中國經濟放緩：放鬆銀根對私營企業有沒有幫助

圖片版權 Getty Images Image caption 促生產還是促消費？中國似乎正在把重點從前者轉移到後者。

是依靠製造還是依靠消費？中國長期以來一直依靠前者應對經濟放緩，現在它正試圖將重點轉移到後者。

中國經濟主要推動力由國家支持投資轉向國內消費的政策， 到底有多成功，今年將面臨大考。

國家主席習近平警告說，中國正面臨"考驗"。中國近30年來沒有經歷過這樣的經濟增速放緩。

政府公布了一系列刺激措施，不是為了推動經濟增長，而是為了應對經濟放緩。

"中國的目標不是增長，而是維持穩定，"經濟學家謝國忠說。

"再次刺激增長的措施，這次不在選項之中。因為目前債務水平太高，與2008年不同。"

Image caption 經濟學者謝國忠認為中國債務水平限制了中國刺激經濟的可選項。

迴旋餘地

在10年前的全球金融危機之後，中國的債務增加了一倍，達到其經濟規模的300％左右。

謝國忠說："現在這個水平如此之高，以至於（以相同方式）推動經濟發展已不再容易。"

他認為，無論是想借更多錢來建造東西，還是鼓勵人們購買，中國共產黨可以扭轉局勢的餘地不大。

"當那個根基太大時，要轉向不容易，"他說。

那麼，中國政府在採取什麼措施？

當局正在減稅，讓人們的口袋裏有更多的錢，還降低了存款凖備金率，因此他們不用儲備更多的資本。從理論上講，這一措施可以增加借貸，刺激消費。

中國還將繼續擴大對基建項目投資，如鐵路，橋樑和北京附近的一個巨大的新城 。

"高風險"公司

現在，只有其中一項措施可能有助於吳義堅。

吳義堅是一個消費領域的成功故事。他是一家科技初創公司的聯合創始人，該公司生產各種尺寸的桌面機器人，幫助中國孩子玩耍和學習。

吳義堅和他的聯合創始人花了20年時間開發了小白機器人，配備了語音識別和人工智能。

我們站在他在上海的辦公室，他呼喚小機器人的名字，機器人轉身看著我們，眨了眨眼睛。但像他這樣的私營企業，並不是中國刺激經濟計劃的重點。

吳義堅告訴我，公司2018年銷售額有所"增加"，"但這並不如我們計劃般那麼好"。

Image caption 吳義堅依賴風險資本去投資機器人等項目。

公司依靠風險資本，即一些私募資金，幫助他們實現目標。

吳義堅表示，如果2019年局勢變得艱難，他們也不會轉向國有銀行尋求幫助，中國幾乎所有的銀行都是國有銀行或受政府控制的。

"受政府控制的銀行利率非常低，但這種資金並不適合像我們這樣的公司。"

他告訴我，這是因為銀行"討厭"風險，而他的公司仍然被認為是"高風險"。

受國家控制的企業，是這些低息貸款政策最大的受益者。長期以來，這種優惠待遇一直是共產黨政府的核心原則，將私營企業視為二等公民。

"傳統銀行更喜歡抵押品，比如房產。但像我們這樣的科技公司沒有房產。最大的資產是人力資源，"吳義堅告訴我。

不過，他喜歡政府的減稅措施，因為這意味著更多父母會購買他們的機器人。

習近平談到了他的"兩個毫不動搖" ， 毫不動搖地支持國企和私企。

畢竟，後者創造了最多的新工作職位。

政府承諾會更努力促進新車和家用物品的銷售，河北省更提出延長周末的做法，目的是讓人們可以更多消費。

美好的一年

但是宋俊富對2019年可能面臨的挑戰充滿信心。

他的業務是造紙，而且更重要的是，他的紙張是用作家具行業。宋俊富的公司生產用於合成皮革上印上圖案的先進紙張。這就是他的總部設在海寧的原因，這是一個政府專注發展家具的城市。

Image caption 宋俊富公司得到政府支持。

"對於我們的業務，我會說，不會受到嚴重影響......部分原因是我們產品的先進功能，中國對這些產品的需求很大。"

當我們站在一個長長的，綠色的，4米高的機器前時，他說"我們對市場充滿信心"。

他還得到了四大國有銀行之一的中國農業銀行的支持。

他說："政府的支持可以說是一個優勢，可以幫助企業發展。"

"我們得到財政上的支持，或許可以更快地推動項目。"

宋俊富的公司也是私營企業，經過幾十年的研發和投資，才能達到現在的成就。

他的公司與效率低下、臃腫龐大的國有企業形成鮮明對比。

比起上海的機器人製造商，他更有可能從政府的直接刺激措施獲益 。

但他並不需要幫助。雖然中國與美國爆發貿易戰，引起許多像他這樣的中國製造業出口商的巨大焦慮，但他認為自己可以承受打擊。

他說，他們出口到美國的產品，都有"豐厚利潤"，"即使少賺5%或10%，對我們而言，仍然是一盤好生意。"