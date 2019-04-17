中國一季度GDP增速6.4% 刺激效果仍待觀察

圖片版權 Getty Images

中國國家統計局周三（4月17日）發佈2019年一季度經濟增速，一季度中國GDP（國內生產總值）同比增長6.4%，與上年四季度相比持平。

統計局稱，一季度國民經濟開局平穩，積極因素逐漸增多，市場預期和信心增強。但是，全球經濟增長和國際貿易有所放緩，外部不確定性因素較多，國內結構性矛盾仍比較突出，經濟下行壓力猶存。

中國去年四個季度經濟增長率逐漸降低，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%，四季度增長6.4%。

路透社此前預計，今年一季度中國經濟將增長6.3%，這將是至少27年來的最低增速。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國經濟放緩如何影響全球

中國國家統計局新聞發言人毛盛勇周三在新聞發佈會上表示，一季度中國經濟運行保持在合理區間，經濟結構優化升級，市場預期明顯改善。

路透社報道，此次樂觀的數據顯示零售銷售和投資增速加快，可能會增強人們的樂觀情緒，即中國正在降溫的經濟或許出現企穩。

但是分析人士表示，現在說經濟出現可持續的好轉還為時過早，可能需要進一步的政策支持。

路透社預計，儘管中國出台了一系列政策支持措施，但因中國國內外需求不振以及中美貿易戰的影響，今年中國經濟增長將放緩至近30年的低點至6.2%。

今年3月「兩會」期間，中國公布了下調的GDP增長目標，從去年的6.5%左右下調至6%至6.5%。

圖片版權 Getty Images

法新社稱，3月聚集在北京的政策制定者們宣佈了重大計劃以支持萎靡不振的經濟，包括宣佈大規模減稅、減費以及提供融資支持。

隨著銀行貸款和未償還信貸總額加速增長，新的信貸大量湧入金融體系，但分析人士表示，將需要約6個月的時間才能推動經濟復蘇。

最新數據顯示，3月份中國零售額增長了8.7%，此前增長一直停滯不前，接近15年低點。但中國第一季度進口額下降，加劇了對需求疲弱的擔憂。

今年頭三個月，中國基礎設施支出增長4.4%。去年，由於政府打擊債務和金融風險，中國的基礎設施增速降至3.8%。

另一個拖累經濟的因素是中美貿易戰。中美兩國官員進行了9輪高層會談後，這場貿易戰似乎將達成一項解決方案。但是，美國總統特朗普和中國領導人習近平一起簽署協議的日子仍未敲定。