「野蠻生長」美容業背後不為人知的冷知識

圖片版權 Getty Images Image caption 美容博主是市場潮流的引導者——真人秀明星凱麗·簡納（Kylie Jenner）就通過自己的品牌Kylie Cosmetics掙到數百萬美元。

雖然全球零售業整體處在停滯狀態，但是美容產業卻在「野蠻」增長——誇張點說，未來的人類就要變成著迷於化妝與護膚的愛美星人了。

不過說到底，這是個層次豐富的產業，有太多外行人不會輕易看懂的微妙內涵。誰是美容界最頂級的意見領袖？什麼算是「韓妝」？一個美妝博主到底能掙多少錢？當下愛美麗人士們必買的上架產品都有哪些？

一起來看看BBC消費者事務記者薩曼莎·芬威克（Samantha Fenwick）的解讀……

1. 網紅推動美容產業瘋長

圖片版權 Getty Images Image caption 美妝視頻博客可能成為一門大生意。

2018年，美容產業市場的產值是135億英鎊。在過去五年，它已經增長了近17%——重點是，銷售大幅增長的背後，很大程度上是社交媒體網紅的推動。

這些網紅在社交網絡上發佈自己的化妝指南，通過Instagram照片、YouTube和直播視頻來向人們展示，如何造出特定的妝容。

他們經常會推薦自己正在使用的產品，有時候則會批評自己不喜歡的東西。

2. 誰是美容界的意見領袖？

圖片版權 Getty Images Image caption 像傑弗裏·斯塔這樣的明星博主，正在成為美容化妝品銷量的重要推動力量。

在歐美，其中一個最受歡迎的美容博主就是居住在洛杉磯的傑弗裏·斯塔（Jeffree Star）。

《福布斯》（Forbes）雜誌估計，傑弗裏在2018年從YouTube上掙得了1450萬英鎊收入，是收入最高的社交媒體網紅之一。

在Myspace上成為最多關注者的用戶之後，他在2006年加入YouTube。

他開始發佈化妝指南，並很快憑著他富於衝擊力的妝容走紅。

現在，他擁有自己的化妝品牌。據《福布斯》估算，該品牌每年為他帶來1億美元的收入。在最近的一條推文中，傑弗裏說，最近有一個品牌提出要給他16.5萬美元，請他在自己的視頻中使用他們的產品。

3. 明星代言

圖片版權 Getty Images Image caption 有像金·卡戴珊這樣的大明星做代言，化妝品的銷量就可以飆升。

BBC電台節目《你和你的》（You and Yours）聘請的消費者分析員所做的調查顯示，英國82%的消費者都表示，一個博主是否收了錢去推一個產品，並非總是那麼明確的。

對超過1000名購物者所做的調查發現，18至34歲的美容產品購買者當中，有54%都受到社交媒體網紅推薦的影響。

4. 「微網紅」到底能掙多少錢？

Image caption 自學成材的博主MMMMitchell已經有80萬粉絲，並且還在積累。

不過，在社交網絡上掙錢的不只是擁有百萬粉絲的網紅，所謂的「micro-influencers（微網紅，或稱『素人宣傳者』）」同樣可以有可觀的收入。

英國化妝師「MMMMitchell」在傑弗裏·斯塔的視頻片段中出現，他的Instagram一夜之間就增加了10萬關注者。

現在，他擁有80萬關注者，並且會收到數以百計的美容品牌產品，他們都希望他能夠在他發佈的內容中使用這些產品。

「有越來越多的公司來找我談合作，」他說。

「你的粉絲越多，打開的門也就越多，於是這就給了我更大的動力，去漲粉，」這名網紅說，「我是很努力地和我的粉絲建立起信任。」

5. Instagram改變了日常化妝

圖片版權 Getty Images Image caption 對於化妝，大師級化妝師兼企業家芭比·波朗仍然堅信「自然美」，但是她也意識到行業已經發生改變。

社交媒體化妝師推崇化大濃妝，用MMMMitchell的話說，就是「我們在Instagram上，都使勁抹」。

然而，傳奇化妝師芭比·波朗（Bobbi Brown）——就是那個同名品牌的創始人（她在2016年將品牌轉賣）——表示，這樣做或許並不十分討好。

當塗抹大量化妝品時，很難將輪廓勾得很好看，除非你受過特別的訓練，並且每時每刻都在完全合適的光照之下。

「自然光是很無情的，」波朗說——而她仍然傾向於那條被奉為信條的鐵律，妝化得淡一些，追求更多的「自然美」。

6. 那些熱賣的護膚品

圖片版權 Getty Images Image caption 濃妝並不是一切，基礎性的護膚產品也在復興。

或許，在這一行混了近30年、出過八本書的芭比·波朗，說得有點道理。

近兩年，化大濃妝或許真的是一種潮流，但與此同時，聲稱能讓你的皮膚更漂亮、更潔淨的護膚產品也同樣在熱賣。

護膚品牌The Ordinary已經成為最受歡迎的品牌之一。它聲稱自己是在以比奢侈品牌更低的價格出售基本的護膚成分。

該公司正以每秒鐘賣出一份產品的速度銷售，並聲稱，線上零售商ASOS現在每賣出兩件產品當中就至少有一件是The Ordinary的產品。

7. 韓妝正成大潮流

圖片版權 Getty Images Image caption 韓妝推崇的是潔淨、明亮的皮膚和談妝。

所謂的「韓妝」（Korean Beauty或者K-Beauty）推崇的是清晰、明亮的皮膚，並且已經成為西方美容消費者當中的一大潮流。

它是起源於韓國，那裏的人們——主要是女性——從很小就被教育要好好呵護自己的皮膚，讓它又美又健康，好到不需要化妝。

很多韓妝產品都是屬於一種12個步驟的護膚程序，當中包括使用血清蛋白、油、玻尿酸以及面膜等。

據零售業分析機構MinteI的資料顯示，韓國的美容產業在2017年估計產值是130億美元以上，並且一直在持續革新。

你見過現在全世界化妝品讓無處不在的面膜貼嗎？它就是韓妝領域當中的一大要素！

8. 環保成為美容業一大熱潮

圖片版權 Getty Images Image caption 化妝品的華麗包裝有那麼必要嗎？越來越多的消費者在呵護自己的同時也想要保護環境。

那2019年的美容潮流是什麼？

可持續就是其中一個最熱的話題。

化妝和美容產品一直以來都以產生大量塑料包裝而著稱，並且為了推銷品牌，還會將產品放在漂亮的盒子和包裝裏，大量浪費卡片紙。

「品牌所處的位置引人注目，人們都在看著它們如何面對環境保護，」《Vogue》雜誌英國版的客席美容編輯芬米·費托（Funmi Fetto）說。

長久以來，化妝品企業在這方面都落在了後面，而費托表示，「它們需要確保自己是清潔和可持續的」。

9. 產品正趨向個人化

圖片版權 Getty Images Image caption 假如沒有兩個人的膚色是一樣的，那為什麼粉底就要千篇一律？

通用化妝技巧變美的時代已經過去了。

如今，你會看到更多個人化的產品，不管是訂製的香水、自己獨特的眼影色盤還是粉底。

美容企業推廣個人化粉底技術的其中一個原因，是為了服務所有色調的皮膚——這是一個長期存在的問題，現在美容業終於有了解決辦法。

今年，由流行明星蕾哈娜（Rihanna）新創立的化妝品牌Fenty Beauty，因為多色調的修容粉底而受到廣泛關注。

在當今的市場，如果一家企業發佈的修容粉底不能服務所有膚色的話，就將因為不夠包容而受到嚴厲批評。

像歐萊雅（L'Oreal）這樣的公司則表示，將那麼多不同的修容粉底放在貨架上是很難的，但是對於這個問題，他們希望通過個人化訂製粉底服務來解決。