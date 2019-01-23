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近50年來，每年1月份，世界領袖、大企業老闆和一眾名流明星，也會齊集在瑞士一個小鎮，出席達沃斯世界經濟論壇。

達沃斯為何有如此吸引力？他們為何都要前往這個論壇？你只要掌握以下十個事實，當別人說起達沃斯時，你都可以自信地點頭，顯示你對討論的內容了如指掌。

1. 其實這個論壇不是稱作達沃斯

圖片版權 WEF Image caption 其實，達沃斯不是這個論壇的名稱，而是當地一家酒店的名稱。

雖然現在大家都稱這個論壇為達沃斯，但這個1月舉行的會議是年度世界經濟論壇，達沃斯只是舉辦這場活動的那家酒店的名稱。

當這個小鎮被視為等同這場眩目的會議，許多其他活動也希望利用這個名字進行宣傳，動不動就把一系列會議掛上達沃斯招牌。

去年一個沙特投資峰會稱會議為「沙漠上的達沃斯」，但當時剛巧是沙特記者賈瑪爾‧卡舒吉（Jamal Khashoggi）死亡引發連串爭議之時，世界經濟論壇作出反制，主辦單位對外警告會用盡方法去保護達沃斯這個品牌。以免被不當使用。

2. 這不單是一場會議

圖片版權 Getty Images Image caption 每晚都有不同的酒會。

世界經濟論壇是一個非弁利組織，不過有一個遠大的目標，試圖改善世界現狀。

每年的聚會都有正式會議，包括無數的演說和環節，討論不同的議題，從全球經濟形勢到壓力管理等等。

但事實上，出席者都不是為了參加這些環節，而是不斷去交際聯誼，建立人際網絡。

為期4天的會議，出席者一同留在相對較小的環境裏，企業老闆、政客和記者可以在短時間內進行無數的會面，不用受限於交通往來的時間。

這些交際活動由每天的飯局、相約喝一杯和派對，一直進行到深夜，許多企業也會舉行這些活動。

3. 一些歷史性會面

圖片版權 Getty Images Image caption 論壇創辦人克勞斯‧施瓦布（Klaus Schwab）在1971年開始舉辦這個年度活動。

論壇創辦人克勞斯‧施瓦布（Klaus Schwab）1971年開始舉辦這個年度活動，首年是討論國際管理措施，現在世界經濟論壇有更多議題，但有人批評這只是一個只說不做的地方。

但達沃斯把出席者放在一起，容許政客可以在公眾視野以外有一個難得的會面機會。

朝鮮和韓國在1989年，就是在達沃斯進行了首場部長級會議。去年，希臘總理和馬其頓共和國總理舉行了7年來首度面對面的會晤，鋪路解決持續27年的馬其頓國名爭議。

4. 企業參加費用高昂

達沃斯的參加者中唯一要付費的是企業，其他出席者均是免費受邀。企業需要支付的基本收費為每人2.7萬瑞士法郎（約2.09萬英鎊）。但事實上不僅如此，另一成本是參加者需要是世界經濟論壇的成員，論壇的會員制度規定，基本會員每年至少需要繳交6萬瑞士法郎會費，再貴一點可以成為「戰略伙伴」，所需金額為60萬瑞士法郎。

這是一門費用高昂的生意，但那些頂級會員可以與同行舉行私人會晤，而且不會像老百姓那樣徒步走過冰天雪地，他們有專用汽車和私人司機。有些人會認為是物有所值。

5. 出入證也分三六九等

圖片版權 Getty Images Image caption 名牌顏色告訴你這個參加者有多重要。

解決不平等問題是達沃斯經濟討論的話題，但世界經濟論壇卻有一個非常不平等的複雜系統，用不同顏色的名牌把出席者分類。

是的，你可能和新西蘭總理及英國威廉王子一同身處在論壇，但你在洗手間碰到他們的機會極低。

這些頭等客人有白色的名牌，上面有他們的照片，讓他們可以出入任何地方，包括一些專員的特別會面場所。

出席者的伴侶和記者均有不同顏色的名牌，有不同的出入權限，最低層次的是酒店名牌，你連會議中心都進不去，不過可以出席晚上的派對，或者去滑雪，無疑也是一個好名牌。

6. 好多好多男人

Image caption 尋找相中的女性。

迎來第49個年頭的達沃斯，男性出席者仍然佔絶大多數，雖然當時已經有配額系統，要求所有大企業，如果有4位男性出席，就必須有1位女性出席。

「達沃斯人」成為了一個新詞，用來形容這些位高權重、富有的精英階層男性，是現實世界中很難遇到的人。

當然，這某程度上也反映現實的情況，事實上在政界和商界，也是男性主導。每年這個活動也會有一些照片流傳在社交網站，並叫大家嘗試找出照片中的女性，這個情況正在慢慢改善。

今年22%的出席者為女性，情況未如理想，但那個百分比已經比2001年多了一倍。

7. 一點也不年輕

圖片版權 Getty Images Image caption 大衛‧艾登堡爵士是今年最年長的參加者。

要攀上高峰獲邀出席達沃斯是需要花點時間，你看一看與會者的平均年齡就知道，男性出席者平均54歲、女性為49歲。

但也有例外的，今年南非野生攝影師斯凱‧米克（Skye Meaker）是今年最年輕的參加者，最年長的是92歲的英國廣播公司著名自然科學節目主持人大衛‧艾登堡爵士（Sir David Attenborough）。

8. 它有自己的語言

圖片版權 Getty Images Image caption 每年的論壇主題也令人費解。

複雜的企業術語也是論壇的特點，他們到底想說甚麼也是充滿神秘感，即使是年度論壇觀察者也難以理解。

今年的論壇主題同樣令人難以理解。

今年的主題是「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球架構」。

這到底是甚麼？我們晚一點再告訴你。

9. 好像去機場，但沒有坐飛機

Image caption 排隊等候安檢入場。

今年的參加者包括英國威廉王子、德國總理默克爾、日本首相安倍晉三、新西蘭總理傑辛達‧阿德恩。

這張那麼高調的名單一看就知道保安一定十分嚴密。

基本上每個屋頂都有狙擊手，而每個安全區也有持槍保安人員，你需要有權限進入，每次你進入主要論壇中心，你都要脫下大衣，掃瞄你的電腦和袋子，然後又把它們放回去，就像不斷經過機場安檢，但是你不是去坐飛機。

10. 人人都在穿絨帽子

圖片版權 Zurich Image caption 你一眼就看出誰是論壇參加者。

許多出席者是國家元首，或是富有的行政總裁，但他們都無法抵抗一頂免費的絨帽子。

每年蘇黎世保險都會提供藍色的帽子，讓你們每個人都變得一模一樣，一點不出眾。許多人都會戴這頂帽子，幾個月後如果你在街上見到有人這樣做，你們可以互相點頭，你們都是達沃斯的那班人。