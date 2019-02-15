圖片版權 Getty Images Image caption A380被稱為「空中酒店」，也有人叫它「空中大白象」

第一架A380客機在歡呼和期待中起飛時，人們說民航業掀開了歷史新篇章。12年後，這個空中"巨無霸"黯然退場。

A380是目前載客最多的雙層、四引擎大型客機，有「空中酒店」之稱，2007年正式投入商業運營。

現在，空客公司宣佈A380將停產，最後一架客機2021年交付。出了什麼事？

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沒有訂單

最直接的主要原因是訂單減少。觀察人士認為壓垮駱駝的最後一根稻草可能是大客戶阿聯酋航空決定減少訂購規模。

截至2019年1月，空客接到訂單313張，交貨234架。空客的銷售目標是700架。

當初決定A380上馬時空客對全球巨型客機市場的預估是1500架。

不過，BBC商務記者丹尼爾·托馬斯（Daniel Thomas）說，這個巨無霸客機項目耗資估計250億美元（194億英鎊），上馬伊始就爭議、非議不斷，拖延、超支也是常事。讚譽者叫它「空中酒店」，批評者稱它「空中大白象」。

當時空客公司決定上A380巨型客機項目，數十億美元投資砸下去，賭的是需求預期，預計全世界航空公司的未來屬於這種龐然大物，尤其是發展迅速的亞洲和中東市場。

空客上馬後經歷了一個訂單熱潮，主要來自阿聯酋航空，後來門前逐漸稀落，而這個項目從未盈利。

導致訂單下降的主要原因是各地民航公司越來越青睞體積較小而機身較寬的客機。

《全球航空》（Flight Global）亞洲版編輯格雷戈·沃德龍（Greg Waldron）說，市場趨勢十分明顯，就是普遍傾向於雙引擎的遠程飛機，比如波音787和777，空客A330和A350。

空客集團也有計劃對A380做調整，提高效益，但投資巨大，需要訂單。

但更多民航公司謹慎觀望，等待波音公布777系列的更多細節。

空客集團是歐洲幾個國家聯合出資成立的合資公司。歐盟和美國之間一個貿易緊張源就是法國和德國政府給空客集團的補貼。

2018年，世界貿易組織（WTO）裁定歐盟沒有遵守相關規則，停止向空客集團提供補貼。

A380下馬的傳聞其實多年來一直沒有消失。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿聯酋航空是A380的最大客戶

錯在哪兒？

投入運營十多年來，航空公司和乘客對A380的態度日益分化。乘客普遍都喜歡這款自帶豪華感、體驗舒適愜意的雙層客機，但運營商不喜歡，因為它效益低，價錢也偏貴。

A380是目前世界上最大的客機，也是唯一名副其實、從頭至尾雙層客艙的客機，最多載客893人；如果按頭等、商務、經濟艙那樣分出級別，則載客五百多。

大飛機空座率高的時候利潤就薄，甚至虧本。燃油價格如果上漲，A380的效益很難提高。

還有來自環境保護團體的不滿，大飛機對環境的破壞目標也比小飛機大。

因此，從2005年開始，阿聯酋、維珍和漢莎航空等運營商因為不同的理由總共取消了57張A380訂單。本來計劃開發貨運機版本的A380，也因為無人感興趣而作罷。

截至2019年2月14日，空客集團一共生產了約250架A380。當初空客集團的市場預估是1500架。

BBC記者多米尼克·歐康納（Dominic O'Connell）分析，其實12年前航空公司已經開始不看好巨型客機。

隨著科技進步，原來飛遠途的客機需要4個發動機，現在只需要2個。

還有一個重要原因是空客集團需要壓倒波音的747，因為空客認為波音用747賺的錢補貼其他較小的客機。這個目標達到了，波音747客機兩年前停產。

但是，波音747貨運飛機沒死，一直能活到2021年以後。

空客的主要對手，美國波音公司，當時也上了一個新項目，就是波音787夢幻客機（787 Dreamliner）。

圖片版權 Getty Images Image caption A380的一個使命是去「殲滅」波音747

空中巨無霸

空中客車A380（Airbus A380，也譯空中巴士）是歐洲多國合資組成的空客集團製造的雙層、4引擎巨型客機，1990年代開始研製，原型機2004年亮相。機翼由空客英國公司（Airbus UK）生產。

2005年1月18日，首架A380客機在圖盧茲出廠，4月試飛成功，11月11日首次跨洲試飛，成功抵達新加坡。

2007年10月15日，首架空客A380交付給新加坡航空公司，10月25日首次載客，從新加坡樟宜機場飛抵澳大利亞的悉尼國際機場。

截至2018年11月，總共有18家運營商訂購了331架A380-800，其中232架已經交付給13家運營商，包括阿聯酋航空、新加坡航空、漢莎航空、澳航、大韓航空、法航、英航、馬來西亞航空、泰國航空、中國南航、卡塔爾航空、阿提哈德航空及韓亞航空。

擁有A380最多的是阿聯酋航空，共140架。迪拜國際機場A380航線最多，近40條，包括迪拜—北京、上海和香港的航線。

空客A380服役的最長航線是澳航的澳大利亞悉尼—美國達拉斯，航程13800公里，飛行時間將近20小時；最短的航線是阿聯酋航空的迪拜—科威特，航程850公里，飛行時間1.5小時。

中國最早訂購、運營A380的是南方航空公司，前後共買了5架A380，飛行航線包括北京—廣州、北京—深圳、廣州—洛杉磯。