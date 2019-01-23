中國經濟增長放緩為何令所有人憂慮？

圖片版權 Getty Images Image caption 中國深圳的工廠。

中國經濟增長正在放緩，這本身並不是什麼新聞。近年，北京一直對外聲稱，要令經濟增長重質而不是重量。

不過，我們仍然應該感到擔憂。

中國的增長放緩，意味著世界其他地方的增長同樣放緩。

中國在全球經濟增長總額當中佔三分之一。無論是就業、出口還是商品製造業方面，我們所有國家都要依賴中國從我們這裏買東西。

中國經濟增長變慢，意味著中國要解決巨額的債務將面臨更多困難，哪怕中國共產黨支撐國家經濟的能力從未被懷疑。

數字遊戲

請記住一點：必須記住，對中國的官方經濟增長數據從來都是要多留一個心眼的。一般認為，實際的經濟增長其實要比北京對外宣稱的要慢得多。

曾有人告訴我，最好是在政府公布的數據上減去100個基點，這樣就能更真實地判斷經濟的狀況。

以最新的數據來看，這就意味著中國的年度經濟增長率可能已降至5.6%，甚或更低。

對亞洲的衝擊

在過去10年，中國成為亞洲大多數國家的最大貿易伙伴，全盤購入集成電路、原油、鋼鐵以及銅礦等等。

所以，如果中國慢下來了，不再從本地區買入那麼多東西，那這個地區的經濟也會放緩。

根據世界銀行（World Bank）的數據，預計本年度亞太地區的經濟增長將從去年的6.3%下降到6%。

更為悲觀的看法是，這顯示亞洲新興國家的經濟增長將是金融危機以來最弱的一次，而這主要反映的是中國。

中美貿易戰對此也沒有起好作用。它或許沒有造成中國經濟的放緩，但是卻在中國最不希望的時候帶來了一種負面的觀感。

經濟學家表示，很多對華出售產品的亞洲經濟體——比如台灣、韓國、新加坡、馬來西亞和越南——將會受到最大的打擊。

數據已經確認了這一點。現在令人擔憂的是，隨著中國經濟增長放慢，國內的消費者也將更少買東西。

亞洲各企業對此的信心也是搖擺不定。數據顯示，中國經濟放緩是2019年經濟增長的兩大擔憂之一，另一個就是中美的貿易戰。

印度仍然勢頭不俗

不過，亞洲仍然有一些值得樂觀的理由。

亞洲開發銀行（Asia Development Bank）的這份研究顯示，全世界增長最快的印度經濟，對華銷售並不像亞洲較小的國家那麼多。

世界銀行預計，印度在這一年度將實現7.3%的經濟增長，在未來兩年則會是7.5%。

外界預期，印度中產階級的消費升級將會幫助振興該國經濟，而儘管今年有各項選舉等重大的政治事件，但人們仍然預計印度的穩定增長將會持續。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國河南的紡織工廠。

北京出手

中國已經將超過800億美元（622億英鎊）的資金注入金融系統，以鼓勵銀行向企業貸款，讓企業能夠聘用更多人，建造更多工廠。

目前未有證據顯示這樣做已經有效果，但是經濟學家一致認為，到今年年末，經濟活動應該已經有所復蘇。

減稅也同樣在2019年的預期當中，而根據摩根大通（JP Morgan）的預測，這可能令經濟增長提高大約半個百分點。

日本投資銀行野村證券（Nomura）也同樣認為，中國將會在今年下半年看到一個反彈，而屆時亞洲將會再次「閃耀」，並將開始「被廣泛認可為是世界經濟無可爭議的火車頭」。

然後，中美貿易戰也歪打正著地帶來了一些積極效果，證據就是越南、馬來西亞、印度和菲律賓等國的業務有所增長，因為一些企業為了逃避關稅而將供應鏈從中國移走。

不過，據諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的專家馬克·威廉姆斯（Mark Williams）所說，長遠來看，世界還是不得不適應經濟增長率放緩的中國。

「隨著中國越來越富有，它的增長將會放緩，所有成功的經濟體都會經過這個階段，」他說，「在未來五到十年，增長放緩的幅度甚至還會更大。」

這意味著，下一次，你會看到的新聞標題是：中國經濟增長放緩，別驚訝，做好凖備吧。