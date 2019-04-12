中美貿易一季度大幅下跌 貿易戰下中國凸顯內需疲軟

圖片版權 Getty Images Image caption 連雲港一家工廠生產的毛絨玩具，將向全球各國發貨。

本周五，中國海關總署公布數據稱，按照美元計價，3月中國出口總額同比增長14.2%。

相比之下，一個月前，中國公布的2月份數據，單月出口同比大跌20.7％。在貿易談判和中國經濟放緩背景下，短短一個月，中國出口卻從「暴跌」到「猛增」。

一季度中國外貿進出口總值1.03萬億美元，下降1.5%。其中出口5517.6億美元，增長1.4%；進口4754.5億美元，下降4.8%；貿易順差763.1億美元，擴大70.6%。

專家分析，雖然3月的出口表現超出預期，但是一季度整體並未大幅增長，再加上進口表現不佳，中國今年在外貿領域依然面臨較大壓力。

「大反轉」，沒你想的那麼大

雖然中美貿易談判仍在進行，但3月中國的出口數據達到14.2%的增長，相比2月份20.7%的暴跌大為改觀。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）向BBC中文表示，3月的貿易數據乍一看超過預期，但數據背後可能沒有太多好消息，3月單月出口增幅超過預期近2倍，然而進口下跌近8%，預期是下降1%。

中國海關總署新聞發言人李魁文稱，一季度各月進出口出現波動是正常現象。特別是今年春節在2月5日，跟去年相比提前了11天，春節錯位因素造成了不同月份之間進出口增速的差異。

中國交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，一季度單月波動比較大，但從一季度整體數據來看，運行還算平穩。

中國海關總署的數據顯示，整個一季度，以美元計價，出口同比增長1.4%。

劉學智稱，由此看來，出口面臨的壓力還是明顯的，3月增速比較高，並不意味著出口的狀況非常好，二季度很難維持這麼高的增長。

中海晟融經濟學家張一分析，由於統計規律顯示一季度的出口往往是全年出口表現的一個指向標，在全球經濟增長放緩的大背景下，今年出口並不樂觀。考慮到出口對經濟增長的重要性，今年穩增長壓力仍然巨大。

圖片版權 Getty Images Image caption 一輛中歐貨運班列從中國發往比利時。今年一季度，中國與「一帶一路」沿線國家進出口總值2萬億元，同比增長7.8%，佔中國進出口總值的28.6%

進口跌幅加大，反映出內需疲軟

相比於出口的「反轉」，進口數據則不容樂觀。2月中國進口就已下降了5.2％，剛剛公布的3月份進口數據，降幅則進一步擴大到7.6%。

張一分析，進口表現低於出口，說明內需仍然乏力。在企業庫存低位的情況下，進口要恢復增長很大程度上依賴於投資信心的恢復。

中國似乎也意識到拉動內需的重要性。3月份召開的中國兩會上，中國總理李克強宣佈，減稅2萬億元，鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元等等。

不過，有質疑認為，這是新「四萬億」計劃，與十年前中國為應對經濟危機的刺激政策相似，後者造成債務高企、產能過剩等副作用，需要多年來消化。

華東師範大學中國金融研究院研究員胡月曉則表示，3月中國進出口狀況表明，中國經濟仍然是全球經濟中表現最有活力的。而2019年中國將注重商事環境改善的放、管、服改革，中國經濟的內在活力增強趨勢不會改變。

中美貿易大幅波動

出口大幅回暖，進口跌幅加劇，意味著中國賣出更多東西，買回來更少了，使中國的貿易順差進一步加大，達到763.1億美元，同比擴大70.6%。

胡月曉認為，順差大幅提升，表明中國經濟的國際競爭力依然強勁。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年深圳一家工廠生產的特朗普面具，它們將被發往美國。

此外，貿易戰對中美貿易帶來不小影響，中國對美進出口額雙雙大幅下降——中國對美國出口6224.3億元，下降3.7%；對美國進口1934.3億元，下降28.3%。

相比之下，對歐盟進出口額上漲11.5%，對東盟、日本的進出口也有增長。

「總體來看，中美經貿摩擦給企業經營也帶來了一定的影響，但我們認為總體可控，」李魁文指出，已經採取的調高出口退稅率、降低增值稅稅率、調低社保繳費費率等舉措，都有利於降低企業經營性成本、穩定信心，推動經濟和外貿穩中向好。

陸修泉稱，中國對美順差大幅超過預期，可能會對當前的貿易談判帶來不確定性，實際上我們只看到極少的中美雙方彌合分歧的跡象，習近平和特朗普的會面也未確定，如果談判出現問題，那麼大量資金可能快速從市場撤離。

首創證券研發部總經理王劍輝向路透社表示，如果貿易談判中再出現一些不確定性，可能更多最後達成協議，但協議可能會有更多限制性條款、更不利的條件，如果這種情況出現，也會使得外貿在未來幾個季度內面臨的一些波動，所以整個前景還是一個偏弱的預期。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）10日表示，中美已基本確定監督貿易協議的執行機制，包括互設執行辦公室。姆努欽並未透露美國是否會移除向總值2500億美元中國商品施加的關稅。