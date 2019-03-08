中國2月出口暴跌20.7% 創3年來最大跌幅

圖片版權 Getty Images Image caption 中國經濟正在美國發起的貿易戰中突圍

中國官方數據顯示，中國2月外貿出口總額較上年同期下跌了20.7％。這是全球第二大經濟體中國三年來最大的出口下跌，加劇了各界對其增長前景的擔心。

中國2月進口總額同比下跌了5.2％。這些數據導致當天亞洲股市大幅走低。

但經濟學家也提醒說，今年頭兩個月的數據是受到農曆新年假期的影響。路透社對經濟學家的訪問調查顯示，對中國出口下跌幅度的預期為4.8％。今天公布的實際數據遠遠高於這一預期。

與此同時，中國進口5.2％的下降幅度也遠大於預期。

凱投宏觀（Capital Economics）資深中國經濟學家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）稱，即便考慮到季節性的波動，這些數據仍透露「悲觀」訊息。

在一份研究報告中他寫道，"關稅正影響（各國）對美國的出口。」

自7月以來，美中兩國已對價值數十億美元的商品互徵關稅，為全球經濟蒙上陰影。

儘管中國官方稱最近對與美國的談判有積極進展，但若未達成協議，價值2000億美元的中國商品關稅可能會立即上升，美國甚至還可能對更多中國商品加徵關稅。

埃文斯 - 普里查德表示，「當下全球市場需求疲軟，意味著即使特朗普和習近平很快完成貿易協議，出口前景依然十分黯淡。」

北京本周公布了價值2980億美元的減稅政策，以刺激放緩的經濟。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國有世界工廠之稱

中國《外商投資法》

出台《外商投資法》是中國面對經濟增長放緩採取的一項最新策略。

2019年中國兩會正在北京舉行。今年最大的看點之一便是《外商投資法》的審議與表決。

如果通過，《外商投資法》將取代目前外商在中國投資所適用的「外資三法」，成為中國外商投資領域的基礎性法律。

中國官方表示，此法 「針對外國投資者普遍關心的徵收和補償、知識產權保護、技術轉讓等問題，草案都作出明確的保護規定」。