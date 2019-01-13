哪個國家老闆與員工之間的工資差距最大？
2019年第一個星期剛剛過去，大多數員工還在盤算著自己手頭還有多少錢，或許新年能夠加薪？
但就在你冥思苦想、精打細算之際，你的公司老闆（又稱首席執行官或總裁，CEO）一天所賺的錢已經超過了你全年的收入。
例如，如果你生活在英國，那麼1月4日這一天，英國最大公司老闆的收入已經等於普通員工一年的收入。
如果你生活在美國，老闆一天半的所得，相當於一名中等收入員工一年的收入。
美國彭博諮詢公司（Bloomberg)分析了全球22個國家公司總裁與員工之間的收入差距，發現無論你生活在發達國家還是發展中國家，你公司總裁的工資都要比你高出上百倍或至少幾十倍。
|你所在國公司總裁工資與普通員工工資比較 (來源: Bloomberg, PayScale.com)
|國家
|CEO與普通員工工資比
|CEO年薪（以美元計算）
|1. 美國
|265:1
|$1425萬
|2. 印度
|229
|$116萬
|3. 英國
|201
|$795萬
|4.南非
|180
|$221萬
|5.荷蘭
|171
|$824萬
|6. 瑞士
|152
|$850萬
|7.加拿大
|149
|$649萬
|8. 西班牙
|143
|$489萬
|9.德國
|136
|$617萬
|10. 中國
|127
|$187萬
|17. 韓國
|66
|$232萬
|18. 墨西哥
|62
|$129萬
|19. 瑞典
|60
|$279萬
|20. 新加坡
|56
|$462萬
其中，印度和美國公司總裁和員工收入之間差距最大。
中國
在大多數公司，普通員工要工作300年以上才能趕上他們公司老闆一年的收入。而在麥當勞，員工則需工作3101年。
在中國，老闆工作兩天就相當於員工一年的收入。
美國是全球最大的幾家公司所在地，這些公司給CEO的報酬優厚，他們平均年薪在1400萬美元以上。
北歐差距
北歐是貧富差距相對比較小的國家。即使這樣，在瑞典CEO的工資也比普通員工高出60倍。
瑞典CEO的年薪大約為280萬美元。也就是說，他們只需要工作一個星期就等於瑞典普通人一年所賺的錢。
挪威似乎更「平等一些」，挪威的CEO需要工作15天來賺到普通員工一年的收入。
挪威人平均年薪為51212美元，挪威CEO的工資是普通人的20倍左右。
再看看發展中國家，尼日利亞石油公司首席執行官Avuru的年薪為130萬美元，而尼日利亞人的平均收入大約是16700美元。
相當於Avuru5天所獲得的收入。
俄羅斯懸殊最大
根據福布斯2016年公布的俄羅斯25位收入最高的CEO排名，他們平均年收入為610萬美元。
但俄國斯普通員工的平均年收入是8040美元。這意味著俄國老闆半天的收入就相當於普通員工一年的收入，形成巨大的反差。
巴西老闆8天的收入相當於員工一年的工資，墨西哥大公司老闆只需要工作4天就可獲得普通員工一年的所得。
大公司總裁年收入高於普通員工上百倍是否合理？
對此，人們意見不一。哈佛商學院的工商管理副教授魯恩表示，當人們得知CEO的收入時可想而知他們的反應會有多麼強烈。
他說，這取決於各大公司是否要公布其首席執行官的年薪收入，並做出合理的解釋。
根據2014年對數個國家所進行的有關調查顯示，被調查者認為CEO的年收入不應該超過員工平均工資的4倍。
然而，魯恩同時表示，在比較CEO的收入時不能只簡單地看數字，要把它放在一個廣義的環境下。
他舉例說，蘋果公司總裁蒂姆·庫克的年收入是美國蘋果公司工人平均收入的250倍。
但是，別忘了蘋果僱傭了大量零售業的員工，而零售業員工的工資一直以來就比較低。如果人們只把目光放在250：1上面，當然也不公平。