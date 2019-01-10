2018中國CPI漲幅2.1% 豬價油價成決定因素

圖片版權 Getty Images Image caption 中國CPI漲幅四年來首次超過2%，但有分析稱通脹不是中國經濟目前的主要矛盾。

中國國家統計局10日公布數據顯示，2018年12月份全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲1.9%，與11月漲幅相比回落0.3%，且為六個月最低水平。

全年CPI指數上漲2.1%，是過去四年來首次突破2%。2014-2017年，年度CPI同比漲幅分別為2.0%、1.4%、2.0%、1.6%。

居民消費價格指數即CPI反映居民家庭購買消費品及服務的價格變動情況。CPI的變動幅度一定程度上能夠反映通貨膨脹或緊縮的程度。一般而言，當CPI大幅度持續上漲時，就會被認為發生了通貨膨脹。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）告訴BBC記者：「2018年全年CPI上漲2%左右，這是顯著的增長，但並不能說明問題嚴重。」

陸修泉表示，中國通貨膨脹的壓力正在積聚，主要源於中國正在應對經濟增長放緩，因此流動性增強。經濟增長放緩促使人民幣走弱，而流動性增強則進一步加劇貨幣走弱的趨勢，這些都是會導致CPI上漲的因素。

他還強調，中美貿易戰也加劇了這個過程。貿易戰對中國資本市場的影響是導致資本外流，削弱了人民幣，給CPI的進一步上漲帶來壓力。

「經濟增長放緩在2019上半年將持續甚至加劇，」他說，「中國人民銀行1月4日剛宣佈了降低人民幣存款凖備金率，所以我們可以預見CPI指數近期還將持續增長。」

不過，交通銀行金融研究中心高級宏觀分析師唐建偉則認為通脹不是當下中國經濟運行的主要矛盾，需求放緩才是中國經濟新階段面臨的主要矛盾。

「2018年全年CPI同比平均上漲2.1%，漲幅比上年有所上升，但CPI同比已經連續七年低於3%，連續五年徘徊在2%左右。這已經充分證明在中國經濟增速放緩的過程中，有關通脹或者滯脹的擔憂都是杞人憂天。」他說，「沒有需求的拉動，中國已經不太可能出現高通脹了。考慮到2019年內外需求放緩的壓力較大，因此CPI同比可能再次回落到2%以下，我們預計在1.8%左右。」

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析指，2019年中國CPI將受到非洲豬瘟疫情的影響。

聯訊證券的兩位分析師李奇霖和張德禮指出，CPI同比回落主要由非食品項帶動，油價下跌是重要因素。在食品項方面，受非洲豬瘟影響，恐慌情緒下養殖戶加快出欄，12月豬肉價格環比微漲0.7%，但同比跌幅從-1.1%擴大到-1.5%。

同時，兩位分析師還認為2019年CPI和通脹最大的不確定性將在於非洲豬瘟的影響，豬肉項將帶動2019年度CPI 同比增速從2.1%升至2.4%左右。