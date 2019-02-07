華為否認從事間諜活動　斥資改善設施試圖釋除英國疑慮

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中國通訊科技公司華為向英國國會議員致函透露，將預留20億美元，處理英國政府提出的安全問題，預計需時3至5年。這次華為提出的改善方案，是回應英國政府去年的要求。

去年7月，英國政府發表報告，指華為的寬頻及電訊設備，在對國家安全會否構成風險方面，只有「有限度的保證」。調查指華為的工程有一些缺陷，會「暴露英國電訊網絡的新風險」。華為發言人承認缺陷，並表明有可以改善之處，歡迎反饋。

但近期，華為受到其他國家質疑，在美國政府施壓下，澳大利亞和新西蘭禁止在其5G移動網絡中使用華為產品，法國、德國等政府也在考慮是否允許在國家敏感基礎設施中使用華為的設備。華為否認指控。

回應情報工作

華為上周將信件提交給下議院科技委員會（Commons Science and Technology Committee）議員，信件在本周三公布。華為的運營商業務總裁丁耘在信中表示，為滿足英國的要求來調整軟件和工程流程「如同在一架高速行駛的列車上更換部件。」

華為表示，一些國家的政府把華為視為安全威脅，但事實上沒有提出切實的證據，並稱「網絡安全是公司商業管理的非常基因（very DNA）」。

西方國家對華為的擔憂主要來自中國在2017年發佈的《國家情報法》。該法指出，中國機構有義務"與國家情報工作一同合作，提供支持，並予以協助"。這引發其他國家擔憂中國製造的設備可能威脅國家安全，尤其在建設新的5G網絡中。

丁耘在信中說，華為公司「從未使用，也絶不會」使用其設備來協助間諜活動，並稱中國外交部已表明，《國家情報法》並非要求任何企業去「安裝後門、竊聽」，其相關法律條文對中國公司的海外子公司和員工不具有境外法律效應。

他說，「華為是一間備受矚目的公司。如果華為從事惡意行為，不會被大眾所忽視 。這肯定會破壞我們的業務。」

英國當局沒有發現任何使用華為的設備進行間諜活動的證據。

Image caption 華為近日發佈5G產品。

「缺乏進展」

12月，華為的首席財務官孟晚舟應美國要求在加拿大被捕。美國司法部指控華為、高管孟晚舟以及兩家分支機構涉嫌銀行和電信欺詐，妨礙司法，竊取商業機密，並違反制裁伊朗的規定，多達23項刑事控罪。華為否認全部指控，聲稱未發現孟晚舟有任何違法行為。

去年的英國政府報告由華為網絡安全評估中心（HCSEC）編寫，該中心於2010年成立，以回應公眾對英國電信等機構使用該公司設備可能構成威脅的擔憂。

該機構由英國國家安全官員監督，包括來自間諜機構GCHQ的官員。機構表示，對華為補救自身缺陷「缺乏進展」感到失望。