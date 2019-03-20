中國城市生活成本下降折射樓市降溫

圖片版權 Getty Images Image caption 中國瀋陽市街頭帶有美國總統特朗普的漫畫形像的房產銷售廣告

經濟學人智庫發佈2019年《全球生活成本調查》，調查包括全球133個城市，其中有八個中國大陸城市，在生活成本排名上普遍下跌。

調查涉及八個中國大陸城市，除天津的排名小幅上漲2位，蘇州與去年持平外，其餘六個城市排名均有所下降，其中青島下降10位到第72名，幅度最大。

中國城市

排名降低與嚴控房價

生活成本排名下降意味著什麼？報告中解釋，中國城市排名下降表明這些城市的生活成本相對較低，此外排名波動幅度不大，表明生活成本相對穩定。

更具解讀意義的是造成排名下降的原因。中國經濟高速發展的幾十年來，其生活成本一直不斷上漲，尤其是一二線城市。那麼生活成本排名下降也與過去一年的中國內外的經濟環境相關？

經濟學人智庫分析師馬志昂（Nick Marro）稱，雖然去年中國經濟增長疲軟的主要原因是金融環境的趨緊，但正在持續的美中貿易戰打擊了消費者和企業的信心，需求減少致物價下跌，造成生活成本的下降。

此外，馬志昂表示，中國對房地產市場的嚴格控制確實抑制了生活成本的增長。

2018年中國對房地產市場的控制呈現「逐漸收緊，稍有放鬆」的態勢。

去年3月，兩會政府工作報告提出「房子是用來住的、不是用來炒的」，此後，「房住不炒」成為中國調控的目標。7月，這一口徑進一步收緊，提出「堅決遏制房價上漲」。

在這樣的政策指揮棒下，限購、限售、限價、限貸的措施，促使房地產市場急劇降溫，去年前五月，中國一線城市的成交額絶對水平歷史最低，同比下降25%左右。

香港中文大學助理教授胡榮分析，十年前中國為了應對金融危機，加大投資和信貸，但是錢沒有流向實體經濟，反而大量流向房地產，經濟面臨脫實向虛的風險；現在中國再次面臨經濟放緩的壓力，汲取上次教訓，因此一邊放鬆銀根，一邊遏制房價。

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2019年中國房價會再次上漲嗎？

「堅決遏制房價上漲」被稱為中國政府對控制樓市的最嚴表述。不過在2018年下半年，有所趨緩，住建部又提出「穩地價、穩房價、穩預期」，稍有放鬆。2019年兩會後，副總理韓正再次重申了「三穩」的說法。

不過樓市依然溫和趨緩，雖然1-2月全國房地產開發投資同比增長11.6%，增速高於去年全年的9.5%，但房屋新開工面積同比增6%，低於去年全年的17.2%。

中國國家信息中心經濟預測部副主任牛犁稱，這意味著房地產市場的降溫在開發商這裏表現出來了。房地產市場的政策基調沒有變，要對下階段面臨的調整有所預判。

對於2019年的房價漲勢，馬志昂（Nick Marro）預計，作為有針對性的刺激經濟的舉措之一，2019年，有關部門將僅對房價控制政策做出適度調整。房地產銷售的溫和反彈將為今年的私人消費提供支持，但這些新銷售的房產將主要來自去年未完工的房地產項目，而不是2019年的新建項目，我們預計今年不會像過去幾年那樣出現房地產投資過熱的現象。

胡榮預計，2019年中國一線城市房地產市場不明朗，需要看政府政策的；但各個城市會調整自己的政策，中國政府這一輪經濟刺激還需要通過棚改等措施，促進三四線城市消化庫存，提振經濟，因此三四線城市還是會有可控的增長。

投行摩根大通則預期，2019年中國整體房地產市場有所降溫，房地產投資按年增速將由去年的9.5%減慢至6%，住房銷售量將按年跌5.6%。

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香港登頂全球生活成本最貴城市

在調查涉及的全球133個城市中，香港成功登頂，與新加坡和法國巴黎並列全球成活成本最高的城市。

相比於去年排名第四，香港躥升3位，與常年佔據第一的新加坡旗鼓相當。

該調查對全球133個城市的150多種商品價格進行了比較，發現在生活成本最高的城市中，因此價格存在一定程度的趨同。

參與此項調查的經濟學人智庫編輯斯拉瓦奇瓦（Roxana Slavcheva）稱，「在新加坡、香港、首爾、東京和悉尼等生活昂貴的城市中，生活成本正出現趨同。這反映了全球化的趨勢，也反映了消費品味和模式的趨同。即使是在日用品價格相對便宜的城市，公用事業或交通費用的增加也推高了整體的生活成本。更引人注目的是，得益於去年經濟的蓬勃發展，新興經濟體的城市排名迅速上升，包括吉隆坡、曼谷、馬尼拉、金邊和河內。」