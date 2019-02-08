華為與5G：英國科技未來的決定時刻

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「供應鏈評審」這詞聽起來非常沉悶，但它決定著英國高科技的未來。

圍繞華為在英國角色的政治氛圍升溫，手機運營商們正等政府決定是否繼續使用這家中國巨頭的設備。

他們預計將在3月底或4月初有裁決，屆時將對英國電信網絡供應鏈進行審查，以確保其安全性和適應性。

領導該評審的英國數字、文化、媒體和體育部稱，評審的內容遠不止華為在下一代5G移動網絡中的作用。但這是移動運營商關注的唯一問題。

運營商憂慮的是，政客們對華為所謂的安全威脅的擔心，將導致他們能選擇的供應商數量嚴重縮減。

在一場涉及三家主要運營商的背景介紹會，大家持續討論到同一個主題 ：我們知道需要讓華為遠離我們網絡中最敏感的部分，但全面禁止使用華為，這無論對5G技術的推出還是英國在這關鍵技術領域的角色都是災難性的。

他們已經為今年年底的5G網絡商業發佈提前做好了充足的凖備，他們計劃使用大量華為設備，但不是在核心網絡中使用華為，而是在手機蜂窩站（基站／發射站／發射台）和硬件中將其連接到手機中央大腦的技術。

他們希望繼續使用這家中國公司的設備，因為其產品物美價廉。

「他們有兩個獨特的優勢，」一位技術主管說， 「與其他供應商相比，他們擁有更多的研發工程師，他們凖備為特定的客戶群創新。」

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華為的主要競爭對手是諾基亞和愛立信。另一家電信運營商稱，「普遍認為，他們（華為）遠遠領先歐洲供應商」。

運營商們還認為，中國的競爭迫使歐洲競爭對手提升自己的競爭力，並表示他們完全意識到圍繞華為的安全問題。他們在採購過程中諮詢了國家網絡安全中心（NCSC）的專家。

「他們的建議是，如果你想減少風險，你不該從頭到腳都用同個供應商的東西，」一家公司解釋說。NCSC還建議5G網絡的某些部分風險高於其他部分。而該運營商最終使用包括華為在內的混合供應商，但讓中國公司遠離最敏感的區域。

但如果「供應鏈評審」建議全面停止使用華為的5G技術，又會發生什麼？運營商指出，由於5G網絡實際上是4G的升級，華為設備無處不在，後果將很嚴重。

「沒有5G你就不能做4G——很多人都不明白，」一位運營商說， 「現在正討論大規模的替換計劃，所有運營商將大規模延遲5G，還同時大幅增加成本。」

「我們必須更換手上所有的華為4G套件，並採購不同供應商的設備，」另一運營商說， 「在開始這個過程之前，我們必須對不同供應商的5G進行全面測試，這還需要12到18個月。」

所有人都認為，這意味著下一代網絡的到來會出現重大延遲。目前歐洲的5G籌備工作比美國先開始，並且或許有能力趕上亞洲。

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他們和許多英國企業都最想要又最缺乏的是確定性。

「我們需要開始組裝設備，讓一切就緒，」一家運營商說。

運營商們表示，首要任務必須是保證國家安全，但第二個應該是讓英國成為世界電信領域的領導者。但他們擔心，拒絶華為將使第二個目標難以實現。