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中國通信公司華為在美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）刊登了一則不同尋常的整版廣告，對美國人說：「不要相信你聽到的一切」。

在一封公開信中，華為公司公共及政府事務部總裁陳黎芳（Catherine Chen）邀請美國媒體訪問該公司，以澄清美國政府製造的「誤解」。

近段時間，美國一直以國家安全為由，向盟友施壓，要求它們不要使用華為的設備。

一些政府已採取行動，使華為在多國碰壁。

「我寫信的目的，是希望我們能更好地相互理解。近年來，美國政府對我們產生了一些誤解，」華為董事陳黎芳在信中說。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AdamJanofsky Huawei has a full page ad in today’s @WSJ. Starts and ends with “Don’t believe everything you hear” pic.twitter.com/gfqwtnxSOa — Adam Janofsky (@AdamJanofsky) 2019年2月28日

《華爾街日報》一位報道網絡安全的記者在推特上轉發了這則廣告。廣告還邀請美國媒體「參觀我們的園區，見一見我們的員工」。

「不要相信你聽到的一切。過來看看吧。我們期待著與你們見面，」廣告說。

這不是華為第一次試圖改變其在西方的形像。最近，它還在兩家新西蘭主流報章和當地的廣告牌刊登廣告，希望借新西蘭人對體育的熱愛，軟化該國對華為的立場。

「5G缺了華為，就像橄欖球賽缺了新西蘭隊，」廣告寫道。

華為為什麼要這麼做?

中國通信巨頭華為一直處於國際輿論的暴風眼，一些國家對其產品安全提出了擔憂。

「五眼情報聯盟」中的澳大利亞、新西蘭和美國，已經禁止或阻止華為為其未來的5G移動寬帶網絡供應設備。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為創始人任正非：「美國無法扼殺我們」

美國還對華為及其首席財務官孟晚舟提起刑事訴訟，指責其參與洗錢、銀行欺詐和竊取商業機密。

華為否認有任何不當行為，其創始人任正非最近接受BBC專訪時說，孟晚舟的被捕是出於政治動機。

然而，歐盟國家目前的態度顯得稍微緩和。此前，英國政府通信總部下轄國家網絡安全中心指出，華為參與英國5G超高速移動通信網絡所帶來的安全風險「可控」。

此外，雖然波蘭、捷克等國發出抵制華為的信號，但其它歐盟國家，如西班牙，葡萄牙和匈牙利等，仍對中國公司表示歡迎。

美國總統特朗普近期言論也被解讀為他對該公司採取更溫和的立場。特朗普表示，他希望美國通過競爭，而不是封鎖其他競爭者來成為技術領導者，但他沒有特別提及華為。