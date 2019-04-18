富士康印度擴產 再引中國製造前景之憂

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美國媒體早前引述富士康董事長郭台銘說，今年內將擴展在印度的工廠並在當地「大量生產」蘋果手機。他沒有說明計劃會否影響富士康在中國的iPhone生產規模，但消息始終加劇中國製造業前景的憂慮。

郭台銘周三（4月17日）在台灣宣佈參選國民黨總統候選人初選前，彭博社引述他說，富士康將會在印度智能手機行業「扮演重要角色」。

郭台銘同時宣佈，他將會退出公司的日常運作，改為集中在「更大的計劃」。但公司發言人強調，郭台銘並不是辭職，也不會辭任在富士康的領導層職位。

分析認為富士康的計劃對公司本身和蘋果都十分有利。富士康可以減少它對中國生產線的依賴，在印度製造iPhone也可以讓蘋果更容易搶佔當地手機市場。

圖片版權 Reuters Image caption 除了印度的廠房，富士康今年1 月也宣佈正在重新考慮在美國威斯康辛州的設廠計劃。

印度智能手機市場佔有率（百分比） 印度消費者大多選擇韓國三星、或中國品牌的智能手機

擴展印度市場

富士康目前已經在印度設廠房，為中國公司小米生產手機。路透社去年也報道，富士康凖備今年內擴展當地的生產線，製造iPhone X。蘋果目前已經透過另一間台灣代工公司緯創，在印度生產iPhone 6s、SE和7等舊款手機。

蘋果手機目前在印度的市場佔有率十分低。市場調研機構國際數據公司（IDC）的數字顯示，蘋果手機去年第四季在印度市場佔有率只有1.2%。彭博社報道認為，其中一個原因是因為蘋果的手機售價較其他手機品牌貴。在印度，小米的Redmi Note 7手機在官方網頁標價是9999盧比（約合143美元），而蘋果最便宜的iPhone X手機差不多要貴十倍。

印度政府向進口的智能手機徵收20%的進口稅，如果蘋果透過富士康在印度設廠製造手機，就可以避免這個稅項。

圖片版權 AFP Image caption 中國製造的手機在印度十分受歡迎。

印度市場研究機構Counterpoint研究員喬漢（Karn Chauhan）接受BBC中文訪問時指出，富士康擴展印度廠房其中一個原因，是要擴大它在印度的市場佔有率。他認為中國的智能手機市場已經飽和，印度在這方面卻仍是一個「有潛力的市場」。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）也說，富士康擴展印度的生產線，可以幫助蘋果在當地抗衡中國品牌手機。

蘋果手機在中國市場佔有率並不高

印度市場研究機構Counterpoint研究員喬漢認為，印度相對便宜的工人薪金成本也是富士康一個考慮。

中國統計局的數據顯示，中國製造業工人的平均年薪在2012至2017年期間，上漲了50%。

他指出，富士康在印度和中國設立廠房的成本差不多，但印度的工人薪金卻比中國便宜約三分一，「未來甚至可以把印度製造的手機出口到東南亞國家」。

中美貿易糾紛去年7月升級，美國擴大對從中國進口貨物的徵收關稅範圍。多家外資公司隨後宣佈把部份業務撤出中國，避免美國政府的關稅。

陸修泉形容，礙於這種貿易磨擦，還有中國疲弱的市場，郭台銘令自己多一些選擇是一個聰明的決定。

陸修泉又指出，富士康龐大的製造體系會隨著公司轉移到印度，會「加劇外界對中國製造業和就業市場的憂慮」。