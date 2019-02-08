圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 馬爾帕斯（右）多次發表對多邊主義的懷疑，並認為應該停止對中國貸款。

美國總統特朗普提名戴維·馬爾帕斯（David Malpass）為下一任世界銀行行長人選。

馬爾帕斯多次發表對多邊主義的懷疑，並批評世界銀行、國際貨幣基金組織等多邊組織。

他還曾表示，中國已經足夠富裕，世界銀行應停止向中國貸款。分析人士預計，對他的提名可能遭到世行其他成員國的反對，但一旦當選，可能縮減對華的貸款規模。

對華鷹派

2017年，馬爾帕斯出任美國財政部國際事務副部長，並展現出強硬的對華立場。上任後，馬爾帕斯希望促使世界銀行停止對中國的貸款。

馬爾帕斯認為，中國太富裕了，不能再給予貸款。此後，世行在壓力下同意逐步減少對中國的貸款。去年，世界銀行向中國貸款18.2億美元，這一數字比往年下降了近30%。

此外，馬爾帕斯還推動世界銀行的貸款改革，使包括中國在內的中高收入國家貸款成本上升，將資源集中於更為貧困的國家。

目前，馬爾帕斯依然處在財政部任上，美國官方宣稱，下周他將與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽一同訪問中國，參加下一輪的中美貿易談判。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬爾帕斯是特朗普競選最早期的幕僚之一

特朗普忠實支持者

今年62歲的馬爾帕斯曾在里根政府中擔任負責發展中國家事務的財政部副助理部長，之後在老布什政府中擔任負責拉丁美洲經濟事務的副助理國務卿。

其後，馬爾帕斯在投行貝爾斯登擔任15年的首席經濟學家。貝爾斯登在2008年金融危機中幾乎倒閉，其後被摩根大通收購，馬爾帕斯也離開創立自己的諮詢公司Encima。

2016年，在特朗普競選總統期間，馬爾帕斯擔任他的經濟顧問，成為其早期重要幕僚之一。此後，馬爾帕斯成為特朗普減稅等經濟政策的支持者和宣傳者。

圖片版權 Getty Images Image caption 剛剛卸任的世行行長金墉，在氣候變化和發展資源等多項議題上，與特朗普意見不合。

當選依然面臨挑戰

下一步，馬爾帕斯想要正式當選行長，必須得到世界銀行執行委員會的同意。該委員會有25個成員。美國擁有16%的投票權。中國則在世界銀行所佔份額4.5%，僅次於日本，排第三。

根據不成文的協議，一直以來由美國選擇世行領導人，由歐洲選擇國際貨幣基金領導人，由日本選擇亞洲開發銀行領導人。

然而，國際發展中心資深成員賈斯汀·桑德夫（Justin Sandefur）稱，這一提名顯示特朗普政府試圖破壞這一關鍵的國際組織，他呼籲各國提出其他人選。「他們（各國）可以有所選擇，這是簡單的多數表決，美國在這次選舉中沒有否決權，而且有其他更好的人選。」