點，以至於他的財務部長史蒂芬·姆欽（Steven Mnuchin）不得不公開表示，特朗普無意解僱美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）。（目前尚不清楚特朗普是否真的有權這麼做，但他的確可以在2022年鮑威爾本屆任期結束後繼續讓他擔任這一職務，前提是2022年特朗普仍是總統）。

無論如何，如果在外界看來，美國總統可能會對美聯儲產生不恰當的影響，這會給金融市場帶來不穩定隱患。美國國會賦予了美聯儲制定和執行貨幣政策的職責，這其中包括利率政策。

經濟學家的主流觀點是，讓美聯儲遠離政治舞台中央有利於對通貨膨脹的長期管控。

特朗普的經濟政策還有可能會對另一個影響經濟增長的因素產生影響，那便是國際貿易。

關稅戰升級？

圖片版權 WANG ZHAO/AFP/Getty Images Image caption 雖然特朗普與習近平進行過一些對話，但這辦法保證關稅升級可以避免。

特朗普聲稱中國盜取在華開展業務的美國公司的技術，在此之後，美國與中國捲入了一場大規模的貿易對抗。

3個月停戰期滿後，特朗普政府對中國廣範圍商品已經施加的關稅可能會從10%增加到25%，而中國預計會像第一輪加徵關稅時採取同樣手段報復。

雖然特朗普與習近平進行過一些對話，關稅升級可能可以避免，但一切都沒有辦法保證。

除了與中國的貿易戰外，美國還對進口鋼鐵和鋁加徵關稅，這表面上是為保護國家安全，但其實已經影響到眾多美國貿易伙伴。

持續緊張的貿易局勢是2019年經濟前景的主要隱患。

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歐洲減速

圖片版權 Yui Mok/PA Image caption 目前歐盟面臨的最大問題便是英國脫歐（Brexit）

歐洲有自己的問題。2018年第三季度經濟數據顯示，歐元區經濟增長明顯減速。

為檢測汽車排放量推出的新舉措可能使得經濟增長遭遇短期波折，因為這類政策為汽車工業帶來了一些干擾，但這也可能是歐洲喪失經濟復蘇動力的開始，而歐洲的經濟復蘇力度從未強勁。

一項對歐元區製造業的調查結果顯示，12月該地區增長繼續放緩，而意大利和法國兩個經濟體出現萎縮。

歐洲還有自己的貿易問題需要擔心——英國脫歐。英國將於3月29日脫離歐盟，這可能會造成多方面的影響，其中一些可能會對英國與歐洲之間的貿易帶來麻煩。

經濟衰退晴雨表？

2018年底，全球股市經歷了一次大波動。許多在年初出現強勁漲勢的股票最終跌幅超過漲幅，從總體來看，這是自金融危機以來全球市場（以及多個國家和地區市場）最慘淡的一年。

股價縮水可能是更大範圍經濟問題的預警信號，其預示的甚至可能是經濟衰退，但單憑股價下跌就預言經濟衰退即將到來並不可靠。

道瓊斯指數2018年表現

正如已故諾貝爾經濟學獎獲得者保羅·薩繆爾森（Paul Samuelson）講過的笑話那樣，「過去5次經濟衰退中，華爾街指數預測過9次。」市場給出的預警可能是錯誤的。

而債券市場很快為美國經濟發出預警。包括政府債券在內的債券交易都在債券市場進行。

反向收益率曲線（inverted yield curve）被認為是預測經濟衰退的更為可靠的指標，但這種現象無法十分凖確地判斷衰退出現的時間點。

因此，有一些經濟學家認為，美國可能會再一次出現經濟衰退，不過不是2019年，而是2020年。曾經預測金融危機的魯裏埃爾·羅比尼（Nouriel Roubini）就是其中一人。他還警告，對於美國政府和美聯儲，這次衰退會更難應對。

中國也有自己擔心的問題。中國公共和私營部門債務負擔不斷加重，可能會破壞金融穩定。有經濟調查顯示，2018年12月，中國製造商收到的新訂單數量出現下滑，這是兩年來的首次。

所有的跡象都在告訴我們，與過去幾年相比，眼下的經濟前景可能會更難解讀，而且面臨更多陰影。