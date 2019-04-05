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本周五，美國總統特朗普再次會見中國副總理劉鶴。特朗普稱，中美兩國已經就貿易談判中一些最棘手的問題達成了一致意見，很快就能達成協議。

那些新消息？

在時間線上，特朗普稱，「協議進展非常好，我們將可能在未來四周知道結果。之後可能需要兩周時間凖備好，但是我真的認為未來很短時間我們就知道（結果）了。」

特朗普表示，我們還有路要走，但不會太遠了。他說，達成協議的可能性很大，如果達不成協議，我們將很難允許中國與美國進行貿易。

特朗普不斷強調，這份潛在協議的內容和規模。他表示，「這是一個史詩般的協議，歷史性的，如果它達成了話。」

特朗普聲稱即將達成的這項協議空前盛大。 他說，「我們從來沒有跟中國做過這樣的協議」，而且表示雙方在談判中幾乎涵蓋了所有議題，使協議變得非常全面性。

「我們要看它是否能達成，這將是所有其他協議的爺爺。有很大的機會達成協議。」

除了特朗普的言論外，媒體都注意到劉鶴在白宮橢圓形辦公室的座位變化——以往兩次接見劉鶴，特朗普都把他安排在自己對面，此次則不同以往地安排坐在自己的右手邊，並排而坐。

雖然特朗普表達出樂觀態度，不過中國官方媒體新華社也在周五發表評論稱，「圍繞協議文本，剩下的問題個個都是硬骨頭，要對磋商的長期性、複雜性和艱巨性有更清醒認知，做好更充足的凖備，並多一些底線思維。」

圖片版權 Getty Images Image caption 劉鶴的座位從以往的特朗普對面，移到特朗普身邊

習特峰會

在與劉鶴會晤前，特朗普在白宮發表講話稱，如果達成協議他將與習近平舉行峰會。

特朗普今年2月22日也曾在白宮橢圓形辦公室接見劉鶴。當時，他曾表示希望在3月底能和習近平在海湖莊園舉行「簽約峰會」，敲定最終協議。

然而，2月以來，雙方談判一直沒有突破性進展，2月15日，美國和中國結束一輪談判，未達成協議，美國方面稱「一些非常困難的問題」依舊未能解決。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻：習近平和特朗普可能會面海湖莊園（馬阿拉歌莊園）究竟什麼來頭？

路透社引用了解談判的消息人士說，中美雙方目前的主要分歧在於如何保障協議執行，以及美國什麼時候、以何種方式解除中國商品的懲罰性關稅。

中國政府尋求美方立即結束特朗普對價值2500億美元中國輸美商品的關稅。特朗普政府的官員對此並沒有具體拿出計劃。

就在本輪面對面會談前，特朗普突然表示，即使雙方達成貿易協議，美國仍將對價值500億美元的中國商品徵收關稅。

分析人士認為，關稅問題談妥後，才能形成最終協議，之後中美首腦才能會面，以防止無協議峰會的局面。