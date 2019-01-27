中美貿易談判前瞻 「誰先眨眼誰成輸家」

圖片版權 Getty Images Image caption 經濟學家和機構預測中國經濟在2019年會進一步放緩至6.3%左右。

中美談判團凖備周三（1月30日）開始一連兩天在華盛頓舉行經貿談判，規格是去年12月兩國就經貿糾紛「停火」以來最高。

兩國代表必須在3月1 日限期前達成共識，否則它們之間貨物的進出口關稅會再被提高，我們就會被卷進新一輪的貿易戰。

分析認為，北京面對國內不斷放緩的經濟，越來越需要盡快與美國在貿易問題上達成共識。

中國經濟增長放慢

中美貿易戰並不是中國經濟增長放慢的原因，但它肯定令情況更差。

中國上周公布的經濟數據顯示，它國內的增長降至1990年以來最慢，但除了這個數字，中國的消息者信心和零售數字都在急速下跌。中國的中小型公司也受訂單減少和存貨量下跌影響。

中國共產黨主要領導人上周一連數天舉行研討班，國家主席習近平在研討班期間強調必需「增強憂患意識，提高防控能力，著力防範化解重大風險」，被視為習近平「罕有地」承認中共現時因經濟增長放緩影響承受巨大壓力。保持中國的強大，對中共維護自己的執政合法性十分關鍵。

世界工廠褪色

調查顯示，許多在華開設工廠的公司由的開始同時在其他國家開設工廠，由的完全撤離中國。

總部設在香港的亞洲品質檢驗有限公司（QIMA）早前訪問超過100家在華的國際公司，當中有超過30%表示他們會減少依賴「中國製造」。其中超過75%的公司表示，他們已經在中國以外的地方找到供應商。

如果這個趨勢持續，中國工人的工作就可能會受威脅。摩根大通上周發表報告，指中國工人就業情況是最令人擔憂的短期問題。

中國的社會穩定與經濟發展密不可分，中國共產黨要取得人民認同，必須為他們實現中國夢。中共對此十分清楚。

圖片版權 Reuters Image caption 中國2018年經濟數據顯示，全年城鎮調查失業率保持在4.8%-5.1%之間，實現了低於5.5%的預期目標。

華為因素

不論是從商業還是外交角度考慮，中美貿易談判的過程與科技公司華為的命運息息相關。

中國政府經濟顧問唐恩（Einar Tangen）對我說，象徵性意義在中國來說十分重要，中方「不相信巧合」。

他留意到，華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟在加拿大被捕的同一天，習近平剛好在G20峰會與美國總統特朗普碰面，並同意貿易戰暫時停火，讓兩國官員可以就糾紛開展談判，限期為90天。

這個星期除了中美貿易談判，也是美國向加拿大申請將孟晚舟引渡到美國受審的限期。

唐恩指出，中方認為這兩個日期顯示美國嘗試利用華為問題，「在中美貿易糾紛談判上牽制中國」。

圖片版權 Reuters Image caption 華為的業務受到多國制裁，其中由美國，英國，澳大利亞和新西蘭組成的五眼情報聯盟警惕華為技術進入西方5G網。

美國在另一方面也凖備針對華為在國內展開調查，最終結果可能令華為無法向美國公司購買零部件，與中國另一家科技巨頭中興去年的命運一樣。

但唐恩同時警告，向中方施壓可能會引起反效果，因為中方視這些舉動為「美國嘗試打擊中國」。

「這並不是對與錯的問題。中國會把這些舉措與過去百多年，因為西方國家而遭受的侮辱連在一起考慮。中國不會想這些歷史重演。」

美國同時受壓

中國的談判對手美國同時也受到壓力，要與中方達成共識。

許多在華的美國公司不滿特朗普對中國出口到美國的貨品徵收關稅，影響它們的業務，希望美國能達成一個好的協議。

美國埃金－岡普－斯特勞斯－豪爾－費爾德律師事務所國際貿易律師史提芬‧科（Stephen Kho）認為，美國政府堅持徵收關稅，顯示它不介意損害美國經濟。

他認為，美國公司希望中美雙方能抓緊這個機會，在談判中達成一些重要的協議。「它們會希望中國除了承諾購買更多美國貨品外，還會答應做一點體制上的改變。」

無論如何，中美能夠解決貿易糾紛，對全球都是一件好事。

這兩國經濟強國繼續互相徵收關稅的話，我們購物就要花越來越多的錢，許多公司賺到的錢也越來越少，全球經濟增長也會放慢。

中美雙方都有壓力要達成共識。但史提芬‧科認為這始終是一個中美之間的「膽量遊戲」：先讓步的那一方，很可能成為最大輸家。