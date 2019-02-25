特朗普推遲對華加徵關稅 中國股市罕見暴漲

圖片版權 AFP Image caption 特朗普上周五在白宮會見了劉鶴率領的中國代表團。

周日，美國總統特朗普連發兩條推特，宣佈推遲原定於3月1日上調輸美商品關稅的計劃。

新華社周一也發佈消息稱，兩國在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。

去年12月，特朗普與習近平在阿根廷會談，同意休戰90天，推進貿易談判，但如果3月1日前未達成協議，美國則將把對中國2000億美元商品的關稅從10%提升到25%。

推遲關稅計劃為中美達成最終協議釋放出積極信號，導致亞洲股市普漲，中國滬深股市單日成交額三年多以來首次超過1萬億元人民幣。特朗普透露，可能在3月與習近平舉行峰會。

為何延長談判期限

中美的工作層從19日就開始工作，21-22日開始高級別磋商，並進一步延長至周末。長達一周的密集磋商顯然取得進展。

路透社援引多位中國官方人士稱，目前中美雙方在緩解貿易不平衡等問題上基本達成共識，而現在重要的是彼此對自身核心訴求的讓步與可接受程度存在一定差距，兩國談判代表在尋求縮小這一分歧。不過相比去年中美第一輪貿易談判時的狀況，今年以來的一系列磋商相對更為務實和具體。

「現在可以說是衝刺階段，而且雙方談判團隊都朝著在期限內達成協議的目標努力，不過一些問題解決起來還比較複雜，需要磨合。」上述人士稱。

談判取得重要進展，同時還有複雜問題需要磨合，兩個原因促使美國願意推遲3月1日的原定期限。

路透社援引另一位接近高層的中國政府人士稱，重點在於達成協議的質量，不會為了完成期限目標而放棄自身的合理利益或作出原則性妥協；不排除存在兩國貿易代表都無法定奪的分歧，這就需要兩國元首來一錘定音。

圖片版權 Reuters Image caption 兩國的首席談判代表：萊特希澤與劉鶴。

談判難點：協議執行機制

美國官員周五透露，雙方已經就匯率問題達成協議，談判延長至周末，以尋求在中國國企待遇、補貼和技術轉讓等方面彌合分歧。

外界揣測，中美還未達成一致的是協議的執行機制。美方希望一個強有力的機制確保中國的改革承諾得以落實，中國則堅持要一個「公平、客觀」的程序。

經濟學人智庫分析師馬羅（Nick Marro）稱，「達成任何最終協議都要觸及協議執行的問題。這一直以來都是困擾中美雙邊關係的問題，包括在奧巴馬任內，這主要歸咎於深深根植在中國政策框架中的結構性問題。即使我們稍後看到雙方達成某種程度的協議，這點也不太可能改變。」

新華社報道也表達謹慎，「越到最後階段談判越艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知。」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普和習近平在海湖莊園會面時握手，兩人可能再次在這裏會面。

「大消息」與習特會

在宣佈上述推遲決定後2個小時，特朗普在白宮對美國各位州長髮表講話表示，他希望與中國達成一項對中美兩國都有利的貿易協議，如果協商進展順利，可能會「在接下來的一兩周有非常重大的消息」。

特朗普還在推特上表示，「如果雙方取得更多進展，我們計劃在海湖莊園舉行習近平與我的峰會，以達成協議。」海湖莊園是位於佛羅里達州的特朗普的私人莊園，特朗普與習近平曾在此會晤。

這次潛在的「習特會」為曠日持久的中美貿易戰正式結束帶來希望。

中美談判代表已經進入起草文件的階段，但文件不會叫做備忘錄。

上周五，特朗普在白宮會見中國副總理劉鶴時稱，「我不喜歡諒解備忘錄，因為對我來說，它們沒有任何意義。」美國貿易談判代表萊特希澤接著解釋，諒解備忘錄是具有約束力、雙方需要遵守的一份協議，包含所有事項，內容非常詳細，這個詞匯屬於法律術語，也是一份合約。但特朗普依然不同意。

萊特希澤最終妥協稱，「從現在起，我們不使用『諒解備忘錄』一詞。我們將使用『貿易協定』。」他隨即詢問劉鶴，後者點頭同意。

馬羅（Nick Marro）稱，「推遲關稅是一個積極信號，但是在我們看到（衝突）降級前，仍要克服多項挑戰。比如，現有的關稅仍在起作用。我們現在還看到特朗普和萊特希澤之間產生分歧。本來就沒有看到美國貿易團隊完全團結，現在更是進一步分裂，這可能為未來貿易談判帶來變數。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中美談判達成的協議可能給產自美國艾奧瓦州的大豆帶來好消息。

A股暴漲回應談判進展

談判進展、推遲提高關稅、潛在的「習特會」，多重利好作用下，美國股指期貨周日晚間開盤走高，亞洲股市創五個月高位，中國股市則在周一暴漲。

周一，A股成交量破萬億創逾三年來新高，三大指數集體暴漲超5%。

滬指收報2961.28點，漲5.60%，成交額4660億。深成指收報9134.58點，漲5.59%，成交額5746億。創業板收報1536.37點，漲5.50%，成交額1571億。

日經225指數開盤上漲0.7%，報21567.66點；韓國首爾綜指高開0.5%。澳大利亞S&P/ASX200指數高開0.2%。台灣加權股價指數收漲0.66%。