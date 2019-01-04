蘋果中國市場遭挫 庫克預警折射深層次問題

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蘋果（Apple）公司日前突然發佈收入預警，並稱主要原因在中國市場，隨即引發外界對全球第二大經濟體貿易緊張局勢和消費能力的擔憂。

但有分析人士表示，調低收入預期暴露出這家科技巨頭長期存在的問題。

在中國，iPhone手機的銷售額一直呈下降趨勢，同時蘋果還面臨與多個對手的激烈競爭。

專家認為，這一預警凸顯了蘋果尋找新增長動力的必要性。

蘋果總裁蒂姆·庫克（Tim Cook）周三發表對投資者的公開信，信中表示中國是蘋果銷售問題的主要原因。

蘋果近20%的收入來自包括香港和台灣在內的大中華地區。

庫克稱，蘋果沒有預見到大中華地區的「經濟減速程度」，表示美中貿易緊張局勢損害了消費者的信心。

價格更低的中國手機

但蘋果在中國遇到的問題早已存在。

他們在中國市場一直遭遇Oppo、華為及小米等對手更低價格的競爭。

蘋果的商業模式極度需要消費者購買新手機，而這需要公司不斷革新技術。現在的蘋果發現，想要吸引消費者很難。

「在iPhone8之後，技術革新趨於穩定，因此消費者購買新iPhone的動力有所下降，」身在台北的技術分析師雷諾斯（Sam Reynolds）表示。

雷諾斯稱，蘋果令人意外的收入預警「只代表眼下對蘋果的處境」。

「我不會將這視作美國或中國經濟的反映，也不會看作是受貿易戰影響，」他說。

最近有消息稱，蘋果主要供應商減產，使得外界擔憂由於售價較高，蘋果從消費者群體中獲得的動力不足。

雷諾斯認為，在類似價格區間內，谷歌Pixel、Oppo Flagship X、一加手機6（OnePlus 6）及華為P20 Pro等安卓（Android）手機產品「更有趣」。

科技諮詢公司IDC分析師黃子興（Will Wong）也認為，中國公司的競爭為蘋果帶來了挑戰。

他還表示，最近華為首席財務官孟晚舟被捕「激發了一陣愛國主義熱潮」，這也會對蘋果的業務帶來麻煩。

消費者減少支出

圖片版權 Getty Images Image caption 蘋果近20%的收入來自包括香港和台灣在內的大中華地區。

在上述問題出現的同時，中國經濟增長也放滿了腳步。

最近幾年來，蘋果公司應對智能手機銷量下滑的辦法是提高手機售價，這幫助他們在行業普遍緊縮的情況下創造了新的營收記錄。

但隨著越來越多的消費者減少支出，蘋果優質產品的銷售也越來越難，蘋果的處境越發艱難。

黃子興稱，在經濟發展遇到困難時，消費者對價格會更加敏感，這時中國手機製造商們更有價格競爭力的產品對消費者的吸引力也就越大。