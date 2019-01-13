圖片版權 Getty Images Image caption 英語中經常把高收入的老闆叫做肥貓

2019年第一個星期剛剛過去，大多數員工還在盤算著自己手頭還有多少錢，或許新年能夠加薪？

但就在你冥思苦想、精打細算之際，你的公司老闆（又稱首席執行官或總裁，CEO）一天所賺的錢已經超過了你全年的收入。

例如，如果你生活在英國，那麼1月4日這一天，英國最大公司老闆的收入已經等於普通員工一年的收入。

如果你生活在美國，老闆一天半的所得，相當於一名中等收入員工一年的收入。

美國彭博諮詢公司（Bloomberg)分析了全球22個國家公司總裁與員工之間的收入差距，發現無論你生活在發達國家還是發展中國家，你公司總裁的工資都要比你高出上百倍或至少幾十倍。

你所在國公司總裁工資與普通員工工資比較 (來源: Bloomberg, PayScale.com) 國家 CEO與普通員工工資比 CEO年薪（以美元計算） 1. 美國 265:1 $1425萬 2. 印度 229 $116萬 3. 英國 201 $795萬 4.南非 180 $221萬 5.荷蘭 171 $824萬 6. 瑞士 152 $850萬 7.加拿大 149 $649萬 8. 西班牙 143 $489萬 9.德國 136 $617萬 10. 中國 127 $187萬 17. 韓國 66 $232萬 18. 墨西哥 62 $129萬 19. 瑞典 60 $279萬 20. 新加坡 56 $462萬

其中，印度和美國公司總裁和員工收入之間差距最大。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥當勞總裁史蒂夫·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）2017年年薪為$217萬，是其員工平均工資的3000倍。

中國

在大多數公司，普通員工要工作300年以上才能趕上他們公司老闆一年的收入。而在麥當勞，員工則需工作3101年。

在中國，老闆工作兩天就相當於員工一年的收入。

美國是全球最大的幾家公司所在地，這些公司給CEO的報酬優厚，他們平均年薪在1400萬美元以上。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度總裁和員工之間的收入巨大

北歐差距

北歐是貧富差距相對比較小的國家。即使這樣，在瑞典CEO的工資也比普通員工高出60倍。

瑞典CEO的年薪大約為280萬美元。也就是說，他們只需要工作一個星期就等於瑞典普通人一年所賺的錢。

挪威似乎更「平等一些」，挪威的CEO需要工作15天來賺到普通員工一年的收入。

挪威人平均年薪為51212美元，挪威CEO的工資是普通人的20倍左右。

圖片版權 Getty Images Image caption 挪威是工資收入差距比較小的國家

再看看發展中國家，尼日利亞石油公司首席執行官Avuru的年薪為130萬美元，而尼日利亞人的平均收入大約是16700美元。

相當於Avuru5天所獲得的收入。

俄羅斯懸殊最大

根據福布斯2016年公布的俄羅斯25位收入最高的CEO排名，他們平均年收入為610萬美元。

但俄國斯普通員工的平均年收入是8040美元。這意味著俄國老闆半天的收入就相當於普通員工一年的收入，形成巨大的反差。

巴西老闆8天的收入相當於員工一年的工資，墨西哥大公司老闆只需要工作4天就可獲得普通員工一年的所得。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom老闆Alexei Miller（左）是俄國薪酬最高的CEO

大公司總裁年收入高於普通員工上百倍是否合理？

對此，人們意見不一。哈佛商學院的工商管理副教授魯恩表示，當人們得知CEO的收入時可想而知他們的反應會有多麼強烈。

他說，這取決於各大公司是否要公布其首席執行官的年薪收入，並做出合理的解釋。

圖片版權 Getty Images Image caption 全美薪酬最高的女CEO卡茲年薪超過4000萬美元

根據2014年對數個國家所進行的有關調查顯示，被調查者認為CEO的年收入不應該超過員工平均工資的4倍。

然而，魯恩同時表示，在比較CEO的收入時不能只簡單地看數字，要把它放在一個廣義的環境下。

他舉例說，蘋果公司總裁蒂姆·庫克的年收入是美國蘋果公司工人平均收入的250倍。

但是，別忘了蘋果僱傭了大量零售業的員工，而零售業員工的工資一直以來就比較低。如果人們只把目光放在250：1上面，當然也不公平。