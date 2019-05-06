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qwerty（快蹄）鍵盤，要打QWERTY這幾個字母還真不容易。

我左手小指按住上檔鍵（shift，也稱換檔鍵），其它手指像螃蟹爪子一樣橫著爬向鍵盤的最上一排：Q-W-E-R-T-Y。

從這種操作中可以學到的經驗是：鍵盤上，各鍵所在的位置很重要，排位有好有壞。

許多人認為，快蹄鍵盤的鍵位安排很糟糕，事實上，設計初衷就是為了讓打字更難、更慢。

這是真的嗎？三教九流各行各業的人當中，為什麼經濟學家圍繞這個問題吵個不停？

原來，賭注比乍看上去要高出許多、許多。

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但是，讓我們先來搞明白，為什麼有人如此"變態"、非要讓打字速度更慢呢？

記得1980年代早期，我求了半天情，好不容易才說服媽媽把她的機械打字機借給我用。

那機器真神奇，我那筆糟糕透頂的爛字再也休想折磨我了。

敲下一個鍵，鍵盤後一個小槓桿翹起來，使勁擊打墨帶，把墨水打印到紙上。

槓桿的一端——打字桿——是一對反向字母。

我發現，如果同時擊打幾個鍵，打字桿會同時、全部跳到同一個點上。對於一個9歲的男孩來說，這可能很好玩。但對專業打字員來說，可就是另外一碼事了。

BBC國際台系列節目"成就現代經濟的發明"：

每分鐘打60字，很多打字員都做得到。這個速度意味著，每一秒鐘就有5-6個鍵擊打同一個點。為打字機考慮考慮，打字員可能需要降低速度。所以有人說，快蹄鍵盤起到的就是這種作用。

轉念一想，如果快蹄真的是為降低打字速度而設計的，那麼，為什麼英語中最常用的一對字母T和H，恰好就安排在食指下面呢？

真相，越來越複雜難解了。

圖片版權 Getty Images Image caption 1939年，莉麗安演示父親肖爾斯的打字機

快蹄鍵盤之父是克里斯托弗·萊瑟姆·肖爾斯（Christopher Latham Sholes），這位威斯康辛的出版商在1868年將他設計的第一台打字機賣給芝加哥的波特電報學院（Porter's Telegraph College）。

這一點非常重要。

快蹄排列的設計初衷是為了讓抄寫摩爾斯電碼（Morse code）的電報員使用更方便。

舉個例子，字母z和s、e離的很近，因為在美國摩爾斯電碼中，z和se沒有區別。收電報的人手指要在這些字母上游移，等著上下文才能明確意思。

所以，快蹄鍵盤的設計宗旨並不是讓我們打字更慢，但是，它也不是為了讓我們打字更方便而設計的。

既然如此，我們為什麼還是要一百年如一日孜孜不倦地用下去呢？

簡單回答一下，1880年代的一場爭奪戰中，快蹄贏了。

圖片版權 Getty Images Image caption 雷明登標凖打字機的廣告

美國軍火商雷明登購買了肖爾斯的專利，定版設計後將產品投入市場，定價125美元，換算成今天的價格大概是3000美元。那些後來用打字機的秘書們要辛辛苦苦做好幾個月才能掙到這麼多錢。

當時，這並不是市場上唯一的打字機，肖爾斯被稱作「發明打字機的第52個人」。但是，他的快蹄鍵盤在隨後的競爭中勝出。

雷明登公司很會做生意，賣打字機的同時開打字培訓班，1893年和另外4個重要對手合併，一致採用後來所稱的「通用版」鍵盤。

1880年代美國爭奪市場主宰的這場短平快戰役，決定了我們今天所用的iPad的鍵盤布局。

當時，沒有人為我們著想，但是，他們的行動控制著我們的選擇。

太可惜了。因為，確實有更邏輯的鍵盤排版，最明顯的可能要算德沃夏克（Dvorak）鍵盤。

圖片版權 Getty Images Image caption 德沃夏克鍵盤上常用字母排在一起

這款鍵盤1932年時由奧古斯特·德沃夏克（August Devorak）設計並申請專利。

它更偏向使用我們的優勢手（有左手和右手兩種版本），並且將最常用的字母安排在一起。

1940年代美國海軍的一項研究顯示，德沃夏克的確非常、非常優秀：培訓打字員使用德沃夏克鍵盤經濟上更合算。

那麼，為什麼我們不轉用德沃夏克鍵盤呢？問題在於：如何協調轉換工作。

德沃夏克出生之前很長時間，快蹄就一直是通用鍵盤。

許多打字員學的都是快蹄。任何僱主要投資購買昂貴的打字機，肯定會選擇最多打字員都會用的那種。還有，市場規模使快蹄成為價格最為低廉的打字機。

德沃夏克根本沒有勝出的可能。

圖片版權 Museum of History & Industry, Seattle Image caption 德沃夏克教打字課，他是西雅圖的教育學教授

說到這兒，我們開始明白這個案例的重要性了吧。許多經濟學家說，快蹄是「鎖定狀態」（lock in）最有代表性的例子。

「鎖定」的衝擊範圍非常廣泛，從微軟辦公軟件和視窗，到亞馬遜控制網上零售業的買方賣方、臉書主宰社交媒體……

如果你所有的朋友都用臉書的應用軟件比如Instagran和WhatsApp，難道，你不也就被「鎖定」了嗎？正如當年那些用快蹄的打字員。

這一點很重要。鎖定是壟斷的朋友，競爭的敵人，或許，需要調控者採取強有力的應對措施。

但或許，佔主導地位的神器之所以長期、成功佔據主導地位並不是因為鎖定，而是因為其它的選項就是不如我們想像的那樣有說服力。

再來想一想那項彰顯德沃夏克鍵盤優越性的海軍研究。

兩位經濟學家萊博維茨（Stan Liebowitz） 和馬高雷斯（Stephen Margolis）發現，該項研究有嚴重缺陷。他們還發現，監督研究的人正是：海軍著名的時間與動作專家，德沃夏克少校！

萊博維茨和馬高雷斯並不否認，德沃夏克的設計可能更優秀：世界最快的字母/數字符號打字員使用的確使是德沃夏克鍵盤。

2008年，芭芭拉·布拉夫德（barbara bradford）創下的記錄是每分鐘150字、持續50分鐘，速度最快時曾達到每分鐘212字，她使用的就是德沃夏克鍵盤。

但是，經濟學家只是無法接受：這個例子說明整個社會都迫不及待地要改用功能遠遠超過前任的選項、只不過不能協調行動。

Image caption 蘋果手機上的德沃夏克鍵盤

事實上，現在我們幾乎所有的人都是自己打字寫電郵，使用的設備可以讓你任選鍵盤。視窗、iOS和安卓都提供德沃夏克鍵盤。

你不用再說服同事、僱主和秘書學校與你一起改換。如果你願意，自己去用就可以了，其他人可能眼皮都不會眨一下，甚至根本不會注意到。

但是，我們絶大多數人仍然頑固地用快蹄。

鎖打開了，但是我們懶的逃出去。

今天，鎖定似乎正在鞏固世界上那些最強大、最值錢的公司的位置，包括蘋果、臉書和微軟。

也許，那些鎖根本打不破，就像從前的快蹄那樣，

但是，如果不安分的消費者被其它更好的選項誘惑，這些公司將面臨被群體拋棄的風險。

歸根結底，就在不久之前，還有人擔心，我們會被鎖定在MySpace！

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