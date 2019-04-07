圖片版權 Getty Images Image caption 首爾5G虛擬實境使用者

韓國和美國本周推出全球首批商用5G服務，為智能手機用戶帶來新一波功能。

三星（Samsung）表示已從周五開始銷售Galaxy S10 5G手機，其速度將比現有手機快20倍。

各國正在競相搭建5G網絡，其對於無人駕駛汽車等未來科技至關重要；各國也在努力解決網絡安全問題。

5G是什麼？

5G是第五代移動通信技術， 用戶可更快獲得更多數據，並降低用戶時延和控制時延。

5G網絡也承諾更廣泛的覆蓋範圍和更穩定的網絡連接。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國在美國狙擊華為時率先推出5G商品

歐凡（Ovum）首席電視和娛樂分析師埃德·巴爾頓（Ed Barton）表示，從目前的4G網絡轉向5G十分關鍵。

他說，第1代或1G網絡支持語音，2G帶來文本，3G靜態圖像或照片，4G支持視頻。

巴爾頓稱，「我們估計，從4G到5G的躍進將比以往任何時候都快。」、

部分「飛躍」來自於在跨網絡移動中移動更大量數據的能力。5G還意味著可以更快的速度將更多設備連接到網絡。

技術諮詢公司IDC亞太區高級研究經理尼奇·巴特拉（Nikhil Batra）說，5G比4G的速度快10倍。

三星則認為其5G設備的速度將比4G快上20倍。

5G到底能做什麼?

最初，5G將帶來更高質量的媒體串流和向更多觀眾直播的能力：為觀看體育直播或雲端遊戲的人提供更好的體驗。

巴爾頓先生解釋，5G將加強「擴增實境」（AR）功能，例如更好的地圖APP和購物體驗。 5G對無人駕駛汽車來說也非常重要。

從遠程手術到全息視頻（holographic video）通話，5G的用途範圍很廣。 巴爾頓先生稱，我們還不知道未來最強的5G「殺手級APP和使用個案」會是什麼。

「這有點像沒有人預測無處不在的支付功能和位置感知的智能手機最後造就了優步（Uber）的誕生」， 他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 雲端遊戲與體育轉播是5G將來瞄凖的市場

5G技術哪裏有？

5G技術正在世界各地試用，但已開始用於商業用途。

韓國前三大移動運營商本周推出了5G服務，而美國威訊電訊（Verizon）本周也在兩個城市的部分地區推出5G服務。

三星電子IT和移動通信總裁高東真（Dong Jin, Koh）表示， 「一個透過5G驚人速度和連接性開啟的新時代業已成真。」

圖片版權 xinhua Image caption 日本與韓國是5G領頭羊之一

諮詢顧問公司「弗若斯特沙利文公司」（Frost＆Sullivan）電信分析師李桂美（Quah Mei Lee）說，韓國和日本一直是5G發展的領導者。

她說，韓國在「消費應用程序」上一直很強，但在5G方面，韓國還有更多可以做：「我們將在未來三到六個月中看到更多的APP進入市場。」

圖片版權 Getty Images Image caption 5G引發了許多網路安全的討論

安全疑慮

關於5G基礎設施的許多討論都圍繞著可能的安全風險而展開，特別是中國公司「華為」的參與所帶的挑戰。

作為全球最大的電信設備製造商，華為技術正面臨多國抵制，因其技術被指存在用於間諜活動的風險。

美國、澳大利亞和新西蘭都阻止本地公司在5G網絡中使用華為設備。

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原則上，控制重要通信網絡的核心技術，為運營商譬如華為提供了進行間諜活動或破壞通信的能力。隨著越來越多設備，從自動駕駛汽車到家用電器與互聯網連接，網路安全漸漸成為大問題。

美國認為，華為可能會經由惡意軟件更新系統來監視5G使用者，並指出中國法律規定商業組織必須「支持、合作並配合國家情報機構的工作」。

此外，技術諮詢公司IDC亞太區高級研究經理巴特拉解釋，4G和5G網絡根本區別之一，是後者的「遠程控制能力」引發了潛在的安全疑慮。

巴特拉說，在4G網絡中，軟件和硬件緊密結合；但在5G網絡中，硬件與軟件分離。「5G允許對網絡裝置進行遠程控制。所有設備都能虛擬管理，這使得其安全性更受挑戰。」

不過，他說，世界各地當局正在與運營商合作解決這些問題，「我們還沒看到任何相關安全問題的證據。」