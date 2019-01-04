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中國官方媒體引用一家研究院研究指出近三年北方省份遼寧內褲銷量持續增長，反映出經濟「不斷回暖的趨勢」。

該番言論迅速在社交媒體上引發熱議，很多網友表示難以置信，彷彿在看「洋葱新聞」。還有網友開玩笑稱，「內褲暢銷反映褲子質量下降，經濟難道不應該更差？」

其實，「內褲指數」只是經濟學上眾多你可能意想不到的經濟指數中的一個，BBC中文幫你整理了一下。

內褲指數

內褲指數並非首次提出。早在2008年聯儲前主席格林斯潘（Alan Greenspan），曾專門提出了「男士內褲指數」的理論。

圖片版權 Getty Images Image caption 一家研究院根據近三年對遼寧內褲銷量數據的研究發現，遼寧內褲銷量持續增長。

《環球時報》12月25日報道稱，中國電商京東旗下的京東大數據研究院對2016年到2018年京東銷售的內褲銷量分析發現，經濟低迷多年的遼寧和全國的男性內褲銷量都呈上升趨勢。此外，無論從品牌還是面料的選擇上，都相較之前消費需求有所提升。

作者解釋稱，如果從所謂的「男士內褲指數」來看，當經濟不好時，男士們就會遲些再買新內褲，從而令內褲銷量下滑，等銷售額再升時，就是經濟開始回暖了。事實上，這也與遼寧過去幾年的經濟增長不謀而合。

根據格林斯潘的理論，男性將內褲當作必需品，而非奢侈品，因此其銷量一般比較穩定。但當經濟下滑時，男性會延長更換新內褲的間隔時間。

聽起來有點不太靠譜？但該理論提出幾年來，卻的確與美國的經濟增長率大致吻合。

美國《石英》（Quartz）雜誌曾報道稱，美國的內褲銷量在2008年金融危機到來出現下滑後，2009到2015年間的銷售額增長了近11億美元。知名內衣品牌恆適（Hanes）的銷量也呈現相似趨勢。

榨菜指數

圖片版權 Getty Images Image caption 涪陵榨菜的銷售額近期增長迅猛，一時間引發中國網友有關「消費降級」的討論。

內褲指數在中國引發關注，不免讓人想起不久之前同樣熱議的「榨菜指數」。

「榨菜指數」屬「中國製造」，它是中國國家發展和改革委員會（發改委）提出的一項非正式的經濟指數。

發改委規劃司官員曾對外介紹，他們根據榨菜的銷量分析農民工流動方向，做為制定相應的福利政策的依據。

《環球時報》報道稱，榨菜屬於低值易耗品，主要用於佐餐，收入增長對榨菜的消費幾乎沒有影響，但由於它是農民工等流動大軍尤為喜愛的副食，因此其銷量會隨著人員來回流動而出現巨大波動，反射出本地的經濟活躍程度和收入水平的吸引力。

與之相似的，還有同樣以物美價廉的速食品為代表的「方便麵指數」等。

然而，現在的網友們似乎更願意將兩者的銷量與經濟增長直接聯繫在一起，因為「窮得只能吃榨菜了」。

2018年，中國經濟出現下滑態勢，但方便麵生產商「康師傅」和榨菜生產商「涪陵榨菜」的銷售額，卻在幾年前一度陷入低谷後不降反增，一時間引發中國網友有關「消費降級」的討論。

巨無霸指數

圖片版權 Getty Images Image caption 巨無霸漢堡在世界多地都有供應，而它在各門店的製作規格、成分也較為標凖。

同樣是食物，《經濟學人》的編輯伍德爾（Pam Woodall）則把研究的重點放在了麥當勞出售的巨無霸漢堡（Big Mac）上。

這項早在1986年便被提出的經典指數，通過比較麥當勞巨無霸漢堡在全球不同地區門店的售價，與該國貨幣匯率進行對比，進而判斷匯率的合理性。

伍德爾給出的理由是，巨無霸漢堡在多國都有供應，而它在各門店的製作規格、成分也較為標凖，並由當地麥當勞的經銷商負責為材料議價。

一份2018年公布的巨無霸指數顯示，瑞士的巨無霸漢堡在全球售價最高，為6.54美元。相同分量的漢堡在美國，需要5.51美元；在中國，需要3.1美元。最便宜的是在埃及，則只需1.75美元便可以買到。

根據這一結果，我們不難推測，瑞士法郎（CHF）相對美元的匯率被高估，而埃及鎊（EGP）則被遠遠低估。

隨著星巴克在全球的擴張，《經濟學人》隨後又推出了「咖啡指數」，計算原理相同，只不過一隻漢堡被一杯星巴克咖啡取代。

摩天大樓指數

圖片版權 Getty Images Image caption 2004年底，當時的世界第一高樓台北101大樓竣工，但當時台灣經濟發展平穩。

如果你沒有聽過摩天大樓指數（Skyscraper Index），你或許聽過它的另一個暱稱——勞倫斯魔咒。

這是因為該指數的提出者，是房地產分析師安德魯‧勞倫斯（Andrew Lawrence）。勞倫斯在1999年稱，世界上摩天大廈的高度每次刷新紀錄，都會伴隨著經濟衰退，並且建成世界最高建築的地方，很有可能爆發經濟危機。

他認為，由於興建摩天大樓需要巨額投資，存在過度投資、投機以及隨之而來的貨幣緊縮政策而造成經濟崩盤的概率。

他在文章中寫道，紐約的兩棟摩天大樓——勝家大樓（Singer Building）和大都會人壽保險大樓（Metropolitan Life Insurance Company Tower）開建後不久，便爆發了1907年席捲全美的金融危機。

如果你認為這是歷史久遠的案例，那麼迪拜（杜拜）哈利法塔的興建，則再一次印證了這一魔咒。2009年11月，由迪拜當局控股的「迪拜世界」（Dubai World）公司宣佈將延長償債期限，迪拜債務危機爆發。哈利法塔則於次年1月4日建成，相隔僅40天。

不過，勞倫斯的「魔咒」也不是每次都靈驗。2004年底，當時的世界第一高樓台北101大樓竣工，但當時台灣經濟發展平穩。

口紅指數

圖片版權 Getty Images Image caption 「口紅指數」認為，當女性遭遇經濟危機，她們會地購買更多口紅。

在所有的小眾指數中，「口紅指數」或許是最廣為流傳的一個。

按照這條理論，當你前往一家化妝品店，店內口紅的銷售炙手可熱，那麼你可能需要趕緊存錢，因為這被視為是經濟衰退的信號。

《華爾街日報》曾報道，該指數其實基於很簡單的替代品效應——當女性遭遇經濟危機，她們會減少購買生活中的其他奢侈品，例如鞋子和大衣。

作為「合理放縱」的替代品，她們往往會選擇口紅。因為口紅的價格在商場可以低至1.99美元，專賣店也不過20美元。

該指數的締造者是化妝品品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）前總裁倫納德·蘭黛（Leonard Lauder），他於2001年提出這條理論。

然而，2008年金融危機到來後，倫納德的理論備受質疑。據市場研究公司英敏特（Mintel）的數據，2007年便在西方國家開始下降的口紅銷量，在2010年再次下降。

所以，根據這些有趣而小眾的經濟指數，中國的經濟走向會如何？

從「內褲指數」來看，京東大數據研究院數據顯示，中國全國的內褲銷量持續上升。這似乎是經濟更加強勁的信號。

但從口紅和榨菜來看，似乎結論相反……

《南華早報》引述諮詢公司Red Lab的數據稱，中國的口紅銷售額在2017年幾乎翻了一番。而去年上半年，「涪陵榨菜」的收入同比增長34%，淨利潤同比增長近78%。

看來，這些指數，都僅供參考而已。