中國全年GDP即將出爐 經濟放緩的擔憂與應對

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1月21日（周一），中國將公布2018年全年的國民生產總值（GDP）等統計數據。

相比往年，外界對這次公布的數據，格外地關注。原因在於，2018年末的多項指標顯示中國經濟正在放緩。

蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）認為，中國市場表現不佳是造成iPhone銷量低於預期的原因，這也導致全球股市下跌。此外，中國汽車銷量也出現20年來首次下降。

這些現象使投資者和決策者們，在面對中國這個全球經濟重要的增長引擎時，變得越來越敏感。

對於中國經濟，到底應不應該擔心？

研究一個經濟體真實表現並不容易，但對中國經濟表現的研究和預測，卻常附帶著多於比其他國家的健康預警。

相比於2018年GDP增長6.5%的目標，一些獨立經濟學家認為，GDP增速更接近5%，甚至更低。

中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長向松祚稱，他看到「一個非常重要的機構的研究小組的內部報告」，兩種測算方法分別顯示，中國2018年GDP增速為1.67%甚至負值。該視頻迅速在社交網絡發酵，但隨即遭到刪除。

BBC特約經濟記者達爾希尼·戴維（Dharshini David）認為，正是因為中國的官方經濟數據不可靠，才使諸如蘋果營收數據等其他指標能夠衝擊全球市場。

戴維表示，中國經濟增速放緩的程度究竟如何，這很難確定，但清楚的是，中國經濟增速已經向下調低了一個檔位。

去年11月的報道顯示，中國一些工廠的生產陷入停滯，這是兩年來的第一次。之後的一個月，中國的出口數據同比下降4.4%，遠低於預期。

宏觀上的變化，中國老百姓也應該能清晰地感受到——去年的消費數據經歷了15年來最低增長。

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經濟放緩是全球性的嗎

「部分而言，可能真是全球性的。」戴維稱，過去四十年，中國確立世界工廠的地位，但當前的中國，突然發現自己的競爭優勢逐漸輸給勞動力更便宜的菲律賓和越南。

中國政府決定將經濟增長的動力從出口，轉向國內消費。

然而，關於日漸高漲的債務規模和次級貸款的擔憂與日俱增。中國的老百姓、政府與企業，所承擔的債務規模是GDP的三倍之巨。

而對於中國的不良貸款，英國央行行長馬克·卡尼（Mark Carney）曾表示，中國是全球金融體系穩定的最大風險之一。

更何況，在此基礎上，2018年，中美之間還爆發了激烈的貿易戰。

雖然一開始中國通過推出一系列政策來盡力避免關稅的影響，但最新的出口數據還是表現出那些應急舉措對中國生產者的傷害。

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中國如何應對放緩？

來自BBC經濟記者安迪·韋爾第的分析

中國的決策者，似乎已經知曉經濟中的問題所在，並已經開始採取措施——他們寄希望於刺激需求來應對衰退。

上周，中國央行降低了存款凖備金率。這一措施，在理論上將釋放8000億元人民幣的流動性資金進入市場。但只有企業等主體由真實的借貸需求時，這些流動性才會生效。而是否有借貸需求又由企業家是否認為借貸後能賺到錢來決定。

不過，更多類似釋放流動性的舉措似乎將在接下來幾周接踵而至，它們會管用嗎？

2008年金融危機後，中國的領導層整理出一套方法，即通過大規模釋放流動性，保持住經濟增長的速度。

中國的債務也因此一飛衝天，2007年負債佔GDP的140%，目前，債務已佔GDP的260%。

這些年中國的基礎設施建設四處開花，數千公里高鐵線、數十個新地鐵系統、多個機場陸續開工。

中國的經濟已經對強力刺激已經習以為常，外界希望的是，中國經濟體還未對這些刺激感到麻木。