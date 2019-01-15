中國發力電動汽車市場 新政策面臨哪些檢驗

圖片版權 Getty Images Image caption 中國既是全球最大的汽車製造國，也是最大的汽車市場。

在中國之外，很少有車主聽說過比亞迪（BYD）或者北汽（北京汽車製造廠Beijing Automobile Works）這兩個汽車品牌。但在電動汽車領域，這兩個品牌已經佔據全世界的第一和第二把交椅。

十年來，中國政府一直以補貼和其他政策刺激消費者和製造商湧入電動汽車市場。

數據顯示，這個策略是奏效的：國際能源署（International Energy Agency）稱，中國買走了全世界一半以上的新電動汽車。

現在，中國政府計劃通過一種新的「排污交易」體系向汽車製造商施加更大壓力，使得製造商們更難開設製造燃油汽車的工廠。

據信這些新規定已於今年1月1日開始生效。

規模不大但增長迅速的中國市場

中國既是全球最大的汽車製造國，也是最大的汽車市場。

但在20年的急速增長後，2018年中國汽車銷量錄得2270萬台，下跌6%。

最新數據顯示，包括電動汽車及混合動力型汽車在內的新能源汽車（NEVs）與中國汽車行業總體趨勢相反，在過去一年獲得了大幅增長。

然而中國汽車工業協會（CAAM）表示，2018年前三季度，中國共售出60萬1千台新能源汽車，這只佔到中國汽車市場的一小部分。

新規如何運作？

中國國家發展和改革委員會稱，禁止新建獨立燃油汽車企業，同時還針對已有計劃新建非新能源汽車生產廠的公司出台諸多附帶條件。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國一直在積極推動新能源汽車的發展，這既是為了減少空氣污染，也是為了扶持這個產業發展壯大。

針對電動汽車的新配額也會對汽車製造商帶來影響。

在新的「排污交易」系統下，任何生產3萬輛或以上汽車的公司需要積累佔到其產出10%的積分。換句話說，如果一家汽車製造商產量為3萬輛，則其積分需要達到3000分。

但並非所有汽車都採取同一套標凖。生產一輛新能源汽車可以獲得2-6個積分，具體取決於一次充電可以行駛的距離遠近。

因此，如果一家汽車製造商生產3萬輛汽車，該公司可以通過製造1000輛每輛獲得3個積分的汽車來達到其所需的配額。

圖片版權 Getty Images Image caption 特斯拉超級工廠剛剛在上海城郊開工。

所有未達配額的公司都將面臨罰款，但未達標的公司可以從有盈餘的公司那裏購買積分。也就是說，沒有達到配額的製造商可以直接補貼達到配額的製造商。

分析人士表示，這項政策對海外製造商可能比較有吸引力，因為他們生產的新能源車是現在最有效率的。

「如果特斯拉（Tesla）開始在中國生產，他們的積分將是最高的。如果他們可以出售足夠數量的汽車，他們將能夠向其他製造商出售積分，」弗若斯特沙利文諮詢公司（Frost and Sullivan）的偉益維亞（Vivek Vaidya）表示。

走在前列的中國

中國一直在積極推動新能源汽車的發展，這既是為了減少空氣污染，也是為了扶持這個產業發展壯大。

中國政府的補貼政策已經推出近10年，此外還有地方政府的補貼政策作為補充。

在一些中國城市，公共交通也起到了引領新能源汽車發展的作用。

深圳市的1萬6千輛公交車現在已實現100%電動化，其出租車也幾乎全為電動汽車。

除本地產業發展強勁外，許多國際製造商早已打入中國新能源洗車市場，包括日產（Nissan）、豐田（Toyota）、大眾（VW）、寶馬（BMW）及沃爾沃（Volvo）等，他們大部分通過合資形式進入中國。

通用汽車（GM）表示，該公司計劃在2020年前交付10種新能源汽車車型，並計劃在之後三年內將這數字增長一倍。

特斯拉超級工廠（gigafactory）也剛剛在上海城郊開工。

補貼終止？

最新的這些規定看上去像是政府讓市場擺脫補貼政策的部分嘗試。

「這項法律實際上是為了幫助替代中國政府現在對購買新能源汽車提供的補貼，並把這項責任轉移到汽車製造商身上去，」市場研究公司Sino Auto Insights的塗樂（Tu Le，音譯）表示。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國新能源汽車銷量在過去一年獲得了大幅增長。

例如在北京和上海，購買新能源汽車的車主可以免費獲得車牌，而其他北京車主必須要搖號，上海車主則要競拍。

在其他中國城市，購買新能源汽車還可以獲得補貼和折扣。

日益增長的苦痛

對中國來說，至少對短期而言，目前有一系列問題可能出現困難。

已經有報道表示，由於擔心取消補貼，中國電動汽車製造商已經在股市受到衝擊。

塗樂稱，中國缺乏充電基建可能會影響新能源汽車的銷量，而貿易戰可能也會讓形勢充滿變數。

「如果貿易戰在2019年第一季度沒有解決，那可能對汽車行業的整體銷量和消費者嘗試新技術的意願帶來巨大負面影響，」他說。

如何影響電動汽車市場？

偉益維亞預計中國的新政策會取得成功，其中主要是因為汽車製造商們生產電動和混合動力汽車的動力十分強大。

他認為，一些中國市場主要玩家有潛力衝出內地市場，但除非你身在發展中市場，否則短時間內你應該不會看到中國品牌的電動汽車出現在你身邊。

「中國汽車有很強的價格優勢，但這並不是一個公平的競爭。他們可能不會在德國這樣的市場取得成功，但可以以印度和印度尼西亞等亞洲市場為目標。」